Анатолий Бышовец: При Каррере «Спартак» стал мобильней
Анализируя специально для «Советского спорта» итоги 14-го тура чемпионата России, известный российский тренер нашел резервы у ЦСКА, объяснил, почему было плохо без Дзюбы и Смолова и похвалил Массимо Карреру за перестройку игры «Спартака».
ПАУЗА НА ПОЛЬЗУ?
- Какими вы увидели наши ведущие клубы после паузы, связанной с выступлениями сборной России?
- С одной стороны, две недели – небольшой срок. С другой – пауза может качественно повлиять на будущие результаты. Мы увидели, как посвежели ЦСКА и «Зенит», с каким настроем они играли. Нельзя сказать, что у них были сложные соперники, но тем не менее... «Спартаку», у которого 4 человека практически выбыли из подготовки, пришлось сложней.
- Но разве в сборной нельзя поддерживать игровой тонус?
- Только тренируясь, нет. Вот, например, Джикия из «Амкара» оба матча – с Катаром и Румынией - просидел на лавке. Новосельцев из «Зенита» провел на поле всего 10 минут. В то же время спартаковцы Зобнин, Глушаков и Кутепов сыграли полные матчи. То есть, все получили разную нагрузку и в разном состоянии вернулись в клубы. Для тех же, кто остается дома, возникает проблема, где найти спарринг-партнер
ФЕРНАНДО – ЛУЧШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
- Многие команды забивают так мало, как будто играют вообще без нападающих.
- Да, и это тоже проблема. Команды, занимающие места ниже 7-го, забили в среднем меньше одного гола за матч. Это очень мало. Тактика этих команд больше направлена на разрушение. Игра в атаке не выстроена, есть только контратаки.
- Что и показал «Амкар» в матче со «Спартаком».
- «Амкар» сыграл рационально, от обороны. Но дело не в сопернике - «Спартак» столкнулся с проблемой состава. Рискованно, например, было выпускать Маурисио вместо Таски, потому что было непонятно, как он будет взаимодействоват
ПРОМЕС НЕ РИСКОВАЛ
- При Массимо Каррере «Спартак» сильно изменился по сравнению с командой Дмитрия Аленичева?
- При Каррере «Спартак» стал намного мобильней. Появилась уверенность в своих силах, и она распространяется и на молодежь. Средняя линия является в «Спартаке» доминирующей. Полузащитники не привязаны к своим позициям. Очень хорошая взаимозаменяемос
СТАВКА НА СВОИХ
- «Спартак» много атаковал флангами с последующими навесами в штрафную, где рослые защитник «Амкара» снимали все верховые мячи.
- Это стереотип, наигранная модель. Все знали, что Зе Луиша нет, но срабатывала инерция. В то же время, «Спартак», как, впрочем, и ЦСКА, продемонстрирова
БЕЗ «БОЛОТА»
- Крупно победил «Краснодар» (3:0 с «Уралом»).
- С появлением Смолова во втором тайме пошла совсем другая игра. «Краснодар» начал активно расшатывать оборону уральцев, сковал их действия, создал пространства для того же Смолова. Отсюда и голы. Когда мы видим команды без острых форвардов, действующие со скрытым центральным нападающим, понимаем, как их игра далека от гармонии. Да и неплохо бы помнить, что болельщики приходят посмотреть на голы. Казалось бы, сколько было ошибок в матче «Оренбурга» и «Краснодара» (3:3), а впечатление совсем другое!
- Конец первого круга. Расслоение команд. Вот фавориты, вот аутсайдеры, вот «болото».
- «Болота» как раз нет, и это не может не радовать. 21 очко у «Ростова» и «Амкара», по 19 – у «Рубина» и «Уфы», «Анжи» с 17 очками тоже рядом… Все может быстро измениться еще до зимней паузы. А с учетом того, что все команды из середины таблицы обладают неплохим подбором игроков, фаворитам будет с ними непросто. Забивали бы только побольше.