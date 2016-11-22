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«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Руслан Мурашов (слева) и Павел Кулижников (с флагом)
Руслан Мурашов (слева) и Павел Кулижников (с флагом)Источник: Associated Press

Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Этап в Японском Нагано не вызвал особой радости у наших болельщиков. Нет, без медалей россияне не остались – тот же Павел Кулижников взял бронзу на 1000 м. Но на любимой «пятисотке» стал только пятым, не выбежав из 35 секунд. Для конькобежца, который почти не знает поражений в течение двух лет, без наград на спринтерских дистанциях с арен не уезжает, а уступает по большим праздникам в стане соперников, и часто – по не вполне зависящим от себя причинам (например, из-за проблемы с лезвием коньков), это казалось странным. Тем более, неделю назад в Харбине Кулижников на 500 м завоевал золото и серебро (правда, на 1000 м – ту же бронзу). Проблемы с формой в начале года?

Правда оказалась прозаичней. Голландское издание telegraaf.nl в понедельник опубликовало новость – оказывается, два члена российской конькобежной сборной были задержаны полицией Нагано в состоянии алкогольного опьянения! Ими как раз и были Павел Кулижников, а также Руслан Мурашов (серебряный призер коломенского ЧМ-2016 на 500 м). Подробности случившегося не вполне известны. По сообщению telegraaf.nl, сотрудников полиции вызвали местные жители одного из районов, где находились спортсмены. Атлетов задержали, но в течение часа доставили в отель. Все случилось в среду. Забеги с участием Павла и Руслана прошли в субботу-воскресенье.

ЧТО ГОВОРЯТ?

Представители сборной России отрицать ничего не стали.

- Будем разбираться все вместе – по приезду в Россию предстоит объяснение ситуации, - рассказал ТАСС личный тренер обоих участников скандала и старший тренер нашей спринтерской сборной Дмитрий Дорофеев. – Разговор со спортсменами был. Думаю, они все понимают, но не знаю, насколько глубоко – влезть к ним в мозг не могу. Да, они поступили неправильно. Возможно, были у них в голове какие-то причины. Но оправданий поступку нет.

Примерно в том же духе высказался и глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

- Мы не будем отрицать произошедшее. Разберем этот случай, - цитирует главу СКР «Р-Спорт». – Действительно, несколько наших спортсменов нарушили режим перед соревнованиями в Нагано. Мы проведем расследование, соберем объяснительные, получим информацию о стороны начальника команды, а потом уже будем делать какие-то выводы и принимать меры. Дисциплинарный комитет СКР обязательно рассмотрит данный случай.

Наконец, кое-что рассказали и сами фигуранты случившегося.

- Я читал комментарии под немного раздутой статьей сотрудников СМИ, - приводит слова Мурашова агентство «Р-Спорт». – Среди них есть ненавистники и завистники, которые мечтают втоптать наши мена в грязь. Но есть и люди понимающие, близкие к спорту, которые следят за всем, что происходит в коньках, за нашими неудачами и удачами. И они знаю, через какие эмоции и нагрузки приходится проходить.

- Я не буду себя выгораживать, готов ответить за все, что сделал, - добавил Мурашов. – Не знаю, какие меры в наказание собираются предпринять, но забавно выходит – за успехи тебя не благодарят, а за неудачу растерзать готовы.

Кулижников был лаконичен, но, в целом, согласен с Мурашовым:

- Здесь больше шума. Больше и сказать нечего, - отметил Павел.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ISU?

Что теперь ждет атлетов? Наверняка, последует наказание со стороны дисциплинарного комитета СКР. Какое именно – гадать нет смысла. Может быть выговор, штраф, отстранение от сборной… Но важно, что, по крайней мере ISU (Международный союз конькобежцев) обошелся без громких заявлений. Если бы не голландская пресса, про случившееся широкая публика вполне могла и не узнать. В конце концов, алкоголь в список запрещенных веществ не входит, спортсмены попались «под мухой» не на арене, а в городе, в свободный от выступлений день, да и практики наказания за подобное в мировом спорте, в общем-то, нет (если честно – прецедентов тоже немного).

- У ISU есть вся соответствующая информация, и если бы они хотели наказать наших спортсменов, то сделали бы это уже в Нагано, - подытожил Кравцов.


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