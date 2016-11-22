Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!

В восьмой партии за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин наконец-то победил норвежца Магнуса Карлсена. Это было гениально!

Впереди еще четыре партии, и мы все очень не хотим сглазить российского гроссмейстера Сергея Карякина. Поэтому все комплименты – не по итогу чемпионского поединка, а по тому, что уже произошло.

А происходит, друзья, удивительное. Я как хоккейный журналист все думал, что мне напоминает этот поединок Карлсен – Карякин. Футболисты уже провели сравнение, что норвежец – это «Барселона», где в атаке блистает неподражаемый Лео Месси. Торжество атаки, сила мысли, мировая слава и гламур, когда актриса Лив Тайлер гуляет с тобой под ручку по парку, а тысячи фанатов кричат: «Давай, Магнус, вперед!»

Тогда, получается, Карякин – это казанский «Рубин», который ставит автобус в своей штрафной. Ну и мы помним, как команда Бердыева побеждала на «Ноу Камп».

Но мне ближе другое сравнение. Карлсен – это «Детройт» лучших времен. Середина 90-х, когда блистает Русская Пятерка. Атака там такая, что сметает всех на своем пути. Падают вечные рекорды НХЛ, и Кубок Стэнли кажется вопросом времени. Зачем вообще проводить этот плей-офф? Просто отдайте трофей гению.

А вот Карякин – это «Нью-Джерси», который придумал такую штуку как оборонительный капкан. Там в защите есть умница Скотт Нидермайер, есть убийца Скотт Стивенс. Играть от обороны – это не трусость, а очень большое искусство.

И вот «Нью-Джерси» в 1995 году вынес «Детройт» в финале, сотворив, возможно, главную сенсацию новой эры НХЛ. Тот случай вошел в историю.

Я не знаю, что будет дальше в шахматном матче. Но для меня показательно, что Магнус Карлсен поплыл. Он пришел на пресс-конференцию, однако убежал с нее уже через полторы минуты, закрыв лицо руками. Не дал интервью даже своим телеканалам, с которыми у него подписан эксклюзивный контракт.

Карякин победил черными! Норвежец допустил роковую ошибку, когда перевел своего ферзя в центр доски, напрягая чужого короля и контролируя пешку, которая рвалась в королевы. Но упустил такой нюанс, что пешка эта была «отравленной». Так в шахматах называется термин, когда ты берешь эту фигуру и погибаешь.

Вот Карлсен и «погиб». Пока только здесь и сейчас. В следующих четырех партиях он должен или переломить ситуацию, доказав, что он действительно гениальный человек. Или сломаться, сложив оружие.

Да, Карякин может вырубить гения. Как Скотт Стивенс ломал Эрика Линдроса и Пола Карию, нанося им фатальные сотрясения мозга. Вся лига скрипела зубами и ненавидела этого парня.

Но тут спорт, ребята. Побеждают сильные и жесткие.

Вперед, Сергей. Оставайся таким же. У тебя впереди – четыре шага до мечты.

Карякин выиграл черными! Как это было