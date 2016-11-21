Мясорубка в армейском супердерби! СКА и ЦСКА снова дали огня и спасли КХЛ

Закрывать сезон КХЛ и отдавать Кубок Гагарина Дацюку пока рано! СКА обыграл ЦСКА в три шайбы, но это был матч спасения интриги нашей лиги.

Мегарекорд и дерби за 9 000

В Петербурге был день, чтоб обсудить мегарекорд ВХЛ: почти десять тысяч зрителей на высшей лиге – космос, хоть за людей и было страшно во дворце «Юбилейный», который вообще-то рассчитан на семь с небольшим.

Обсудили – и тут же забыли. По сравнению то было скромное дерби, главное для нашего хоккея сейчас – понедельничное армейское. Если бы СКА решил точно так же напечатать неограниченный тираж билетов без указания мест, в Ледовом орали бы за Петербург тысяч двадцать. Только тут так не рискуют.

У арены за полчаса до начала цена билетов у перекупщиков – до космических 9 000 рублей! Во время прошлогоднего плей-офф петербургский клуб со спекулянтами воевал. Сейчас им, видимо, поспокойнее живется.

Неспокойно зато Илье Сорокину на первой же минуте. СКА это дело любит – давить любого в стартовых сменах, первыми двумя суперзвеньями. Войнов стреляет мимо, Шипачев не держится на ногах, когда нужно завершать – сегодня без экстремально быстрого гола. И ответ моментальный от ЦСКА есть. В общем на 9:0 не рассчитываем.

«Нет-нет» – только не очень цензурно

По площадке в обе стороны острые передачи летают, клюшки, краги, вот даже Александра Барабанова можно заметить вообще без точек опоры.

По арене объявляют голевой пас Игоря Шестеркина – и это для домашних болельщиков звучит как издевательство над ЦСКА. Сыграли пять минут, СКА уже ведет, а большинство помогает реализовать вратарь. Забивает, кстати, пару дней как дипломированный специалист Павел Дацюк, а на пустые ворота ему вслепую выкатывает Илья Ковальчук.

Второй гол тоже – надругательство над гостевой обороной: Никита Гусев выскакивает на Сорокина вообще один и без проблем его объезжает, чтобы покатить тоже в пустые.

А может, все-таки рассчитываем?

– Нет-нет, – по смыслу что-то такое, только не очень цензурно, грубее на выдохе кричит Сергей Андронов после своей реализации шикарного выхода два в один.

Грег Скотт после пары шайб за 72 секунды орет другой текст. Кажется, короткое словечко с единственной гласной «а», которую можно протянуть. Не СКА, не ЦСКА. На «ф» начинается, а перевод тоже нецензурный.

Такие у всех эмоции, что их и не процитируешь по закону.

Три за три минуты и главная проблема СКА

Тоже пять шайб в первом периоде – как и тогда в матче с казахстанцами на 9:0. Только теперь три штуки Шестеркин получает быстрее, чем за три минуты.

Звучит невообразимо для самой могущественной команды лиги, но со вратарями-то у СКА при травме Коскинена проблемы. Евгений Иванников на скамейке вроде бы есть – отличный парень, талантливый и надежный голкипер. Но в СКА он настолько третий номер, что наверняка даже и сам не видит варианта своего выхода в такой ситуации. Он же только раз вышел в этом сезоне: когда армейцы пропустили четыре от «Ак Барса» за одно меньшинство.

Тогда в первом периоде СКА открыл, а стало 1:4. Теперь пропустили только три, проигрыш всего в одну шайбу, нет повода так резко что-то менять – можно и так рассуждать, чтобы завуалировать проблему.

Матч зажигает даже холодного обычно Олега Знарка. Не Кубок мира, не решающие игры сборной, а регулярка КХЛ. Хорошо, что лига решила выдать побольше армейских дерби. Жаль только, что гарантировано нам осталось всего одно. С одной стороны, в плей-офф и сенсаций хочется, и дерзких пробивных команд снизу. А с другой – как минимум шесть игр СКА – ЦСКА в финале Запада охота.

Андронов рубит и рубится, Телегин валит

Сергей Андронов уже без лишних слов теперь рубит Шестеркина, тот улетает головой внутрь ворот – не по делу грубо, удаление. Форвард возвращается – и рубится теперь с Андреем Зубаревым на кулаках. Снова на скамейку, а бешеные глаза в два раза шире.

В мясорубке снова получает вратарь СКА, теперь его со спины Иван Телегин валит. Уже очень близко к массовой драке, каждый моментально находит себе соперника – пока хватает жарких и крепких объятий.

Удаление бойца, которого очень ценит Олег Знарок, приносит ему ничью: Максим Чудинов прошивает Сорокина – 3:3!

А к перерыву Знарок уже и с преимуществом. Хафизуллин прогуливается от своей линии ворот до центра площадки, чуть ускоряется у чужой синей, с дриблингом обыгрывает всех, чтобы потом еще и в девятку попасть! Самый спокойный и домашний защитник СКА – а такое в дерби вытворяет! Всего второй гол за сезон, в СКА больше двух он вообще никогда не забивал. И вдруг победная шайба в дерби.

СКА добивает на контратаке за восемь с лишним минут до конца, только поэтому концовка не на максимуме огня. Но вообще-то за секунды до того ЦСКА и при пять на пять так зажимал оборону Знарка, что топ-игрокам приходилось со взглядом в пол отбрасывать шайбу хоть куда, лишь бы подальше.

Равных СКА в КХЛ сейчас может и немного, но ЦСКА-то все еще есть, и у Дмитрия Квартальнова полное понимание того, как петербуржцев обыгрывать. А значит точно рано лигу закрывать и отдавать Кубок Гагарина Дацюку.