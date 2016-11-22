Каррера и рост. Как итальянец сделал «Спартак» лидером

ДАВИТЬ НА СЛАБЫЕ МЕСТА СОПЕРНИКОВ

Представители «Спартака», не сговариваясь, этой осенью рассказали, благодаря чему побеждают.

«Каррера расскажет нам, как развалить игру ЦСКА», - говорил полузащитник красно-белых Фернандо перед дерби.

Потом самого Карреру попросили поделиться мнением о чемпионате России. Итальянец сказал: «В России не так много хорошо организованных команд».

Если суммировать сказанное, выходит, что слабости соперника – это преимущества «Спартака».

О том, что из слабостей соперника можно извлекать много пользы, Каррера прекрасно знает, ведь он работал с Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Показательна их работа в национальной команде – на Евро-2016 она вышла в четвертьфинал, во что перед началом турнира не верили даже в Италии.

Как раз на слабые места конкурентов итальянцы и давили. Например, в матче с Испанией выманивали соперника на свою половину поля, так как знали: у испанцев, играющих по схеме 4–3–3, есть проблемы при прессинге соперника, который играет по схеме 3–5–2. Об этом еще перед матчем заявил бывший игрок сборной Испании Хави.

Так и вышло – итальянцы благодаря розыгрышу мяча у своей штрафной создали ряд моментов у чужих ворот.

МЕНЯТЬ СХЕМУ, ЕСЛИ ИГРА НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ

Поэтому у «Спартака» нет основной тактической схемы. И то, что в момент прихода Карреры в команду ее не было, стало большим плюсом для итальянца – ему не пришлось ничего ломать. Неизвестно, как бы Массимо играл на слабостях соперника, если бы пришел, скажем, в ЦСКА – команду, которая несколько лет играет по расстановке 4–2–3–1.

А в «Спартаке» все хорошо. Каррера уже показал, что может не только удачно выбрать план на игру, но и удачно в нее вмешаться.

Примеры матчей, где был хорош начальный план:

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

Каррера выбрал схему 4–1–4–1. Фернадо занял позицию опорника, выше него действовали Глушаков и Зобнин. Соперники ЦСКА по Лиге чемпионов «Тоттенхэм» и «Монако» показали: опорной зоной «армейцев» можно воспользоваться, если брать ее числом. Вот и Каррера решил попробовать. Получилось – «Спартак» много бил издали. Глушаков как раз дальним ударом открыл счет.

«Спартак» – «Ростов» – 1:0

Каррера, как и соперник, избрал вариант с тремя центральными защитниками – 3–5–2. Главный мотив – тройка защитников должна была не дать развернуться быстрым нападающим Полозу и Азмуну. Не дали – оба не нанесли ни одного удара по воротам.

Да, в той игре у «Ростова» были удаления, но случились они во втором тайме. Но где были нападающие команды Курбана Бердыева до перерыва? Не сыграй «Спартак» надежно, очки было бы взять сложно – как «Ростову» забить два мяча, когда из-за травмы не играет Промес?

Примеры игр, в ход которых тренер вмешивался:

«Урал» – «Спартак» – 0:1

Изначально «Спартак» играл по схеме 4–2–3–1, а роль единственного нападающего исполнял Попов. Голевых моментов красно-белые создавали мало. Тогда Каррера решил перейти на вариант 4–3–3, место центрфорварда в котором занял Мельгарехо. Ставка сыграла: Мельгарехо забил единственный гол.

«Спартак» – «Амкар» – 1:0

В первом тайме «Спартак» использовал схему 4–2–3–1. Москвичи могли как забить (ширину поля они использовали хорошо), так и пропустить. Во втором тайме Каррера от таких происшествий команду застраховал – выбрав модель 2–3–4–1.

Теперь при атаке два центральных защитника – Кутепов и Маурисио, а также трио полузащитников – Фернандо, Глушаков и Зобнин – страховали атакующих игроков. В частности, Фернандо прикрывал фланг Ещенко. Эти же хавбеки отвечали за разгон атаки. Моменты «Спартак» продолжил создавать, а вот «Амкару» – не позволил.

НА БАЗЕ АЛЕНИЧЕВА ПРИДУМЫВАТЬ ПЛАН

Чьим после таких побед считать «Спартак»? Это все еще команда Аленичева или уже Карреры? Вероятно, ответ посередине: фундаментально – Аленичева, идейно – Карреры. Он придумывает, как всех обыгрывать.

Идеи Карреры – находка, которую сложно было перед сезоном спрогнозировать. Помнится, звали итальянца налаживать оборону. Он уже дал больше. Поэтому не терпится увидеть его «Спартак» весной. За три месяца итальянец может привить команде игру, которая соперников будет ставить в тупик без перестроений под них. Пока времени у него на это не было – нужно было давать результат. Но вдруг у него есть, чем удивить и в перспективе?

Может ли выйти так, что «Спартак» весной просядет функционально? Шансов на это мало. Кроме идей «Ювентус» и сборная Италии всегда были сильны физически! Да и Каррера уже заметил, что зимняя пауза его не пугает: «У нас в Италии такой же перерыв. Правда, летом».

