«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант
19-летний Александр Бублик теперь будет выступать за
Казахстан. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» пообщался с отцом теннисиста и узнал мотивы этого
решения.
«Никакое действие ФТР не может повлиять на наше решение»
Уроженец Гатчины,
города в Ленинградской области, в этом году впечатляюще прорвался: 2016-й
Бублик начал на 964-й позиции в рейтинге ATP, а к концу сезона он прыгнул на 214-е место.
В этом сезоне теннисист
выиграл первые турниры в карьере: четыре «фьючерса» в Москве, Санкт-Петербурге,
Дохе и Фалуне, впервые вышел в основную сетку турнира ATP и одержал там же первые победы. На St. PetersburgOpen
Бублик проиграл в первом круге Даниилу Медведеву, а на Кубке Кремля молодой
спортсмен добрался до четвертьфинала: по пути он справился с Константином
Кравчуком и Роберто Баутисто-Агутом – это 14-я ракетка мира, между прочим. Затем
его остановил другой испанец Пабло Каррено-Буста.
После вспышки на
московском турнире интерес к Бублику спал, пока он сам его не поднял обратно.
Хватило одного поста в инстаграме.
– Рад объявить, что
буду представлять Казахстан в следующие годы моей карьеры, – написал теннисист
в социальной сети.
Как известно, Бублик
стал не первым российским теннисистом, который решил перейти под казахстанский
флаг. Самый массовый переход состоялся летом 2008 года: спортивное гражданство
сменили Ксения Первак, Галина Воскобоева, Ярослава Шведова, Евгений Королев,
Михаил Кукушкин и Андрей Голубев. Что любопытно: Первак через пять лет снова
стала выступать за Россию, а в этом году возобновила карьеру на турнире ITF Neva Cup в Петербурге,
где проиграла в стартовом раунде. Но такие случаи обратной смены гражданства
очень редки, так что остается сожалеть об очередном упущенном таланте.
Стоит обратить
внимание, что заявление Бублика удачно совпало с его выступлением на турнире
именно в Казахстане – в Астане 21 ноября стартовал «челленджер». Пока теннисист
готовился к старту соревнований, корреспондент «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» узнал у отца и тренера спортсмена Станислава Бублика, почему
его сын решил сменить спортивное гражданство.
– Решение связано с
тем, что Федерация тенниса Казахстана – наконец-то хоть какая-то федерация –
взяла на себя возможность исполнять обязанности по финансированию спортивной
деятельности моего сына. В отличие от Федерации тенниса России, которая не
финансировала нас на протяжении многих лет, – объясняет Бублик-старший.
– Почему она этого не делала?
– Задайте этот вопрос людям, которые работают в ФТР: Шамилю Тарпищеву, Игорю Куницыну, Евгению Кафельникову. Этот вопрос в их компетенции, а не в моей.
– Тарпищев надеется удержать Бублика. Он может на
это рассчитывать?
– Наше решение выступать под флагом Казахстана окончательное. И никакое действие со стороны ФТР не может повлиять на него.
– Давно казахстанская сторона предложила вашему сыну выступать за их
страну?
– Без комментариев.
«Речь не о машинах и квартирах. Только о спортивной деятельности»
– Вопрос наверняка решался всей семьей. Вы
поддержали сына в этом решении?
– Абсолютно. Дело в том, что я много лет финансировал сына лично. Прекрасно понимаю, что мои возможности небезграничны. Хотелось бы видеть людей, заинтересованных в развитии спортивной карьеры Александра. Речь не идет о машинах, квартирах и прочих вещах. Только о том, чтобы финансировать спортивную деятельность сына: поездки на турниры, организация тренировочного процесса, оплата работы тренера – это острая необходимость для продвижения игрока по карьере. Не более того.
– Вы продолжите тренировать сына?
– На данном этапе да.
– То есть не исключаете, что можете привлечь другого
специалиста?
– Пока моего сына устраивает тот результат, который я даю при работе с ним, мы будем работать. Если вдруг произойдет такой момент, что мы остановимся в продвижении – значит, будем думать, кого еще привлечь к тренировочному и соревновательному процессу.
«Сын больше не получит wild-card на российские
турниры ATP«
– Сыграть за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса будет
проще, чем за российскую команду?
– Накануне был звонок из ФТР, и нам условно предложили некое финансирование, сыграть за сборную в Кубке Дэвиса – это на словах было. Да, возможно, в сборной Казахстана у нас больше шансов сыграть на высоком уровне: например, на Азиатских играх, в Кубке Дэвиса и на Олимпийских играх, в конце концов. Возможно, для развития карьеры и улучшения игры сына этот шаг имеет второстепенное значение. В России это все очень сложно. Как вы знаете, wild-card на Кубок Кремля мы получили с большим трудом. Но наше решение обжалованию не подлежит.
– С 1 января сын в рейтинге ATP будет числиться представителем Казахстана?
– Думаю, что раньше.
– Учитывая более мощную финансовую поддержку, на что
рассчитываете в следующем сезоне?
– Не знаю, насколько она мощная – не мне судить. Финансовая поддержка всего лишь финансовая поддержка, это же не возможность сразу подняться по рейтингу. Основная задача на следующий год – улучшать свою игру. Конкретных целей у нас в семье не принято ставить. Вот в начале года сын был в рейтинге 960-м, а закончил сезон на 214-й позиции, хотя мы ставили цель войти где-то в топ-300 или топ-350.
– На российские турниры ATP – Кубок Кремля и St. PetersburgOpen – теперь wild-card будет получить
еще сложнее?
– Могу сказать, что Александр больше никогда не получит ни одной wild-card на турниры ATP и «челленджеры», проводимые в России. Я надеюсь, что в следующем году мы попадем на эти турниры сами.