Курят ли Карлсен и Карякин?

В Нью-Йорке продолжается матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После восьми партий счет 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

Интерес к матчу огромный и в связи с этим появилось немало вопросов от людей, которые впервые проявили интерес к шахматам. Зачастую, эти вопросы кажутся наивными, но они тоже требуют ответа.

1. Можно ли заказать пиццу во время партий?

Теоретически, можно. Но, во-первых, оба гроссмейстера ведут здоровый образ жизни, соответственно, предпочитают здоровую пищу. Пицца, как известно, к таковой не относится. Во-вторых, во время партии шахматисты, как правило, не едят. И, наконец, в-третьих, в комнатах отдыха гроссмейстеров есть все необходимое – легкие закуси и напитки. Ассортимент оговаривается в контрактах, которые участники подписывают еще до начала матча.

2. Можно ли курить во время партий?

На всех крупных турнирах оборудуется специальная комната для курения, куда имеют доступ только участники и главный арбитр. Как уже сказано выше, Карлсен и Карякин ведут здоровый образ жизни – поэтому к табаку и спиртному равнодушны. Если бы кто-то из них курил, организаторы матча наверняка оборудовали комнату для курения. Но в этом нет необходимости.

Кстати, из топ-гроссмейстеров курящих единицы – Александр Грищук, несколько китайских ведущих шахматистов. Говорят, что Владимир Крамник после двухлетнего перерыва вновь начал курить.

3. Что из себя представляют комнаты отдыха?

Комнаты отдыха тщательно исследуются на предмет нахождения там различных гаджетов, мобильных телефонов. В комнате есть электронная доска, на которой в режиме онлайн транслируется партия. Поэтому гроссмейстер может по ней анализировать позицию, думать над своими ходами. Теоретически любой из участников матча может выходить в игровой зал только для того, чтобы сделать ход, а все остальное время находиться в комнате отдыха. Правда, пока такого в матчах на первенство мира не наблюдалось. Хотя в некоторых из них соперники были в крайне неприязненных отношениях. В комнате отдыха есть легкие закуски, если гроссмейстер в них нуждается, и напитки.

4. Отменено ли правило – «тронул фигуру – ходи»?

Не отменено - это старейшее правило продолжает действовать. На последнем Турнире претендентов, который прошел в марте-апреле в здании Центрального телеграфа в Москве, Хикару Накамура взялся за фигуру, но не хотел ей ходить. Его соперник Левон Аронян предложил сделать ход именно этой фигурой. Накамура не соглашался, тогда Аронян пригласил главного арбитра. Американскому гроссмейстеру ничего не оставалось, как подчиниться. В результате он проиграл.

5. Есть ли допинг в шахматах?

Есть большие сомнения, что допинг может чем-то помочь шахматистам. Шахматы – битва умов, а не мышц. Однако проверяют шахматистов на допинг также, как и всех спортсменов. В любой день и в любое время в гостиницу к любому из гроссмейстеров могут заявиться офицеры ВАДА для взятия допинг-пробы. Кстати, гроссмейстеров проверяют и на пресловутый мельдоний.

6. Можно ли прийти на матч в шортах?

Нет. Дресс-код предписывает костюмы, либо одежду с длинными рукавами.

7. Хорошо ли зарабатывают шахматисты?

Шахматисты из Топ-20 – обеспеченные люди. Конечно, их доходы не могут сравниться с заработками теннисистов из Топ-20. Топ-гроссмейстеры играют в турнирах высоких категорий, где очень приличные призовые. Часто только за участие в турнирах им выплачивают немалые подъемные. Кроме этого, почти все лучшие шахматисты мира выступают за лучшие клубы – Германии, Италии, Голландии, России.

8. Хорошо ли шахматисты играют в шашки?

Все индивидуально. Например, Сергей Карякин один раз участвовал в турнире по поддавкам. Правила ему объяснили перед самым началом турнира. И что вы думаете?! Сергей занял первое место!

Вообще, шашки не очень популярны среди шахматистов. В отличие от преферанса или покера. Известно, что советские гроссмейстеры любили коротать вечера в гостиницах во время турниров за преферансом. Нынешняя молодежь предпочитает покер. Например, Александр Грищук еще в конце 90-х пристрастился к покеру. Однажды даже полетел в Лас-Вегас, что принять участие в чемпионате мира. Сейчас гроссмейстер предпочитает играть в профессиональных турнирах по покеру в интернете. Он так и говорит: покер – моя вторая работа. Как удается совмещать? По словам Александра, во время шахматных турниров он думает только о шахматах, и работает по 6 часов в день. Сверх того, что за доской в игровые дни Грищук проводит времени не меньше. В перерывах между турнирами Александр о шахматах забывает и занимается только покером.

9. Что делать, если игрок заболел?

Пока такого в матчах на первенство мира не случалось. Однако в классических противостояниях 20 века, которые часто продолжались больше 30 партий, у каждого участника было право на тайм-аут. Сейчас матчи скоротечные, но в контрактах гроссмейстеров, наверняка, есть пункт, где все четко прописано, что необходимо делать в случае недомогания, или болезни.

