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«Спартак» давно вел Селихова, он с российским паспортом – это здорово!»

Евгений Ловчев, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» давно вел Селихова, он с российским паспортом – это здорово!»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рад появлению в «Спартаке» вратаря «Амкара» Александра Селихова. Если этот трансфер согласовали с главным тренером Массимо Каррерой.

В «Спартаке» всегда были либо хорошие вратари, либо очень хорошие. Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, Александр Прохоров, Ринат Дасаев. Каждый из них признавался лучшим голкипером страны.

Я несколько раз беседовал с Артемом Ребровым. Хороший он парень, болеет за «Спартак», но его и Песьякова уровень (да и ушедшего Митрюшкина тоже) – уровень не тех, кого я назвал в самом начале. «Спартаку» нужно укреплять эту позицию. По себе знаю – хорошо, когда команда набирает очки, а еще лучше, когда вратарь выручает, это крайне ценно для защитников.

По большому счету зимой надо купить по игроку в каждую линию, раз уж в этом сезоне возможно занять первое место. Зе Луиш сломался – кто в атаке?

Селихов и Лунев – самые привлекательные из молодых вратарей. Габулов, Рыжиков, Беленов – это уже вторые вратари. Селихов может и не заиграть, конечно. В «Амкаре» он постоянно в игре, он все время в тонусе, а в «Спартаке» придется иногда стоять целый тайм без дела, а потом либо пропустил, либо выручил. Проверить это можно только опытным путем, то есть после перехода, по другому никак. «Спартак» давно вел Селихова, он с российским паспортом – это здорово!

Ребров? Что делать, это жизнь. Платон мне друг, но истина дороже, любил повторять Николай Старостин.

«Спартак» сейчас – банда? Коллектив? Я давно не питаю иллюзий на этот счет. Когда-то из «Спартака» убрали Старостина. Я на правах капитана пошел просить за него в ВЦСПС (центральный орган профсоюзов – Прим. ред.), позвал остальных. Думаю, мы сейчас всей командой как навалимся! Мы же коллектив, банда! Нас не послушали, сказали, вот вам молодые тренеры Крутиков и Хусаинов. Вышли на улицу. Говорю: «Ребят, остался последний шанс – написать всем заявления об уходе». – «Да, да, конечно!». Поехал, написал. Думал, остальные тоже так сделали, а мне говорят: «Заявления написали всего два человека – ты и Булгаков».

С того времени я в коллективные игры не играю, но знаю одно – когда все хорошо и команда выигрывает, тогда есть и атмосфера, и «химия». Как только начнут проигрывать, сразу вроде как и не друзья и все остальное плохое. Все это ерунда! Никто не заметит потери бойца и никто не попросит – оставьте того или другого.

Ребров защищен контрактом, да и никто еще не гарантировал Селихову места в основном составе. Его надо будет отвоевывать! Кто же его сразу поставит в ворота, если «Спартак» меньше всех пропустил и команда на первом месте? Разве что с лета.

Я за то, чтобы «Спартак» купил Селихова, но если этот трансфер в самом деле не согласовали с Каррерой, это очень плохо. Это разочаровывает тренера, который работает с душой и говорит хорошие правильные слова в адрес владельца клуба и команды. Такой поступок оставит у Карреры горький осадок. Люди, которые ведут дела «Спартака»... Ну, ветераны не могут им быть благодарны за футбольную команду, мы-то воспитаны Старостиным совершенно иначе, он просил не совершать такие поступки. Это все продолжение той фразы Федуна про тренера и 10 процентов. Почему никто не спрашивает мнение тренеров? Принцип тупого бизнеса: «Я вас нанял, давайте работайте!» Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь, и ваши помощники неправильно себя ведут!

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