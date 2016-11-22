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Почему Селихов нужен «Спартаку». Мнение Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему Селихов нужен «Спартаку». Мнение Михаила Борзыкина
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о трансфере вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Спартак».

Переход Селихова породил много споров. Все соглашаются: вратарь отличный, молодой, стабильный, второй год подтверждающий свой высокий класс. Но не все понимают, зачем он «Спартаку» именно сейчас. Коллега Николай Роганов считает, что в данный момент этот переход может только навредить клубу. Зачем что-то менять, когда все для красно-белых складывается настолько здорово? Василий Уткин вспомнил историю – оказывается, вратари, переезжающие из провинции в столицу, по каким-то причинам чахнут.

На мой взгляд, «Спартак» поступает правильно, что берет Селихова сейчас. Во-первых, играет на опережение. Будешь медлить – перехватят другие. Это важно, тем более когда под «другими» подразумевается «Зенит». Во-вторых, впереди зимнее межсезонье: три сбора, сотня тренировок, десяток контрольных матчей – будет время, чтобы наиграть нового вратаря. В-третьих, фактор Реброва. Безусловно, сейчас он хорош. Хороша вся команда. Но за несколько лет, наверное, мы неплохо его изучили – нестабилен.

Поэтому не стоит драматизировать. «Краснодар» прошлой зимой взял в аренду (затем выкупил) Крицюка – и не прогадал. Станислав стал основным вратарем сразу же. Обиженных вроде бы не было, хотя там на скамейке сидит тоже очень даже приличный Синицын. А сам Крицюк выдал шикарный весенний отрезок. В случае с Селиховым мы не знаем, что будет, какие планы у «Спартака». Возможно, клуб отдаст голкипера в аренду обратно в «Амкар» до конца сезона. А может, рассчитывает на него уже сейчас.

У Селихова нет очевидных слабых мест. Хорош во всех компонентах вратарского мастерства. Игра на выходах – пожалуйста: 51 выход в текущем сезоне (эффективность – 92%), один из самых активных после Лории из «Крыльев Советов» (89) и Крицюка (53). Показатель отбитых ударов – все в порядке: 80% (лучше только Лунев из «Уфы» – 83%). Ввод мяча в игру – и тут все на уровне: в среднем 16 длинных передач за игру с точностью 81%. А еще Селихову всего 22. И это тоже очень важный штрих к портрету.

В этом сезоне «Амкар» пропустил всего 9 мячей (второй показатель после «Спартака» – 8). Пересмотрел. Надо сказать, ни одного «вратарского гола» не увидел. Гол Родолфо («Терек») очень похож на последний подвиг Глушакова («Спартак») – от крестовины в сетку. Такие не берутся. Жулиано («Зенит») забивал, когда Селихов, остановив Дзюбу, уже был отыгран. Фатай («Уфа») расстреливал в упор. Игнашевич (ЦСКА) забивал с пенальти. Есть вопросы по голу Кришито («Зенит»). Но раз в год и Кришито стреляет.

Конечно, всегда настораживает, когда берут игрока из тренерской команды. Команды, сильной коллективной игрой, а не исполнителями. Такие футболисты, попав в другие условия, в другую организацию игры, очень часто регрессируют. Ведь в предыдущей команде все были единым целым, недостатки каждого скрывали дисциплина и тактика. И когда все это вдруг ушло, осталось лишь индивидуальное мастерство. А оно весьма среднее. Сколько мы таких примеров повидали с воспитанниками Курбана Бердыева…

И сейчас в наших интернетах наверняка гуляет такая версия: это не Селихов так хорош, это оборона «Амкара» настолько мощна. Да, с тремя центральными защитниками защищать ворота, наверное, проще. Особенно когда все тактически выстроено безупречно. В матче со «Спартаком», да и в других матчах, мы видели, как сложно взломать такую оборону. Но Селихов тут при чем? В том же матче со «Спартаком», когда было надо, он спас, парировав удар Промеса. И в других матчах спасал точно так же.

В этом сезоне в створ ворот «Амкара» соперники нанесли 47 ударов. Пропущено – 9. То есть результативным стал каждый пятый точный удар (а если быть точнее, каждый 5,2 удар). В створ ворот «Зенита» – 38 ударов. Пропущено – 11. Каждый 3,5. А в створ ворот ЦСКА – 33 удара. Пропущено – 11. Каждый третий. Такая вот занимательная арифметика. К слову, оборона «Амкара» – не самая могучая. 47 ударов в створ – седьмой показатель. Реже бьют в створ ворот «Терека», «Краснодара», «Зенита», «Спартака», «Локо» и ЦСКА.

Какие еще нужны аргументы? Купив Селихова, «Спартак» закроет вратарскую позицию на ближайшее десятилетие. Если, конечно, события будут развиваться по благоприятному сценарию. Если заиграет. Но тут риск примерно такой же, как и с любым другим трансфером. Что ж теперь, никого не покупать? Другое дело, что именно сейчас усиление вратарской позиции не кажется первостепенной задачей для «Спартака». Есть и другие, более проблемные участки поля. Так что стоит ждать еще новостей. Обязательно будут.

Топ-5 вратарей по вводу мяча в игру (длинные передачи)
1. Александр Гутор («Оренбург») – 15/13 (87%)
2. Александр Селихов («Амкар») – 16/13 (81%)
3. Сослан Джанаев («Ростов») – 15/12 (80%)
4. Михаил Левашов («Арсенал») – 15/12 (80%)
5. Андрей Лунев («Уфа») – 19/15 (79%)

Топ-5 вратарей по проценту отраженных ударов
1. Андрей Лунев («Уфа») – 83%
2. Александр Селихов («Амкар») – 80%
3. Артем Ребров («Спартак») – 78%
4. Александр Беленов («Анжи») – 78%
5. Сослан Джанаев («Ростов») – 78%

Топ-5 вратарей по игре на выходах (удачные выходы)
1. Георгий Лория («Крылья Советов») – 89 (94%)
2. Станислав Крицюк («Краснодар») – 53 (96%)
3. Маринато Гилерме («Локомотив») – 51 (94%)
4. Евгений Городов («Терек») – 51 (94%)
5. Александр Селихов («Амкар») – 51 (92%)

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