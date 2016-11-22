Анатолий Бышовец: При Каррере «Спартак» стал мобильней

Анализируя специально для «Советского спорта» итоги 14-го тура чемпионата России, известный российский тренер нашел резервы у ЦСКА, объяснил, почему было плохо без Дзюбы и Смолова и похвалил Массимо Карреру за перестройку игры «Спартака».

ПАУЗА НА ПОЛЬЗУ?

- Какими вы увидели наши ведущие клубы после паузы, связанной с выступлениями сборной России?

- С одной стороны, две недели – небольшой срок. С другой – пауза может качественно повлиять на будущие результаты. Мы увидели, как посвежели ЦСКА и «Зенит», с каким настроем они играли. Нельзя сказать, что у них были сложные соперники, но тем не менее... «Спартаку», у которого 4 человека практически выбыли из подготовки, пришлось сложней.

- Но разве в сборной нельзя поддерживать игровой тонус?

- Только тренируясь, нет. Вот, например, Джикия из «Амкара» оба матча – с Катаром и Румынией - просидел на лавке. Новосельцев из «Зенита» провел на поле всего 10 минут. В то же время спартаковцы Зобнин, Глушаков и Кутепов сыграли полные матчи. То есть, все получили разную нагрузку и в разном состоянии вернулись в клубы. Для тех же, кто остается дома, возникает проблема, где найти спарринг-партнер ов. Даже если это удается, контрольные матчи не дают того эффекта, как официальные. Как бы то ни было, после паузы ЦСКА смотрелся достаточно хорошо. Он забил быстрый гол, и это стало решающим фактором. Только во втором тайме «Арсенал» усилил давление и отчасти выровнял положение. Та же ситуация в матче «Зенита» и «Крыльев Советов», хотя здесь счет открыли самарцы. В этой встрече мы увидели, насколько важно присутствие центрального нападающего. С Дзюбой «Зенит» смотрелся намного мощней. То же самое можно сказать и про «Краснодар»: со Смоловым и без него это сегодня разные команды. Обратный пример – «Спартак». Как ни старался Мельгарехо, заменить на острие Зе Луиша ему не удалось.

ФЕРНАНДО – ЛУЧШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

- Многие команды забивают так мало, как будто играют вообще без нападающих.

- Да, и это тоже проблема. Команды, занимающие места ниже 7-го, забили в среднем меньше одного гола за матч. Это очень мало. Тактика этих команд больше направлена на разрушение. Игра в атаке не выстроена, есть только контратаки.

- Что и показал «Амкар» в матче со «Спартаком».

- «Амкар» сыграл рационально, от обороны. Но дело не в сопернике - «Спартак» столкнулся с проблемой состава. Рискованно, например, было выпускать Маурисио вместо Таски, потому что было непонятно, как он будет взаимодействоват ь в центре обороны с Кутеповым. Однако в целом, мне кажется, «Спартак» - выстроенная команда. Мы это видим по организации игры, по выходу из обороны. Особо отметил бы Фернандо. За последнее время он, возможно, лучшее приобретений красно-белых.

ПРОМЕС НЕ РИСКОВАЛ

- При Массимо Каррере «Спартак» сильно изменился по сравнению с командой Дмитрия Аленичева?

- При Каррере «Спартак» стал намного мобильней. Появилась уверенность в своих силах, и она распространяется и на молодежь. Средняя линия является в «Спартаке» доминирующей. Полузащитники не привязаны к своим позициям. Очень хорошая взаимозаменяемос ть. Вспомним момент, когда Фернандо бил по воротам, или гол Глушакова. Вообще Глушаков выделяется нацеленностью на атаку. Забил в сборной, забил ЦСКА, принес команде победу над «Амкаром». С учетом сочетаемости Каррера нашел игрокам лучшие позиции, на которых они раскрылись. В матче с «Амкаром» Промес себя берег. Он пока инстинктивно боится получить травму, не рискует, не включает максимальные скорости. Это ограничивало возможности «Спартака», но в итоге не сказалось на результате, потому что в целом взаимодействие игроков при развитии атаки зачастую выглядело за «Амкара» неожиданным.

СТАВКА НА СВОИХ

- «Спартак» много атаковал флангами с последующими навесами в штрафную, где рослые защитник «Амкара» снимали все верховые мячи.

- Это стереотип, наигранная модель. Все знали, что Зе Луиша нет, но срабатывала инерция. В то же время, «Спартак», как, впрочем, и ЦСКА, продемонстрирова л, что готов использовать внутренние резервы. Было заметно, что Давыдов и Пуцко участвовали в подготовке к матчу. У ЦСКА появился Чалов, который почти не уступает Страндбергу и Траоре. А у «Амкара» на замену выходили иностранцы, а не свои. Есть разница! Оговорюсь, правда, что «Спартака» на весь матч не хватило. Речь прежде всего о Зобнине, да и Фернандо, которого я хвалю, в какой-то степени выпадал. Тем не менее, победа «Спартака» закономерна.

БЕЗ «БОЛОТА»

- Крупно победил «Краснодар» (3:0 с «Уралом»).

- С появлением Смолова во втором тайме пошла совсем другая игра. «Краснодар» начал активно расшатывать оборону уральцев, сковал их действия, создал пространства для того же Смолова. Отсюда и голы. Когда мы видим команды без острых форвардов, действующие со скрытым центральным нападающим, понимаем, как их игра далека от гармонии. Да и неплохо бы помнить, что болельщики приходят посмотреть на голы. Казалось бы, сколько было ошибок в матче «Оренбурга» и «Краснодара» (3:3), а впечатление совсем другое!

- Конец первого круга. Расслоение команд. Вот фавориты, вот аутсайдеры, вот «болото».

- «Болота» как раз нет, и это не может не радовать. 21 очко у «Ростова» и «Амкара», по 19 – у «Рубина» и «Уфы», «Анжи» с 17 очками тоже рядом… Все может быстро измениться еще до зимней паузы. А с учетом того, что все команды из середины таблицы обладают неплохим подбором игроков, фаворитам будет с ними непросто. Забивали бы только побольше.