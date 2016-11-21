Мясорубка в армейском супердерби! СКА и ЦСКА снова дали огня и спасли КХЛ
Закрывать сезон КХЛ и
отдавать Кубок Гагарина Дацюку пока рано! СКА обыграл ЦСКА в три шайбы, но это
был матч спасения интриги нашей лиги.
Мегарекорд и дерби за 9 000
В Петербурге был день, чтоб обсудить мегарекорд ВХЛ: почти десять
тысяч зрителей на высшей лиге – космос, хоть за людей и было страшно во дворце «Юбилейный»,
который вообще-то рассчитан на семь с небольшим.
Обсудили – и тут же забыли. По сравнению то было скромное
дерби, главное для нашего хоккея сейчас – понедельничное армейское. Если бы СКА
решил точно так же напечатать неограниченный тираж билетов без указания мест, в
Ледовом орали бы за Петербург тысяч двадцать. Только тут так не рискуют.
У арены за полчаса до начала цена билетов у перекупщиков –
до космических 9 000 рублей! Во время прошлогоднего плей-офф петербургский
клуб со спекулянтами воевал. Сейчас им, видимо,
поспокойнее живется.
Неспокойно зато Илье Сорокину на первой же минуте. СКА это
дело любит – давить любого в стартовых сменах, первыми двумя суперзвеньями. Войнов
стреляет мимо, Шипачев не держится на ногах, когда нужно завершать – сегодня без
экстремально быстрого гола. И ответ моментальный от ЦСКА есть. В общем на 9:0
не рассчитываем.
«Нет-нет» – только не очень цензурно
По площадке в обе стороны острые передачи летают, клюшки,
краги, вот даже Александра Барабанова можно заметить вообще без точек опоры.
По арене объявляют голевой пас Игоря Шестеркина – и это для домашних
болельщиков звучит как издевательство над ЦСКА. Сыграли пять минут, СКА уже
ведет, а большинство помогает реализовать вратарь. Забивает, кстати, пару дней
как дипломированный специалист Павел Дацюк, а на пустые ворота ему вслепую
выкатывает Илья Ковальчук.
Второй гол тоже – надругательство над гостевой обороной:
Никита Гусев выскакивает на Сорокина вообще один и без проблем его объезжает,
чтобы покатить тоже в пустые.
А может, все-таки рассчитываем?
– Нет-нет, – по смыслу что-то такое, только не очень
цензурно, грубее на выдохе кричит Сергей Андронов после своей реализации
шикарного выхода два в один.
Грег Скотт после пары шайб за 72 секунды орет другой текст.
Кажется, короткое словечко с единственной гласной «а», которую можно протянуть.
Не СКА, не ЦСКА. На «ф» начинается, а перевод тоже нецензурный.
Такие у всех эмоции, что их и не процитируешь по закону.
Три за три минуты и главная проблема СКА
Тоже пять шайб в первом периоде – как и тогда в матче с
казахстанцами на 9:0. Только теперь три штуки Шестеркин получает быстрее, чем
за три минуты.
Звучит невообразимо для самой могущественной команды лиги,
но со вратарями-то у СКА при травме Коскинена проблемы. Евгений Иванников на
скамейке вроде бы есть – отличный парень, талантливый и надежный голкипер. Но в
СКА он настолько третий номер, что наверняка даже и сам не видит варианта
своего выхода в такой ситуации. Он же только раз вышел в этом сезоне: когда
армейцы пропустили четыре от «Ак Барса» за одно меньшинство.
Тогда в первом периоде СКА открыл, а стало 1:4. Теперь
пропустили только три, проигрыш всего в одну шайбу, нет повода так резко что-то
менять – можно и так рассуждать, чтобы завуалировать проблему.
Матч зажигает даже холодного обычно Олега Знарка. Не Кубок
мира, не решающие игры сборной, а регулярка КХЛ. Хорошо, что лига решила выдать
побольше армейских дерби. Жаль только, что гарантировано нам осталось всего
одно. С одной стороны, в плей-офф и сенсаций хочется, и дерзких пробивных
команд снизу. А с другой – как минимум шесть игр СКА – ЦСКА в финале Запада
охота.
Андронов рубит и рубится, Телегин валит
Сергей Андронов уже без лишних слов теперь рубит Шестеркина,
тот улетает головой внутрь ворот – не по делу грубо, удаление. Форвард
возвращается – и рубится теперь с Андреем Зубаревым на кулаках. Снова на
скамейку, а бешеные глаза в два раза шире.
В мясорубке снова получает вратарь СКА, теперь его со спины
Иван Телегин валит. Уже очень близко к массовой драке, каждый моментально
находит себе соперника – пока хватает жарких и крепких объятий.
Удаление бойца, которого очень ценит Олег Знарок, приносит
ему ничью: Максим Чудинов прошивает Сорокина – 3:3!
А к перерыву Знарок уже и с преимуществом. Хафизуллин прогуливается от своей линии ворот до центра площадки, чуть ускоряется у чужой синей, с дриблингом обыгрывает всех, чтобы потом еще и в девятку попасть! Самый спокойный и домашний защитник СКА – а такое в дерби вытворяет! Всего второй гол за сезон, в СКА больше двух он вообще никогда не забивал. И вдруг победная шайба в дерби.
СКА добивает на контратаке за восемь с лишним минут до
конца, только поэтому концовка не на максимуме огня. Но вообще-то за секунды до
того ЦСКА и при пять на пять так зажимал оборону Знарка, что топ-игрокам
приходилось со взглядом в пол отбрасывать шайбу хоть куда, лишь бы подальше.
Равных СКА в КХЛ сейчас может и немного, но ЦСКА-то все еще есть, и у Дмитрия Квартальнова полное понимание того, как петербуржцев обыгрывать. А значит точно рано лигу закрывать и отдавать Кубок Гагарина Дацюку.
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция