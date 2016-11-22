Карлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибок

После семи ничейных партий в битве за шахматную корону мы, наконец, получили результат. И результат, который порадовал всех поклонников российского гроссмейстера Сергея Карякина. Конечно, большая часть не следит за нюансами, и фраза «ход на h5 стал настоящим открытием» болельщикам, не вовлечённым детально во все сюжетные перипетии, ни о чём не говорит. Поэтому мы попросили гроссмейстера Марию Фоминых объяснить суть происходящего простыми словами:

- Если очень коротко сформулировать главное, то Карлсен находится не на пике формы. Это совершенно очевидно. Тревожные звоночки для него прозвучали уже в седьмой партии, но этого сигнала чемпион не уловил. Он играет поверхностно. Но главная его ошибка – в том, что он стал играть исходя не из позиции, а из своих эмоциональных привычек. Он ведь настроен на победу любой ценой. И если обычно то давление, которое он оказывал, приводило к результату, то здесь он играет так, как привык, но форма подводит. Он ошибался по ходу 8-й партии несколько раз. Более того, на выходе из дебюта затеял довольно странную и рискованную игру. Можно сказать, заигрался и «поплыл». Когда был цейтнот у обоих шахматистов, хорошие моменты выиграть упустил Карякин. И уж совсем неожиданным стало то, что Сергей вместо перспективной атаки пошёл резко в эндшпиль.

- То есть сам шёл сознательно на ничью?

- Именно. Обоим требовалась точность. Причём, чёрным даже куда важнее она была в этой ситуации. Но снова ошибся Карлсен. Ход ферзём на е6 стал просто роковой ошибкой. Карякин, несмотря на шестой час игры, нашёл гениальный вариант – h5. И чаша весов склонилась в его сторону.

- Что будет дальше? Какой прогноз? Теперь норвежец будет обострять?

- Да, но повторюсь, что он не на пике формы. Карякин теперь будет сушить и сушить. А это он делать умеет блестяще.