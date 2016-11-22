«А что случилось с Кузнецовым? Лишь три гола в 50 матчах!» Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Чикаго» путешествует в Circus Trip – так называется самая длинная выездная серия «ястребов», которую они начинают в центральной Канаде (Виннипег), потом переезжают в треугольник на запад (Калгари, Ванкувер, Эдмонтон), а затем летят в Калифорнию (Сан-Хосе, Анахайм, Лос-Анджелес).

Понятно, что у игроков «Чикаго» сейчас голова кругом идет от такой поездки. Но все равно, получить 0:5 от «Эдмонтона» - это сильно.

Первый гол организовал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в прошлом матче сделал хет-трик. Теперь он на скорости пролетел по правому флангу и отдал шайбу назад, а там ее вколотил в сетку защитник Клефбом. Вскоре тот же Макдэвид отдал на Клефбома, и его дальний бросок подправил Леон Драйзайтль. Вот так молодежь «Эдмонтона» многое решила уже в первом периоде.

У «Чикаго» мог забить внезапный новичок по фамилии Хиностроза, но он не сумел переиграть вратаря. А потом издалека точно бросил защитник хозяев Секера…

Отметим также четвертый гол «Эдмонтона», когда Антон Слепышев с правого фланга красиво попал в угол. Это второй гол экс-форварда «Салавата Юлаева», который должен придать ему уверенности. Уже радует, что Слепышев закрепился в основе «Ойлерз».

Ну а Коннор Макдэвид вышел в лидеры среди лучших бомбардиров НХЛ, набрав уже 24 (8+16) очков в 20 матчах. Конечно, это пока не новый Уэйн Гретцки. Но парнишка очень хорош.

ДЕБЮТ ДНЯ





У «Питтсбурга» получили травмы форварды Патрик Хорнквист и Крис Куниц. И вот в состав поднимают Джека Гюнтцеля, который проводит свой первый матч в НХЛ. И первым же броском, в первой же смене (такое раньше делал Марио Лемье) он забивает гол в ворота «Рейнджерс». Его родители на трибуне чуть не сошли с ума от счастья.

Гюнтцель играл на левом фланге в звене с Евгением Малкиным и Филом Кесселом. И хотя в целом «Питтсбург» этот матч провалил (2:5), а Сидни Кросби заработал «-4» за полезность, Джек отличился еще раз, сделав счет 2:0.

Забавно, что после второго гола папа Гюнтцеля не радовался, а деловито налил себе пиво и отхлебывал его, сидя на трибуне. Его сын чрезвычайно хорош, что тут радоваться? Пять бросков, четыре силовых приема…

Джек играл за университет Небраски, набирал по очку за матч в АХЛ. Его отец Майк, братья Райан и Гебе – тоже хоккеисты. Американская семья с немецкими корнями. Вообще радует, что в НХЛ могут быть такие сказки: вышел, забил, стал звездой.

ГЕРОЙ ДНЯ





Снова нет повода не похвалить Семена Варламова. Хотя вратарь «Колорадо» чередует отличные матчи с нестабильными. Так, в прошлой игре Варли (86,4%) и его партнеры уступили «Далласу» (2:3). Но радует, что главный тренер «лавины» доверяет Семену и ставит в ворота его, а не Келвина Пикарда, который считается сейчас одним из лучших сменщиков в НХЛ.

В целом же проблема «Колорадо» в слабой атаке. Команда мало забивает. Хотя теперь в состав после травмы вернулся Мэтт Дюшен. И удалось остановить мощный «Коламбус» (еще год назад эта фраза выглядела бы диковато). В общем, в случае с Варламовым стоит запастись терпением и подождать. Возможно, в этом сезоне он еще пойдет на взлет.

НЕУДАЧА ДНЯ





Никита Кучеров отдал передачу и набрал свое 23-е очко (9+14) в 19 матчах. Это хорошо, потому что россиянин идет на третьем месте среди лучших бомбардиров лиги и еще может прибавить.

Плохо то, что «Тампа» отличилась за 50 секунд до конца проигранного матча «Нэшвиллу», уже при счете 0:3. Дубль у «хищников» сделал защитник Пи-Кей Суббан. «Молния» не смогла одержать пятую победу подряд, хотя шансы в атаке были.

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

Лига объявила трех звезд минувшей недели. Первой стал форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер, который набрал 6 (4+2) очков в четырех матчах и забросил три победные шайбы. Вторая звезда – вратарь «Каролины» Кэм Уорд, одержавший три победы в трех матчах (96,4%). Третья – форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, который набрал 8 (4+4) очков в четырех играх.

Бэкстрем показывает прекрасный пример, что несмотря на не совсем ровную и мощную игру «Кэпиталз» в этом сезоне, можно показывать такую результативность. А вот у Жени Кузнецова пока кризис жанра – одно очко в последних девяти матчах. И все-таки Кузю должно прорвать. Он играет в первом звене с Овечкиным, и его застой выглядит необъяснимо.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 40 сэйвов в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ)

2** - Антон СЛЕПЫШЕВ (Эдмонтон)

Забил гол в матче с «Чикаго» (5:0)

3*** - Федор ТЮТИН (Колорадо)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ)

ЦИТАТА ДНЯ

«Евгений Кузнецов забил всего два гола в последних 38 матчах регулярного чемпионата, включая прошлый сезон. Если же учесть плей-офф, то будет три гола в последних 50 матчах».

грустные болельщики «Вашингтона»