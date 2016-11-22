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Антонио Силва: Хабиб растерзает Макгрегора и станет новым чемпионом UFC

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антонио Силва
Антонио СилваИсточник: Getty Images
Антонио Силва ждал в одном из ресторанов отеля «Акваиум», что за МКАДом, на территории «Крокуса». Он сидел за столом со своими бразильскими друзьями и менеджером, обедал. Грудилась кучка из огромных тарелок из под трех блюд, которые поспешно забирал официант.

Огромное тело бойца-тяжеловеса нависало над столом. Гигантское лицо, которому, как и невероятного размера ногам, Антонио  «Бигфут» Силва должен быть «благодарен» редкой генетической болезни, акромегалии, казалось еще больше, чем обычно. Если бы не редкие проблески смуглой кожи, все лицо неминуемо слилось бы в один большой синяк — с момента последнего боя прошло всего два дня. 18 ноября Силва потерпел свое 11-е поражение в карьере — проиграл в Екатеринбурге местному бойцу Ивану Штыркову, до сих пор не знавшему неудач.

Глаза его были опущены в телефон. Там — переписка с семьей, которая осталась на другом конце света — в жаркой Бразилии. Дочери «Бигфута», Аише, за несколько дней до его поединка исполнилось 8 лет. Конечно, он хотел отпраздновать это событие с семьей. Но вместо этого вынужден был из привычных +30 лететь в российские -26. И все — лишь для того, чтобы обидчик великого Федора Емельяненко проиграл свой четвертый бой подряд — пока еще малоизвестному на западе местному бойцу.

- Что вы чувствуете сейчас, пару дней спустя после поражения от Ивана Штыркова?
- Не самые лучшие эмоции после поединка с Иваном. Я уверен, что бой выиграл я, но судьи отдали победу моему сопернику. Не знаю, почему так произошло. Теперь мне нужно вернуться домой, отдохнуть пару недель и возобновить тренировки. Пока не знаю, где и с кем буду драться.

- Будете требовать реванша?
- Да, конечно, Потому что… я не знаю, что там видел рефери, как бой смотрели судьи, почему они отдали ему победу. Сейчас нам просто необходима еще одна схватка, чтобы выяснить, кто же на самом деле сильнее.

- В Бразилии судьи приняли бы другое решение?
- Мне все равно где драться, будь то Россия, Япония, или Бразилия. Если я его победил в Екатеринбурге, значит я смогу победить его в любом другом месте. Конечно, большое влияние оказывает тот факт, что парень дерется против меня в своем родном городе, что у него перед боем со мной было семь побед и ни одного поражения, что на победе надо мной он сможет сделать себе имя.

- Первый раунд вы с Иваном прощупывали друг друга, второй с большим преимуществом выиграл Штырков, третий — вы. Показалось, что в конце, когда соперник уже не мог стоять на ногах, вы не стали его добивать…
- Нет. Я не останавливался. Его после боя со мной увезли в больницу. Представляете? Да, первый ряд была равная борьба, но я его выиграл. Я уверен, что я его выиграл. Второй раунд, конечно, он взял — это на 100 процентов. Зато в третьем раунде я его чуть не убил. Ему прямо на ринге ставили капельницу, а потом повезли в госпиталь. И он победитель? У меня тоже есть травма. Знаете какая? Видите, у меня перевязана рука. После боя у меня сильно болел палец. Я его повредил, когда бил Ивана.

- Поклонники Ивана сравнивают его с Федором Емельяненко. Вы можете сравнить этих бойцов?
- Нет, нет, нет… тут даже сравнивать нечего. Федор — легенда. Он много дрался, став великим в Японии. Он — очень опытный боец. Таких в мире вообще больше нет. Иван с Федором совершенно не похожи. Иван — очень молодой и перспективный боец. На сегодня у него восемь побед без поражений. Но он не выдерживает даже трех раундов на ринге. До меня у него такого тяжелого боя не было. Он нормально отстоял первый раунд, хорошо провел второй, но в третьем — вообще не знал, что делать. Он стоял передо мной и не понимал, что происходит и где он вообще находится. Федор же готов был драться три раунда, пять раундов, десять раундов, и побеждал в этих схватках.

- После перерыва в несколько лет, Федор вернулся в ММА и снова готов драться. Вы уже побеждали его. Готовы ли вновь выйти на ринг с Последним Императором?
- Если какая-либо организация…

- Вопрос не в том, готов ли Антонио драться. Надо спросить у Федора, готов ли он к этому бою? - вставил свое слово один из бразильских друзей Бигфута, стоявших рядом.
- … так вот, если какая-то организация захочет устроить мой бой с Федором Емельяненко, я, конечно, готов выйти против него. Я же настоящий профессионал. Это была бы отличная битва.

- Его брат, Александр Емельяненко, не так давно вышел из тюрьмы, где по его словам усиленно тренировался, чтобы продолжить карьеру. Хотели бы встретиться с ним, чтобы побить обоих братьев?
- Если честно, о его брате я практически ничего не знаю. Слышал только лишь то, что вы уже сказали, что он недавно вышел из тюрьмы. Драться? Если будет предложение, мы его, конечно, рассмотрим. Но пока я могу лишь пожелать ему всего наилучшего, как можно скорее возобновить карьеру.

- Вы встречаетесь с российскими бойцами как по расписанию — раз в пять лет. В 2006 году это был Кайсымов. В 2011 — Емельяненко. Теперь в 2016 году — Штырков. Заметили ли вы развитие ММА в России?
- Российские бойцы с каждым годом становятся все опаснее и опаснее. Они очень хорошо обучены. Русские мне чем-то напоминают бразильцев. Мне нравится их характер. Они никогда не сдаются. Невозможно представить, чтобы во время боя кто-то из россиян просто взял и остановился, сказав себе: «С меня хватит». Поэтому мне нравится драться с российскими бойцами.

- После своего боя вы встречались с Хабибом Нурмагомедовым. Он сейчас считается сильнейшим российским бойцом и претендует на чемпионский титул.
- Хабиб — отличный парень. Я уверен в том, что он растерзает Макгрегора и станет новым чемпионом UFC в легком весе. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

- Такое впечатление, что UFC делает все, чтобы этот бой не состоялся.
- Я сейчас не являюсь бойцом UFC и не знаю ничего, что происходит в этой организации.

- Расскажите о ваших планах на ближайшее время. Где продолжите карьеру?
- Сейчас я свободен. В ближайших планах — приступить к тренировкам. Я буду ждать любой возможности провести бой. Если Fight Nights, Bellator… да даже то же место, в котором я дрался с Иваном, пригласят меня, я буду готов принять вызов.

- Наш новый соотечественник Джефф Монсон, говорит, что он готов драться с кем угодно и где угодно. Как вы выбираете себе противника?
- На самом деле соперника выбираю не я. Я тренируюсь в своем родном городе и жду звонка менеджера. Он обычно набирает меня, когда есть соперник, и спрашивает, готов ли я драться. Если да — он начинает организацию боя. Я ни разу в жизни сам не выбирал себе соперника.

- У вас в России после победы над Федором Емельяненко много поклонников. Скажете им что-нибудь?
- Да, я был очень удивлен тому, как много людей здесь не только знают меня, но и поддерживают. За меня болели даже в Екатеринбурге. Хотел бы сказать всем этим людям огромное спасибо. Мне очень хочется вернуться в Россию и провести здесь побольше времени. Может, только, чуть позже, когда здесь будет лето, а то сейчас очень холодно.
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