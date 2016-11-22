Из Сибири – с медалями

На Кубке России в Абакане было много красивой борьбы.

В столице Хакасии Абакане прошел Кубок России по дзюдо.

Словно следуя завету Ломоносова, сказавшего однажды, что «российское могущество прирастать будет Сибирью», Федерация дзюдо России в последние годы активно осваивает сибирский регион, открывая любителям и профессионалам дзюдо все новые регионы за Уралом. Ачинск, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск – эти города за последние пять лет принимали у себя финалы общероссийских состязаний. В ноябре 2016-го большое дзюдо пришло в «теплую» – как называют ее местные жители, Хакасию. В столице республики Абакане состоялся второй по значимости турнир отечественного календаря – Кубок России.

Если кто-то углядел иронию в эпитете «теплый» для сибирского региона, в котором температура на улице в дни турнира колебалась в районе минуса 20 градусов, то можем уверить: Хакасия действительно теплая. И потому что «не на улице» – в автобусе, в гостинице и, конечно же, в зале состязаний было натоплено и даже жарко, и потому, что радушные сибиряки, впервые принимавшие столь крупный старт, были внимательны и создавали тепло и уют для каждого, кто приехал на Кубок. А прибыло немало гостей – тренеры, судьи, специалисты и почти три сотни спортсменов из более чем 30 регионов России, которые за три дня разыграли на татами нового комплекса «Абакан» 14 комплектов наград.

У любого состязания в основном две цели: выявление сильнейших и открытие новых, многообещающих спортсменов. В Абакане золотые награды получили как опытные и титулованные – такие как победитель элитного «Мастерса» Сергей Самойлович (100 кг) или медалисты чемпионатов России Иван Спирин (66), Екатерина Оноприенко (63), Умар-Хажа Сулейманов (81) и Ольга Артошина (78), так и молодые и перспективные дзюдоисты, вышедшие или даже остающиеся еще в юниорской команде: 19-летние Аида Бикбова (48) и Александра Хомын (свыше 78), Саян Ондар (73), неделю назад штурмовавший пьедестал молодежного первенства Европы, Екатерина Доценко (57), в свои 20 лет во второй раз победившая на Кубке страны, и Михаил Алдын-оол (60), сотворивший сенсацию в наилегчайшем весе, ярко обыграв всех мастеровитых соперников. Победителя и медалистов в этой категории наградил глава Хакасии Виктор Зимин, с интересом просмотревший в компании региональных министров и руководителей российского дзюдо почти весь финальный блок первого дня.

Дзюдоисты Красноярского края в итоге праздновали победу в командном зачете как у мужчин, так и у женщин, оставив позади спортсменов из ЯНАО, Краснодарского края, Тюменской области и ХМАО, и дзюдоисток Пермского края и Татарстана. Лучшими в споре ДСО и ведомств как у мужчин, так и у женщин оказались динамовцы.

– Кубок России – важный старт как для опытных дзюдоистов, так и для молодежи, – прокомментировал итоги турнира олимпийский медалист, ныне наставник сборной страны Виталий Макаров. – Одни поддержали свое реноме, вторые, получив возможность проявить себя, показали свои способности и обратили на себя внимание тренеров для привлечения к работе в сборной. Олимпиада позади. Начинается новый цикл и нам в команде нужна новая кровь.



