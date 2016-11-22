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Статистика за Карякина

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Статистика за Карякина
Источник: Associated Press

Статистика утверждает: еще никогда матч за шахматную корону не проигрывал тот, кто вел в счете после 8 партий. 

Конечно, говорить о том, что Карякин – уже чемпион, пока, наверное, не стоит. Но если мы посмотрим на статистику, то цифры выглядят весьма убедительно.

Итак, шахматная корона уже шесть раз разыгрывалась в таком стремительном формате – всего из 12 партий. И любой, кто вёл после 8 партий (неважно, чемпионом он был на тот момент или претендентом), доводил ситуацию до победы.

Мировая шахматная корона в седьмой раз разыгрывается в формате матча из 12 партий, и никогда ещё гроссмейстер, лидировавший после 8 партий, не упускал титула.

Какими были результаты после двух третей турнирного пути раньше (то есть 8 партий из 12)? Первым указан действующий чемпион, вторым – претендент:

2006 год: Крамник – Топалов — 4:4

2008 год: Ананд — Крамник — 5,5:2,5

2010 год: Ананд — Топалов — 4:4

2012 год: Ананд — Гельфанд — 4:4

2013 год: Ананд — Карлсен — 3:5

2014 год: Карлсен — Ананд — 4,5:3,5

2016 год: Карлсен — Карякин — 3,5:4,5

Три ничейных случая (в 2006, 2010 и 2012-м) приводили к тому, что в итоге титул оставался у чемпиона. В остальных случаях побеждал тот, кто вел после 8 партий.

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