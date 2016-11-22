Легионеры – ненужный балласт! Почему клубы КХЛ в ноябре расстаются с варягами

Обозреватель «Советского спорта» - о том, что в последние дни многие клубы КХЛ разорвали контракты с иностранцами. И продолжают это делать.

Иностранным игрокам в нашей лиге нынче живется несладко. Стоило Минспорту намекнуть на то, что в лимите на легионеров в нашей лиге могут произойти законодательные перемены, как многим варягам пожали руку на прощание, пожелав дальнейших успехов в карьере. Но уже не в своем клубе.

Ну вот, к примеру…

Дмитрий Квартальнов в ЦСКА решил, что ему в составе не нужны нападающие финн Йонас Энлунд и канадец Бад Холлоуэй.

- К сожалению, в начале сезона Бад получил серьёзную травму, которая помешала ему раскрыться в составе ЦСКА, - заявили в клубе. - Поэтому было принято обоюдное решение расстаться.

Энлунд смог зацепиться за КХЛ, перейдя в «Куньлунь», где сильна финская диаспора. А Холлоуэй, скорее всего, отправится домой.

«Трактор»на днях расторг контракт с американским нападающим Райаном Веске.

- «Трактор» благодарит Райана за великолепные человеческие качества и профессионализм, попрощались с американцем на официальном сайте клуба. - Желаем удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, что Райан далеко не первый изгнанный из Челябинска варяг. Ранее были расторгнуты контракты с чешскими форвардами Михалом Бирнером, Михалом Ржепиком и Иржи Новотны. Все они так и не нашли пока работы в КХЛ.

А буквально сегодня «Адмирал» расторг контракт с канадцем Джейсоном Акесоном, выступавшем за моряков с начала сезона.

- «Адмирал» благодарит Джейсона за добросовестную работу и желает удачи, - сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

Еще больше удивили минские динамовцы, всегда благоволившие легионерам, охотно натурализуя их для выступления за сборную Белоруссии.

Однако в ноябре минчане внесли в список отказов чешского защитника Лукаша Краичека и канадского нападающего Шарля Лингле. Последний, кстати, как раз и имел белорусское спортивное гражданство, позволяющее ему выступать за сборную страны.

- Шарль и Лукаш – отличные игроки. Они много сделали для нашего клуба, Мы им благодарны, - говорит руководство «Динамо». - Однако в этом сезоне мы не удовлетворены их игрой.

Похоже, легионеры нынче уже не в моде. Конечно, говорить о их массовом исходе из нашей лиге преждевременно. Достаточно взглянуть на список лучших игроков прошедшей недели, чтобы убедится, что даже мечтать об этом рано.

Лучший вратарь – Янис Калниньш (Динамо Рига)

Лучший защитник – Эрик Густафссон (Авангард)

Лучший нападающий – Жильбер Брюле (Нефтехимик)

И все же намечается тенденция сбрасывания иностранного балласта с финансовых ведомостей клубов. И это отрадно. Может, ее поддержат и другие наши клубы?

Есть, конечно, каверзный вопрос – зачем иностранцев вообще брали? Но, как говорится, попытка не пытка. А не ошибается тот, кто ничего не делает.

Единственное – хочется, чтобы тренеры и руководители чаще рисковали не с варягами, а с юниорами из своих фарм-клубов. Дешевле обойдется, кстати.