СуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТД

«Советский спорт» подводит статистические итоги 14-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (всего/удачные)

1. Лукас Фернандо («Спартак») – 155/128 (83%)

2. Шарль Каборе («Краснодар») – 149/125 (84%)

3. Сесар Навас («Ростов») – 136/123 (90%)

Второй тур подряд Фернандо становится лучшим по этому показателю. И это странно: визуально казалось, что бразилец слишком много ошибался. Ох уж эти обрезы! В целом же точность передач составила гроссмейстерские 90%. Плюс три острых паса (два точных) – один из лучших показателей в «Спартаке». 18 единоборств с эффективностью 44%. 6 попыток отбора (3 успешных) – лучший в команде. В общем, впечатление от игры Фернандо испортили только непонятные, не свойственные ему потери мяча в центре поля.

Удары (всего/в створ)

1. Артем Дзюба («Зенит») – 4/3 (75%)

2. Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 5/2 (40%)

3. Жозе Надсон («Крылья Советов») – 2/2 (100%)

Два игрока «Крыльев Советов», один из которых – Надсон – центральный защитник, – в тройке. Два тура самарская команда провела без Франка Веркаутерена, и в этих двух турах она стала самой бьющей командой (по 17 ударов). Лучшим же стал Дзюба, блиставший в матче с этими самыми «Крыльями». Интересно, что средний показатель нападающего «Зенита» в этом сезоне – 1,9 удара за матч (то есть выполнил свою двойную норму по ударам), зато с точностью 63% – самой высокой среди топ-форвардов.

Острые передачи (всего/точные)

1. Понтус Вернблум (ЦСКА) – 7/5 (71%)

2. Александр Головин (ЦСКА) – 6/4 (67%)

3. Дмитрий Ятченко («Крылья Советов») – 4/4 (100%)

Вернблум стал лучшим игроком тура по острым передачам, а еще на нем чаще, чем на ком-либо, нарушали правила (9 фолов). Вернблум! Вот что такое когнитивный диссонанс! «Советский спорт» уже не раз обращал внимание на эксперимент Леонида Слуцкого по переводу шведского опорника в атакующую линию. Цифры показывают, что толк в этом есть. Наибольшее количество всех передач сделал Каборе («Краснодар») – 104 (89%). А в штрафную площадь чаще других мяч отправлял Квинси Промес («Спартак») – 11 (64%).

Единоборства (всего/выигранные)

1. Понтус Вернблум (ЦСКА) – 33/22 (67%)

2. Неманья Пейчинович («Локомотив») – 22/20 (91%)

3. Максим Тишкин («Томь») – 28/19 (68%)

Но, даже играя на другой позиции, Вернблум не забывает о своих основных обязанностях. 33 единоборства – это очень прилично для центрфорварда, который всегда в борьбе. Для игрока центра поля, хавбека – это заоблачный показатель. Вернблум стал лучшим по единоборствам внизу – 20 (75%) и по единоборствам в атаке – 27 (63%). Стоит отметить и блестящий результат защитника «Локомотива». 91% встречается довольно редко. Тишкин, занявший третье место, стал лучшим игроком тура по отборам мяча – 12 (67%).

Обводки (всего/удачные)

1. Бернард Бериша («Анжи») – 14/9 (64%)

2. Йоан Молло («Крылья Советов») – 12/9 (75%)

3. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 11/9 (82%)

В этом топе все знакомые лица. И Бериша, и Молло – одни из самых привлекательных игроков на внутреннем трансферном рынке. Разве что Георгия Чантурии («Урал») не хватает. Он, кстати, на шестом месте – 9 (78%). Странно, что в топ-20 этого рейтинга нет ни одного футболиста «Спартака». Красно-белые в матче с «Амкаром» совершили 29 обводок (62%), и это только восьмой результат тура. А лучшими стали «Терек» (54/57%), «Локомотив» (45/69%) и «Томь» (37/59%). Всем им это не очень-то и помогло.

Другие интересные цифры тура

329 очков по подсчетам InStat набрал Жоаозиньо («Краснодар»), став лучшим игроком тура.

82 передачи получили Каборе и Василий Березуцкий (ЦСКА). А самая популярная передача тура – между двумя Березуцкими (52).

18 подборов мяча на счету Алексея Березуцкого (ЦСКА), 3 из них – на чужой половине поля.

15 перехватов совершил Давид Яблонски («Томь»).

9 раз правила нарушили на Вернблуме. Второй тур подряд Понтус становится главным пострадавшим от грубости соперника.

6 фолов у Майкона («Локомотив»).

3 сейва совершил Юрий Лодыгин («Зенит»).