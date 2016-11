«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»

Сергей Карякин Источник: Reuters

«Советский спорт» узнал, что думает мир о победе Сергея Карякина над Магнусем Карлсеном.

Английский гроссмейстер Найджел Шорт не удивлен поражению норвежца.

«У Магнуса большие проблемы. Если ты играешь с огнем – в конце концов сгоришь».

I can't understand the engine analysis here. I do know that Magnus is in deep trouble though #CarlsenKarjakin — Nigel Short (@nigelshortchess) November 22, 2016

Восьмая чемпионка мира Сьюзан Полгар уже сейчас отдает итоговую победу Карякину.

«Карлсен свержен. Игра окончена. Он не смог исправить такое количество ошибок. Через четыре партии он перестанет быть номером один.

Карлсен дважды самоликвидировался белыми фигурами. В первый раз ему повезло, что Карякин сам сплоховал, но не во второй раз».

Carlsen resigned! Game over! He could not overcome so many bad moves! Only 4 games left and he's down by 1! #CarlsenKarjakin Shocking! — Susan Polgar (@SusanPolgar) November 22, 2016

Carlsen self-destructed today with white pieces twice! He got lucky 1st time when Karjakin blundered back but not 2nd time #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/LiXFHQJpJu — Susan Polgar (@SusanPolgar) November 22, 2016

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов объясняет, к чему может привести матч Карлсен – Карякин в Нью-Йорке.

«Я вам говорил, что это возможность Путина и Трампа встретиться в Нью-Йорке?»

I have told you there is a chance Putin meets Trump in New York? #carlsenkarjakin — Teymur Rajabov (@rajachess) November 22, 2016

Реакция на победу Карякина из трех букв от голландского гроссмейстера Аниша Гири.

Твиттер Europe-Echecs раскрыл тактику Карякина.

We discovered the Sergey Karjakin strategy against Magnus Carlsen ! #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/ebTiiEpJeS — Europe-Echecs (@EuropeEchecs) November 17, 2016

Британский гроссмейстер Даниэль Кинг – о самоуверенности Карлсена.

«Карлсен забыл, что Карякин может играть на победу. В этот раз, после провокации, Карякин вспомнил, что может».

#carlsenkarjakin Carlsen forgot that Karjakin could play for a win. But this time, after some provocation, Karjakin remembered he could. — Daniel King (@DanielKingChess) November 22, 2016

В Норвегии по-прежнему верят в Карлсена. Журналист Тарьей Свенсен рассчитывает на камбек.

«По-прежнему считаю, что Карлсен может выиграть матч. Но если это произойдет, это станем одним из величайших достижений в истории».

Still think Carlsen can come back and win the match, but if he does, it will be one of his greatest achievements ever. #CarlsenKarjakin — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) November 22, 2016

Шахматный эксперт NRK Торстен Бае объяснил, что происходит с Карлсеном.

«Думаю, Карлсен теряет самообладание. Он сделал несколько слабых ходов и расстроился из-за этого. А к концу партии он начал делать одну ошибку за другой, поэтому злился. И это вышло ему боком».

Норвежцы не одобряют побег Карлсена с пресс-конференции.

«Вполне объяснимо, что Карлсен расстроен и зол. Но убегать с пресс-конференции после поражения – не очень хорошо», – написал ведущий TV2 Кристиан Пааш.

Greit nok at Magnus Carlsen er skuffet. Og sikkert forbanna til tusen. Men å stikke av etter å ha tapt ser ikke bra ut. — Christian P Paasche (@TV2Paasche) November 22, 2016

Полгар интересуется, где в этот момент был Карякин.

И еще одно мнение: «Русские хакеры атаковали мозг Карлсена».