Недовольный Гимаев и улыбчивый Скотт. Закулисье матча СКА - ЦСКА

В очередном армейском дерби победу на своем льду одержал СКА. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» показывает, что происходило до и после шикарного матча.

18:00. На предыгровой разминке хоккеисты ЦСКА показывают свое футбольное мастерство.





Правда, до способностей Шестеркина им далеко.

18:30. Как всегда, за час до матча в пресс-центр приносят статистику и составы команд.

Замечаем, что против ЦСКА не сыграют Сергей Широков и Виктор Тихонов. В день матча у них другая функция - радовать болельщиков автограф-сессией. Очередь из желающих сфотографироваться и получить автограф растянулась аж на три сектора.

19:20. Военный оркестр с благословления Патрисии Каас выходит на лед, чтобы исполнить гимн России.

19:25. На кубе Ледового идет представление петербургских армейцев. «Советский спорт» в этом тоже участвует. Пора начинать матч!

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22:00. Невероятный по накалу матч закончился - победа СКА со счетом 6:3. Журналисты терпеливо ждут, когда к ним в микст-зону выйдет игрок хозяев.

По соседству расположились фанаты СКА. Пора зачехлять барабан.

Часть журналистов прошла в раздевалку петербуржцев. Там их ждет Ковальчук.

22:10. Наконец, в микст приходит игрок - на этот раз о победе над ЦСКА расскажет сам капитан.

22:15. После Дацюка - пресс-конференция главных тренеров. Для них всегда ставят три бутылки воды, но синий спортивный напиток так никто еще за этот сезон не открыл.

Надежда была на Дмитрия Квартальнова, но он ограничился обычной водой.

22:30. После пресс-конференции интервью берут уже у Сергея Гимаева. Сергей Наильевич недоволен вопросами от журналистов главным тренерам.

22:35. После матча хоккеистов ловят не только журналисты, но и болельщики. С автором дубля в ворота СКА Грегом Скоттом фотографируются петербургские фаны.

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Остальные хоккеисты ЦСКА ждут Скотта в автобусе. Они явно хотят поскорее покинуть Ледовый, как и немного уставшие журналисты.