Ильсур Метшин: Финал истории с Азмуном будет интересным

Президент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин после заседания исполкома РФС ответил на вопросы журналистов.

«МУТКО СКАЗАЛ: «ТОЛЬКО «РУБИН» НЕ ЗАБРАСЫВАЙ»

- Обсуждали вопросы судейства?

- Конечно. Хотелось бы видеть в работе судейского департамента четко прописанные правила. Об этом говорили и руководитель судей, и Виталий Мутко. Чтобы все было прозрачно и понятно: кого и почему назначают на те или иные матчи. Думаю, тогда вопросов по судейству будет меньше. Сейчас же после игр у нас половину аналитики занимает оценка работы судей. Но у исполкома есть четкое видение того, как решить этот вопрос. Важно проследить и за подготовкой молодых арбитров, чтобы наше представительств о в ФИФА росло, - говорит Метшин.

- Лично я внес предложение о том, чтобы киберспорт, в частности киберфутбол, не оставался вне нашего внимания. Это целая аудитория, - продолжает Метшин. - Достаточно сказать, что в Sony PlayStation в режиме реального времени играет около 370 млн человек, а еще около ста - между собой. Я изучал этот вопрос в Казани. У нас прекрасный 45-тысячный стадион, но заполнили под завязку мы его лишь однажды: на игре против «Ливерпуля» в Лиге Европы. Поэтому моя задача, как мэра и президента клуба, приобщить аудиторию киберспорта к футболу реальному, к «Рубину». Мне поручено к следующему исполкому доложить данный вопрос более широко. Думаю, можно внести предложение о том, чтобы перед интересными матчам РФПЛ разогревать публику игрой киберфутболистов . Организовать «рубилово» виртуальной игры. Понятно, что настоящий футбол никто и никогда не подменит, но мы говорим о привлечении новой аудитории на стадионы. Это важный момент. Когда мы обсуждали киберспорт, Виталий Леонтьевич попросил: «Только «Рубин» не забрасывай». Конечно, 99 процентов моего внимания всегда будет уделено клубу, нашей академии, то системе, которую мы создаем в Татарстане.

- Прокомментируйте ситуацию с Азмуном, которого перед игрой с «Рубином» в 12-м туре РФПЛ в Казани якобы порывалась допросить полиция.

- Как президент клуба и мэр могу достоверно заявить, что никаких действий по отношению к Азмуну не было и не могло быть. Это вне футбольной этике. Мы предупреждали, что футбол - отдельно, а законодательные вопросы о защите интересов нашего клуба – отдельно. В преддверии игры планировалось допросить только технических работников: гендиректора «Ростова», который заключал договор с Азмуном, но он заболел, и одного из переводчиков. Тот, извинившись, сказал, что сможет поговорить только на следующий день. Следователи, деликатно дождавшись следующего дня, поговорили с переводчиком в присутствии адвоката. Больше никаких действий не было.

- Какова сейчас позиция «Рубина» по Азмуну?

- Правильней было бы спросить у нашего правового управления, потому что все, что я сейчас скажу, может помешать интересам дела. Мы работаем в правовом поле. И только там. Есть российской законодательство , европейское – в рамках этого мы и будем защищать свою позицию. Финал этого дела будет интересным. Поинтереснее, чем сам матч (с «Ростовом». – Прим. Ред.).

- Вы видели реакцию пресс-аташе «Ростова» на баннер казанских болельщиков, который был посвящен Азмуну?

- Нет, я футбол смотрел. Не знаю, кто это такой. И ни желания, ни времени узнавать это у меня не было. Еще раз: пусть сначала завершатся все юридически процедуры по делу Азмуна, а после этого мы вам все с удовольствием расскажем: как все было.

«ГИНЕР – ДЖЕНТЛЬМЕН»

- Пару лет назад похожая история была с Романом Еременко.

- Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной, как с новым президентом клуба «Рубин». Когда я поднял этот вопрос, мы это обсудили вне юридической области, и он выполнил данные обещания. Поступил как джентльмен. Поэтому «Рубин» с ЦСКА вопрос по Еременко решили вне юридической области - рукопожатием двух руководителей клубов. Гинер – джентльмен. На таких людях футбол и держится.

- Перед матчем с «Ростовом» в СМИ появилась новость, что якобы учащихся казанских школ в обязательном порядка призывали на футбол.

- Надо быть отмороженным на голову мэром или президентом клуба, чтобы при нынешней активности соцсетей даже подумать об этом. Мы таких поручений не давали и не могли дать. Если кто-то из руководителей одного из учреждений решил оказать нам медвежью услугу, то это не наша вина. У нас 178 школ – каждому в глаза не посмотришь. Лично я, как только стал президентом клуба, просил свою команду, чтобы не было никакой «обязаловки». Пусть придет тысяча болельщиков, но настоящих! Мы растим новое поколение болельщиков, организовываем различные программы, например, «Футбольный класс». Поэтому можете приехать, пообщаться с теми старшеклассникам и, которые ходят на футбол, и вы увидите, что 99,99 процентов – это любящие клуб и футбол люди.

- Будет проведена проверка, чтобы узнать, кто дал такое поручение?

- Да, разберемся в этом вопросе. Для нас это из ряда вон выходящий случай. Футбол великая игра, и заставлять на нее ходить никого не нужно.





