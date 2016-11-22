Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!
Источник: Chess24

В восьмой партии за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин наконец-то победил норвежца Магнуса Карлсена. Это было гениально!

Впереди еще четыре партии, и мы все очень не хотим сглазить российского гроссмейстера Сергея Карякина. Поэтому все комплименты – не по итогу чемпионского поединка, а по тому, что уже произошло.

А происходит, друзья, удивительное. Я как хоккейный журналист все думал, что мне напоминает этот поединок Карлсен – Карякин. Футболисты уже провели сравнение, что норвежец – это «Барселона», где в атаке блистает неподражаемый Лео Месси. Торжество атаки, сила мысли, мировая слава и гламур, когда актриса Лив Тайлер гуляет с тобой под ручку по парку, а тысячи фанатов кричат: «Давай, Магнус, вперед!»

Тогда, получается, Карякин – это казанский «Рубин», который ставит автобус в своей штрафной. Ну и мы помним, как команда Бердыева побеждала на «Ноу Камп».

Но мне ближе другое сравнение. Карлсен – это «Детройт» лучших времен. Середина 90-х, когда блистает Русская Пятерка. Атака там такая, что сметает всех на своем пути. Падают вечные рекорды НХЛ, и Кубок Стэнли кажется вопросом времени. Зачем вообще проводить этот плей-офф? Просто отдайте трофей гению.

А вот Карякин – это «Нью-Джерси», который придумал такую штуку как оборонительный капкан. Там в защите есть умница Скотт Нидермайер, есть убийца Скотт Стивенс. Играть от обороны – это не трусость, а очень большое искусство.

И вот «Нью-Джерси» в 1995 году вынес «Детройт» в финале, сотворив, возможно, главную сенсацию новой эры НХЛ. Тот случай вошел в историю.

Я не знаю, что будет дальше в шахматном матче. Но для меня показательно, что Магнус Карлсен поплыл. Он пришел на пресс-конференцию, однако убежал с нее уже через полторы минуты, закрыв лицо руками. Не дал интервью даже своим телеканалам, с которыми у него подписан эксклюзивный контракт.

Карякин победил черными! Норвежец допустил роковую ошибку, когда перевел своего ферзя в центр доски, напрягая чужого короля и контролируя пешку, которая рвалась в королевы. Но упустил такой нюанс, что пешка эта была «отравленной». Так в шахматах называется термин, когда ты берешь эту фигуру и погибаешь.

Вот Карлсен и «погиб». Пока только здесь и сейчас. В следующих четырех партиях он должен или переломить ситуацию, доказав, что он действительно гениальный человек. Или сломаться, сложив оружие.

Да, Карякин может вырубить гения. Как Скотт Стивенс ломал Эрика Линдроса и Пола Карию, нанося им фатальные сотрясения мозга. Вся лига скрипела зубами и ненавидела этого парня.

Но тут спорт, ребята. Побеждают сильные и жесткие.

Вперед, Сергей. Оставайся таким же. У тебя впереди – четыре шага до мечты. 

Карякин выиграл черными! Как это было

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференцииСергей Карякин: Я использовал амбиции Карлсена против негоРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена использовал амбиции соперника для достижения результата.Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.Карякин выиграл черными! Как это былоКарякин выиграл черными! Как это было«Советский спорт» провел онлайн-трансляцию очередной партии матча за первенство мира по шахматам.Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеруГенеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках»«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках»Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.Александр Рязанцев: Карякин перепутал ходы из разных вариантовЧемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о седьмой партии матча на первенство мира.Карякин – Карлсен: игра до первого гола?Карякин – Карлсен: игра до первого гола?«Советский спорт» попытался дать прогноз на исход матча.Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг ГлушаковаГроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.Не вздумайте заснуть! Колонка Николая ЯременкоНе вздумайте заснуть! Колонка Николая ЯременкоНиколай Яременко объясняет, почему после семи ничьих наступит самое интересное.Сергей Карякин: В каждой партии Магнус старается преподносить сюрпризыРоссийский шахматист Сергей Карякин подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.Магнус Карлсен: Сергей очень хорошо подготовленНорвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.Карякин и Карлсен завершили вничью седьмую партию матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью седьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.Карякин и Карлсен вновь сыграли вничью. Как это былоКарякин и Карлсен вновь сыграли вничью. Как это было«Советский спорт» провел онлайн-трансляцию очередной партии матча за первенство мира по шахматам.«Кто первым выиграет, тот – фаворит»«Кто первым выиграет, тот – фаворит»«Советский спорт» подводит итоги первой половины матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Марк Глуховский: Карлсен и Карякин пока не показывают лучшей формыПредседатель правления Российской шахматной федерации Марк Глуховский подвел итог отрезка из шести партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Александр Рязанцев: Игровой перевес пока на стороне КарлсенаАлександр Рязанцев: Игровой перевес пока на стороне КарлсенаДействующий чемпион России анализирует шестую партию матча на первенство мира и подводит итог первой половине противостояния.Александр Рязанцев: Карякин устроил проверку Карлсену, но тот оказался к ней готовГроссмейстер, действующий чемпион России Александр Рязанцев анализирует шестую партию матч на первенство мира и подводит итог половине матча.Анатолий Карпов: Карякин играет все более уверенно12-й чемпион мира Анатолий Карпов подвел итог отрезка из шести партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение