«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант

19-летний Александр Бублик теперь будет выступать за Казахстан. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с отцом теннисиста и узнал мотивы этого решения.

«Никакое действие ФТР не может повлиять на наше решение»

Уроженец Гатчины, города в Ленинградской области, в этом году впечатляюще прорвался: 2016-й Бублик начал на 964-й позиции в рейтинге ATP, а к концу сезона он прыгнул на 214-е место.

В этом сезоне теннисист выиграл первые турниры в карьере: четыре «фьючерса» в Москве, Санкт-Петербурге, Дохе и Фалуне, впервые вышел в основную сетку турнира ATP и одержал там же первые победы. На St. PetersburgOpen Бублик проиграл в первом круге Даниилу Медведеву, а на Кубке Кремля молодой спортсмен добрался до четвертьфинала: по пути он справился с Константином Кравчуком и Роберто Баутисто-Агутом – это 14-я ракетка мира, между прочим. Затем его остановил другой испанец Пабло Каррено-Буста.

После вспышки на московском турнире интерес к Бублику спал, пока он сам его не поднял обратно. Хватило одного поста в инстаграме.

– Рад объявить, что буду представлять Казахстан в следующие годы моей карьеры, – написал теннисист в социальной сети.

Happy to announce that I will represent Kazakhstan for the next years in my career 🇰🇿 😜 #AlgaKazakhstan Фото опубликовано Sasha Bublik ♛ (@sashabublik) Ноя 21 2016 в 5:58 PST

Как известно, Бублик стал не первым российским теннисистом, который решил перейти под казахстанский флаг. Самый массовый переход состоялся летом 2008 года: спортивное гражданство сменили Ксения Первак, Галина Воскобоева, Ярослава Шведова, Евгений Королев, Михаил Кукушкин и Андрей Голубев. Что любопытно: Первак через пять лет снова стала выступать за Россию, а в этом году возобновила карьеру на турнире ITF Neva Cup в Петербурге, где проиграла в стартовом раунде. Но такие случаи обратной смены гражданства очень редки, так что остается сожалеть об очередном упущенном таланте.

Стоит обратить внимание, что заявление Бублика удачно совпало с его выступлением на турнире именно в Казахстане – в Астане 21 ноября стартовал «челленджер». Пока теннисист готовился к старту соревнований, корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» узнал у отца и тренера спортсмена Станислава Бублика, почему его сын решил сменить спортивное гражданство.

– Решение связано с тем, что Федерация тенниса Казахстана – наконец-то хоть какая-то федерация – взяла на себя возможность исполнять обязанности по финансированию спортивной деятельности моего сына. В отличие от Федерации тенниса России, которая не финансировала нас на протяжении многих лет, – объясняет Бублик-старший.

– Почему она этого не делала?

– Задайте этот вопрос людям, которые работают в ФТР: Шамилю Тарпищеву, Игорю Куницыну, Евгению Кафельникову. Этот вопрос в их компетенции, а не в моей.

– Тарпищев надеется удержать Бублика. Он может на это рассчитывать?

– Наше решение выступать под флагом Казахстана окончательное. И никакое действие со стороны ФТР не может повлиять на него.

– Давно казахстанская сторона предложила вашему сыну выступать за их страну?

– Без комментариев.

«Речь не о машинах и квартирах. Только о спортивной деятельности»

– Вопрос наверняка решался всей семьей. Вы поддержали сына в этом решении?

– Абсолютно. Дело в том, что я много лет финансировал сына лично. Прекрасно понимаю, что мои возможности небезграничны. Хотелось бы видеть людей, заинтересованных в развитии спортивной карьеры Александра. Речь не идет о машинах, квартирах и прочих вещах. Только о том, чтобы финансировать спортивную деятельность сына: поездки на турниры, организация тренировочного процесса, оплата работы тренера – это острая необходимость для продвижения игрока по карьере. Не более того.

– Вы продолжите тренировать сына?

– На данном этапе да.

– То есть не исключаете, что можете привлечь другого специалиста?

– Пока моего сына устраивает тот результат, который я даю при работе с ним, мы будем работать. Если вдруг произойдет такой момент, что мы остановимся в продвижении – значит, будем думать, кого еще привлечь к тренировочному и соревновательному процессу.

«Сын больше не получит wild-card на российские турниры ATP«

– Сыграть за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса будет проще, чем за российскую команду?

– Накануне был звонок из ФТР, и нам условно предложили некое финансирование, сыграть за сборную в Кубке Дэвиса – это на словах было. Да, возможно, в сборной Казахстана у нас больше шансов сыграть на высоком уровне: например, на Азиатских играх, в Кубке Дэвиса и на Олимпийских играх, в конце концов. Возможно, для развития карьеры и улучшения игры сына этот шаг имеет второстепенное значение. В России это все очень сложно. Как вы знаете, wild-card на Кубок Кремля мы получили с большим трудом. Но наше решение обжалованию не подлежит.

– С 1 января сын в рейтинге ATP будет числиться представителем Казахстана?

– Думаю, что раньше.

– Учитывая более мощную финансовую поддержку, на что рассчитываете в следующем сезоне?

– Не знаю, насколько она мощная – не мне судить. Финансовая поддержка всего лишь финансовая поддержка, это же не возможность сразу подняться по рейтингу. Основная задача на следующий год – улучшать свою игру. Конкретных целей у нас в семье не принято ставить. Вот в начале года сын был в рейтинге 960-м, а закончил сезон на 214-й позиции, хотя мы ставили цель войти где-то в топ-300 или топ-350.

– На российские турниры ATP – Кубок Кремля и St. PetersburgOpen – теперь wild-card будет получить еще сложнее?

– Могу сказать, что Александр больше никогда не получит ни одной wild-card на турниры ATP и «челленджеры», проводимые в России. Я надеюсь, что в следующем году мы попадем на эти турниры сами.