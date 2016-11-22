Легионеры – ненужный балласт! Почему клубы КХЛ в ноябре расстаются с варягами
Обозреватель «Советского спорта» - о том, что в последние дни многие клубы КХЛ разорвали контракты с иностранцами. И продолжают это делать.
Иностранным игрокам в нашей лиге нынче живется несладко. Стоило Минспорту намекнуть на то, что в лимите на легионеров в нашей лиге могут произойти законодательные перемены, как многим варягам пожали руку на прощание, пожелав дальнейших успехов в карьере. Но уже не в своем клубе.
Ну вот, к примеру…
Дмитрий Квартальнов в ЦСКА решил, что ему в составе не нужны нападающие финн Йонас Энлунд и канадец Бад Холлоуэй.
- К сожалению, в начале сезона Бад получил серьёзную травму, которая помешала ему раскрыться в составе ЦСКА, - заявили в клубе. - Поэтому было принято обоюдное решение расстаться.
Энлунд смог зацепиться за КХЛ, перейдя в «Куньлунь», где сильна финская диаспора. А Холлоуэй, скорее всего, отправится домой.
«Трактор»на днях расторг контракт с американским нападающим Райаном Веске.
- «Трактор» благодарит Райана за великолепные человеческие качества и профессионализм, попрощались с американцем на официальном сайте клуба. - Желаем удачи в дальнейшей карьере.
Отметим, что Райан далеко не первый изгнанный из Челябинска варяг. Ранее были расторгнуты контракты с чешскими форвардами Михалом Бирнером, Михалом Ржепиком и Иржи Новотны. Все они так и не нашли пока работы в КХЛ.
А буквально сегодня «Адмирал» расторг контракт с канадцем Джейсоном Акесоном, выступавшем за моряков с начала сезона.
- «Адмирал» благодарит Джейсона за добросовестную работу и желает удачи, - сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.
Еще больше удивили минские динамовцы, всегда благоволившие легионерам, охотно натурализуя их для выступления за сборную Белоруссии.
Однако в ноябре минчане внесли в список отказов чешского защитника Лукаша Краичека и канадского нападающего Шарля Лингле. Последний, кстати, как раз и имел белорусское спортивное гражданство, позволяющее ему выступать за сборную страны.
- Шарль и Лукаш – отличные игроки. Они много сделали для нашего клуба, Мы им благодарны, - говорит руководство «Динамо». - Однако в этом сезоне мы не удовлетворены их игрой.
Похоже, легионеры нынче уже не в моде. Конечно, говорить о их массовом исходе из нашей лиге преждевременно. Достаточно взглянуть на список лучших игроков прошедшей недели, чтобы убедится, что даже мечтать об этом рано.
Лучший вратарь – Янис Калниньш (Динамо Рига)
Лучший защитник – Эрик Густафссон (Авангард)
Лучший нападающий – Жильбер Брюле (Нефтехимик)
И все же намечается тенденция сбрасывания иностранного балласта с финансовых ведомостей клубов. И это отрадно. Может, ее поддержат и другие наши клубы?
Есть, конечно, каверзный вопрос – зачем иностранцев вообще брали? Но, как говорится, попытка не пытка. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
Единственное – хочется, чтобы тренеры и руководители чаще рисковали не с варягами, а с юниорами из своих фарм-клубов. Дешевле обойдется, кстати.