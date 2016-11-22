«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку»

Как звезды спорта попадали в неприятные ситуации из-за злоупотребления алкоголем.

Ситуация вокруг трехкратного чемпиона мира Павла Кулижникова и вице-чемпиона мира Руслана Мурашова, задержанных полицией Нагано в нетрезвом виде перед этапом Кубка мира по конькобежному спорту в Японии, заставила вспомнить похожие случаи с участием других звездных спортсменов. Конечно, употребление алкоголя само по себе не является нарушением закона, в том числе – законов спорта. Атлеты тоже люди и тоже временами расслабляются. Но иногда все же попадают в неприятные истории.

МАРАТ САФИН

В январе 2009-го в Австралию главный секс-символ поколения не только нашего, но и мирового тенниса прилетел со слегка разукрашенным лицом. Несколько сочных синяков и кровоподтеки под глазами серьезно изменили внешний вид Марата Сафина. Из-за проблем со здоровьем он даже отказался от выступления за сборную на Кубке Хопмана. В итоге выяснилось, что накануне Нового года экс-первая ракетка мира подрался в модном ночном клубе в Москве.

- Марат со своей девушкой и друзьями приехали уже навеселе, - рассказывали очевидцы. – Вел он себя свободно, активно танцевал, много смеялся. Но ничего вызывающего не делал, никому не мешал. Однако в один из моментов по пути на танцпол случайно толкнул молодого парня. Завязалась перепалка, слово за слову – и началась драка.

«Обиженным» оказался сын актера и режиссера Федора Бондарчука Сергей. Собственные работы в кино, роли бойца MMA в фильме «Воин» и Александра Карелина в картине «Чемпионы» у Бондарчука-младш его были еще впереди. Тогда ему исполнилось всего 18 лет. Однако схватка вышла не один на один.

- Сафина били вшестером. Один держал, остальные наносили удары по лицу и в корпус. Так продолжалось долго – охрана не сразу добралась до места стычки.

Впрочем, конфликт никто раздувать не стал, в полицию Сафин не обратился, а вскоре отправился в Австралию – там начинался сезон, ставший последним в карьере двукратного чемпиона турниров «Большого шлема».

АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВ

Летом 2011 года доигровщика одинцовской «Искры» прямо в аэропорту, откуда наша мужская сборная отправлялась на международный товарищеский турнир, исключили из команды. Формулировка была самая общая: «За систематическое нарушение режима». По слухам, главный тренер «унюхал» запах перегара от подопечного и это переполнило чашу терпения скорого на расправу Владимира Алекно, известного своим жестким характером.

История стоила Спиридонову несколько лет в национальной команде и, в частности – поездки на Олимпиаду в Лондон, где сборная России стала чемпионом.

Впрочем, самый одиозный и эксцентричный волейболист России (если не мира) затем открыто признавался, что не только курит, но и регулярно употребляет алкоголь. Более того – его задерживали за вождение в нетрезвом виде.

- Как-то поймали пьяного, - признавался Спиридонов. – Я даже в СИЗО отсидел. Это было в год моей свадьбы, жена как раз беременная была. Кстати, случилось 1 апреля. Когда позвонил ей и сказал, что в тюрьме, она не поверила. Впрочем, сейчас себе такого не позволяю. Да и тогда я ответил по закону – мне дали трое суток административног о ареста.

РОМАН КОСТОМАРОВ

Про олимпийского чемпиона Турина в танцах на льду ходит много интересных историй. Но точно известно, что будущая звезда фигурного катания еще по юности был на год отстранен от выступлений за злоупотребление алкоголем.

- Мне всего 19 лет было, - рассказывал Костомаров. – С ребятами погуляли и что-то сломали в номере. Жалобы дошли до президента Федерации. А что, спортсмены не люди? Мы были молодыми, горячими, могли выпить после соревнований, выйти на улицу и подраться. Многие фигуристы проходили через это.

Впрочем, этот случай явно был не последним в жизни Романа. Так, его бывшая партнерша Анна Семенович вспоминала, как на показательных выступлениях по ходу этапа «Гран-при» в Санкт-Петербурге (1999 год) Костомаров «вышел пьяный на лед, упал на карачки и пополз»…

- Аня, конечно, мои подвиги преувеличила, - отвечал Костомаров. – Я никогда не уползал с катка на карачках и не говорил «Мне плевать на катание, пойду лучше в отель и выпью». Да, хулиганил. Да, выпивал. Разные казусы случилось. Как тогда вышло? Употребил после соревнований, но не рассчитал силы. Не знал, каким бывает похмелье. Вот и споткнулся на показательных выступлениях, не смог откатать программу. Больше ничего подобного не повторялось.

ИВАН УХОВ

Летом 2008 года Ухов прошел отбор в команду на Олимпиаду в Пекин, но… на Игры в итоге не поехал. Волевым решением тренерского штаба Ивана заменили на Андрея Сильнова – он и стал тогда чемпионом по прыжкам в высоту. А в сентябре на соревнованиях в Лозанне Ухов вышел в сектор… едва стоя на ногах.

Кадры, как россиянин с трудом снимает разминочный костюм, долго собирается перед попыткой, делает разбег и… падает на маты, мгновенно стали хитом видеосервисов. Что именно заставило прыгуна напиться прямо перед стартом, никто точно не знал. Сам Ухов сослался на личные проблемы, и признался, что употреблял вовсе не водку, а виски. Последствий для карьеры не было – IAAF ограничился предупреждением, а сам Иван затем стал чемпионом мира в залах и все-таки выиграл золото Олимпийских игр – в Лондоне-2012.

АНДРЕЙ ЛУТАЙ

В громкую историю – с арестом, полицией и судами – попал и фигурист Андрей Лутай. В 2009-м 23-летний белгородец после турнира Skate America (этап «Гран-при»), на котором занял 10-е место, угодил в тюрьму по обвинению в угоне транспортного средства и управлении автомобилем в нетрезвом виде. Дело происходило в Лэйк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За освобождение спортсмена судья потребовал залог в 100 тысяч долларов. Обвинения в угоне затем сняли, а вскоре Лутай смог вылететь в Россию – правда, под расписку, что обязуется вернуться в США по первому требованию. В дальнейшем Андрея отстранили от сборной России, а следом подошла к концу его карьера – сейчас 30-летний Лутай живет в Болгарии и работает тренером.



