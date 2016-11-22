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Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф? Все расклады

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренировка ЦСКА
Тренировка ЦСКАИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассматривает все варианты, которые позволят ЦСКА выйти из своей группы в еврокубковый плей-офф.

Как ни странно, ЦСКА сохраняет шансы не только на третье место в группе и путевку в Лигу Европы, но и на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команде Леонида Слуцкого осталось сыграть два матча – дома с немецким «Байером» (результат первой встречи – 2:2) и в гостях с английским «Тоттенхэмом» (0:1). Армейцам нужно побеждать и болеть за французский «Монако».

Регламент. Определение мест команд

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели:

1) Результат игр между собой – очки;

2) Результат игр между собой – лучшая разница мячей;

3) Результат игр между собой – количество голов;

4) Результат игр между собой – голы в гостях;

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5) Если после применения критериев от «1» до «4» команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от «1» до «4» применяются повторно исключительно к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от «6» до «8»;

6) Лучшая разница голов во всех матчах;

7) Наибольшее количество голов, забитых во всех матчах;

8) Наибольшее количество побед во всех матчах;

9) Наибольшее количество выездных побед во всех матчах;

10) Наименьшее количество дисциплинарных очков (красная карточка – 3 очка, две желтых карточки – 3 очка, желтая карточка – 1 очко);

11) Наибольший коэффициент в клубном рейтинге.

ГРУППА E. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Клуб И В Н П М О
1. Монако 4 2 2 0 7-3 8
2. Байер 4 1 3 0 4-3 6
3. Тоттенхэм 4 1 1 2 2-3 4
4. ЦСКА 4 0 2 2 3-7 2

Оставшиеся матчи: 22 ноября: ЦСКА – Байер, Монако – Тоттенхэм. 7 декабря: Байер – Монако, Тоттенхэм – ЦСКА.

Первый сценарий. Победы над «Байером» и «Тоттенхэмом»

В этом случае ЦСКА с 8 очками займет второе место, если «Байер» не выиграет у «Монако». Если немцы обыграют французов, армейцы займут третье место и отправятся в плей-офф Лиги Европы. Здесь равенство очков возможно только с «Монако», которому ЦСКА уступит по личным встречам (1:1, 0:3).

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Второй сценарий. Победа над «Байером», ничья с «Тоттенхэмом»

В этом случае ЦСКА с шестью очками может занять второе место. Необходимо соблюдение двух условий: победы «Монако» и над «Тоттенхэмом», и над «Байером». Тогда немцы финишируют с шестью очками и уступят ЦСКА по личным встречам (2:2 и теоретическое поражение), а англичане – с пятью. Если «Тоттенхэм» дважды сыграет вничью, то у трех команд – «Тоттенхэма», «Байера» и ЦСКА – будет по шесть очков. Причем будет равенство и по личным встречам (по 5 очков у каждого). Второе место займет команда с лучшей разницей мячей в очных встречах. Или даже лучшего придется определять по голам в гостях.

Третий сценарий. Ничья с «Байером», победа над «Тоттенхэмом»

В этом случае ЦСКА с шестью очками займет третье место и выйдет в плей-офф Лиги Европы, если «Тоттенхэм» не обыграет «Монако». У Байера будет минимум 7 очков, у ЦСКА – 6, у «Тоттенхэма» – максимум 5.

То есть с шестью очками ЦСКА может занять как второе место в группе, так и четвертое.

Четвертый сценарий. Победа над «Тоттенхэмом», поражение от «Байера»

В этом случае ЦСКА с пятью очками займет третье место, если «Тоттенхэм» не обыграет «Монако». Если англичане и французы сыграют вничью, то у «Тоттенхэма» также будет 5 очков, и все решат дополнительные показатели. Чтобы превзойти англичан по личным встречам, ЦСКА надо их обыграть с разницей в два мяча или со счетом 2:1, 3:2 и т.д. 

Пятый сценарий. Ничьи с «Байером» и «Тоттенхэмом».

В этом случае, как и во всех оставшихся, ЦСКА финиширует последним в группе и вылетит из еврокубков.

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