Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)- : -Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Курят ли Карлсен и Карякин?

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курят ли Карлсен и Карякин?
Источник: Associated Press

В Нью-Йорке продолжается матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. После восьми партий счет 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

Интерес к матчу огромный и в связи с этим появилось немало вопросов от людей, которые впервые проявили интерес к шахматам. Зачастую, эти вопросы кажутся наивными, но они тоже требуют ответа.

1. Можно ли заказать пиццу во время партий?

Теоретически, можно. Но, во-первых, оба гроссмейстера ведут здоровый образ жизни, соответственно, предпочитают здоровую пищу. Пицца, как известно, к таковой не относится. Во-вторых, во время партии шахматисты, как правило, не едят. И, наконец, в-третьих, в комнатах отдыха гроссмейстеров есть все необходимое – легкие закуси и напитки. Ассортимент оговаривается в контрактах, которые участники подписывают еще до начала матча.

2. Можно ли курить во время партий?

На всех крупных турнирах оборудуется специальная комната для курения, куда имеют доступ только участники и главный арбитр. Как уже сказано выше, Карлсен и Карякин ведут здоровый образ жизни – поэтому к табаку и спиртному равнодушны. Если бы кто-то из них курил, организаторы матча наверняка оборудовали комнату для курения. Но в этом нет необходимости.

Кстати, из топ-гроссмейстеров курящих единицы – Александр Грищук, несколько китайских ведущих шахматистов. Говорят, что Владимир Крамник после двухлетнего перерыва вновь начал курить.

3. Что из себя представляют комнаты отдыха?

Комнаты отдыха тщательно исследуются на предмет нахождения там различных гаджетов, мобильных телефонов. В комнате есть электронная доска, на которой в режиме онлайн транслируется партия. Поэтому гроссмейстер может по ней анализировать позицию, думать над своими ходами. Теоретически любой из участников матча может выходить в игровой зал только для того, чтобы сделать ход, а все остальное время находиться в комнате отдыха. Правда, пока такого в матчах на первенство мира не наблюдалось. Хотя в некоторых из них соперники были в крайне неприязненных отношениях. В комнате отдыха есть легкие закуски, если гроссмейстер в них нуждается, и напитки.

4. Отменено ли правило – «тронул фигуру – ходи»?

Не отменено - это старейшее правило продолжает действовать. На последнем Турнире претендентов, который прошел в марте-апреле в здании Центрального телеграфа в Москве, Хикару Накамура взялся за фигуру, но не хотел ей ходить. Его соперник Левон Аронян предложил сделать ход именно этой фигурой. Накамура не соглашался, тогда Аронян пригласил главного арбитра. Американскому гроссмейстеру ничего не оставалось, как подчиниться. В результате он проиграл. 

5. Есть ли допинг в шахматах?

Есть большие сомнения, что допинг может чем-то помочь шахматистам. Шахматы – битва умов, а не мышц. Однако проверяют шахматистов на допинг также, как и всех спортсменов. В любой день и в любое время в гостиницу к любому из гроссмейстеров могут заявиться офицеры ВАДА для взятия допинг-пробы. Кстати, гроссмейстеров проверяют и на пресловутый мельдоний.    

6. Можно ли прийти на матч в шортах?

Нет. Дресс-код предписывает костюмы, либо одежду с длинными рукавами. 

7. Хорошо ли зарабатывают шахматисты?

Шахматисты из Топ-20 – обеспеченные люди. Конечно, их доходы не могут сравниться с заработками теннисистов из Топ-20.  Топ-гроссмейстеры играют в турнирах высоких категорий, где очень приличные призовые. Часто только за участие в турнирах им выплачивают немалые подъемные. Кроме этого, почти все лучшие шахматисты мира выступают за лучшие клубы – Германии, Италии, Голландии, России.

8. Хорошо ли шахматисты играют в шашки?

Все индивидуально. Например, Сергей Карякин один раз участвовал в турнире по поддавкам. Правила ему объяснили перед самым началом турнира. И что вы думаете?! Сергей занял первое место!  

Вообще, шашки не очень популярны среди шахматистов. В отличие от преферанса или покера. Известно, что советские гроссмейстеры любили коротать вечера в гостиницах во время турниров за преферансом. Нынешняя молодежь предпочитает покер. Например, Александр Грищук еще в конце 90-х пристрастился к покеру. Однажды даже полетел в Лас-Вегас, что принять участие в чемпионате мира. Сейчас гроссмейстер предпочитает играть в профессиональных турнирах по покеру в интернете. Он так и говорит: покер – моя вторая работа. Как удается совмещать? По словам Александра, во время шахматных турниров он думает только о шахматах, и работает по 6 часов в день. Сверх того, что за доской в игровые дни Грищук проводит времени не меньше. В перерывах между турнирами Александр о шахматах забывает и занимается только покером.

9. Что делать, если игрок заболел?

Пока такого в матчах на первенство мира не случалось. Однако в классических противостояниях 20 века, которые часто продолжались больше 30 партий, у каждого участника было право на тайм-аут. Сейчас матчи скоротечные, но в контрактах гроссмейстеров, наверняка, есть пункт, где все четко прописано, что необходимо делать в случае недомогания, или болезни. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мираОбъясняем, почему именно Сергей Карякин должен стать следующим шахматным королем. Быть может, не сейчас, но станет обязательно.«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»В редакции «Советского спорта» побывали Марк Глуховский и гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и Карлсене«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и КарлсенеОбозреватель «Советского спорта» о невероятном и осуществимом в шахматахХакеры поместили запись о смерти Карякина в фальшивом твиттере министра спортаЭрнесто Инаркиев: Карлсен «потерял картинку», и Карякин стал легким фаворитомЧемпион Европы Эрнесто Инаркиев -- о матче за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным:Владимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияВладимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияГлава Шахматной федерации Москвы и руководитель компании-спонсора Сергея Карякина объясняет причины победы российского шахматистаСтатистика за КарякинаСтатистика за КарякинаВ истории матчей за чемпионство еще никому не удавалось отыграться, уступая в счете после восьми партийМарк Глуховский: Девятая партия станет самой опасной для КарякинаСледующая, 9-я партия матча за мировую корону станет станет самым опасной для Сергея Карякина, заявил на встрече в «Советском спорте» исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.Карлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокКарлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокПосле семи ничейных партий в битве за шахматную корону мы, наконец, получили результат.Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над КарлсеномБукмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.«Норвежцы поздравили сквозь зубы»«Норвежцы поздравили сквозь зубы»Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Советский спорт» узнал, что думает мир о победе Сергея Карякина над Магнусем Карлсеном.Дмитрий Песков: Карлсен – очень опасный противник, теперь он будет еще активнееДмитрий Песков: Карлсен – очень опасный противник, теперь он будет еще активнееКарлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференцииДействующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.«Карлсен может быть оштрафован на 10 процентов от гонорара»«Карлсен может быть оштрафован на 10 процентов от гонорара»Проигравший российскому гроссмейстеру Сергею Карякину чемпион мира Магнус Карлсен в гневе покинул пресс-конференцию и не стал общаться.Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!В восьмой партии за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин наконец-то победил норвежца Магнуса Карлсена. Это было гениально!ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференцииСергей Карякин: Я использовал амбиции Карлсена против негоРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена использовал амбиции соперника для достижения результата.Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение