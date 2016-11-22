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«Карлсен может быть оштрафован на 100 тысяч евро»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен
Магнус КарлсенИсточник: Reuters

Проигравший в восьмой партии матча за шахматную корону российскому гроссмейстеру Сергею Карякину чемпион мира Магнус Карлсен в гневе покинул пресс-конференцию и не стал общаться с журналистами.

За это, согласно регламента, ему грозит штраф в размере 10 процентов призового фонда матча, который, напомним, составляет 1 миллион евро.

Похоже, чемпион совсем потерял душевное равновесие. Об этом писали зарубежные СМИ еще после четвертой партии. Перед матчем букмекеры мало верили в Карякина – на его победу в матче давали коэффициент 5,0, в то время, как на победу Карлсена – 1,13. То есть, на чемпиона мира ставить было бессмысленно, а вот, кто поставил на претендента, может неплохо заработать. Но не будем забегать вперед, чтоб не сглазить. Лучше вернемся к душевному равновесию чемпиона. По мнению специалистов, потерял его Магнус после третьей и четвертой партий, когда не смог довести до победы позиции, в которых имел преимущество. Обычно в таких ситуациях норвежец соперников не отпускает. Но матч на первенство мира – особое соревнование. Психологическое давление на участников чрезмерно, а на чемпиона еще и корона давит. Точнее, страх ее потерять.

ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференции

- Думаю, все-таки разговоры о том, что Карлсен излишне нервничает, несколько преувеличены, - рассказал по телефону из Нью-Йорка менеджер Карякина Кирилл Зангалис. – Да, Магнус прошел мимо выигрыша в третьей и четвертой партиях, но не может даже такой супергроссмейстер находить в каждой позиции только сильнейшие ходы! А для победы только это требовалось. Да и Серей защищался как лев.

Голосование: Чем завершится матч между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном?

- Карякин белыми не мог пока ни разу создать проблемы Карлсену, - говорил перед восьмой партией гроссмейстер Александр Рязанцев. – Но напряжение в матче достигло апогея. Магнус почти наверняка будет играть на победу белыми. Шанс Сергея – черными поймать соперника на контратаке, когда чемпион сыграет слишком резко.

Рязанцев как в воду глядел.

Скорее всего, все пошло не совсем по тому плану, на который рассчитывал чемпион мира, еще в дебюте - он задумался уже над 8-м ходом. Сергей в это время находился в комнате отдыха. Затем вышел оттуда, быстро ответил на 8-й ход соперника и вновь удалился в комнату отдыха. Похоже, позиция была знакома Карякину.

Но Карлсен был настроен играть только на победу, в эндшпиле он сыграл не совсем корректно - пожертвовал вторую пешку. Карякин двинул пешку «а» в ферзи, она дошла до 2-й линии. На 53-м ходу чемпион мира вынужден был признать свое поражение.

«Эта была очень напряженная игра. Я использовал его амбиции против него. Он пытался выправить ситуацию, пожертвовав двумя пешками. Он создал очень интересную игру», - приводит слова Карякина Chess.com.

Счет 4,5:3,5 в пользу Сергея Карякина. В матче осталось сыграть четыре партии. Сегодня у гроссмейстеров выходной, а в среду состоится девятая партия, белые фигуры будут у Карякина.


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