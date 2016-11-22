Владимир Маркин: Буду лично встречаться с фанатами

Новый председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в эксклюзивном интервью «Советском спорту» рассказал, какие задачи будет решать на новой должности.



– Первостепенная задача – вернуть болельщиков на стадионы. С советских времен футбол был самым популярным видом спорта в нашей стране. И новые стадионы, которые строятся к чемпионату мира, помогут нам популяризовать футбол в широких массах.

– Согласитесь, что надо не просто популяризовать футбол. Надо вернуть болельщиков – вернуть семьи. Совместно с РФС инициировано общественное движение «Россия любит футбол». Все вместе мы будем работать над решением этих задач. Но есть проблема, связанная с безопасностью на стадионах…

– Да, безопасность на стадионе – это одна из причин, почему этот процесс идет не столь активно. Нельзя говорить, что безопасность на российских аренах полностью отсутствует, но она не поставлена на должном уровне. Мы видим, как на трибунах то и дело возникают инциденты, продолжается пиротехническое шоу. Поэтому задача моего комитета обеспечить на стадионах такой комфорт, чтобы зрители не боялись приходить на футбол семьями и получали истинное удовольствие от футбола, не задумываясь о том, уйдут ли они с игры живыми и здоровыми. А если даже на стадионе обходится без хулиганских поступков со стороны болельщиков, то есть другая проблема – нецензурные выкрики, которые смущают не только женщин и детей, но и взрослых мужчин. Я не ханжа, конечно, но и для меня присутствие в таком случае на стадионе становится очень неприятным.

– Штрафы от КДК РФС, которые налагаются на клубы за использование на трибунах пиротехники, не останавливают болельщиков. Как с этим бороться?

– Работа с болельщиками комплексна и многогранна. Недостаточно просто встретиться с болельщиками и сказать: «Ребята, не используйте больше пиротехнику». Конечно, мы будем проводить и разъяснительную работу с клубами. Но я намерен изучить этот вопрос более детально, в том числе посмотреть законодательную базу. Надо понять, можем ли мы что-то поменять на этом уровне, чтобы упорядочить работу с клубами. Нам нужно готовиться к чемпионату миру, чтобы в 2018 году нам не было стыдно перед болельщиками, которые приедут в Россию со всего мира. Я познакомился со всеми членами комитета по безопасности. Хотелось бы, что люди не просто пребывали в комитете, а работали и приносили пользу российскому футболу.

– Несколько лет назад высказывалась идея продавать билеты на футбол по паспортам. Может ли эта мера помочь решить проблему безопасности на стадионах?

– Не ожидайте сейчас от меня каких-то готовых рецептов или решений. Тут надо изучить вопрос, в том числе мировой опыт. И только после этого мы будем постепенно и системно двигаться к решению наших проблем, избегая при этом резких движений. Хотя я понимаю, что времени у нас мало, поэтому кардинальные решения тоже потребуются.

– На матчах «Спартака» за безопасность на стадионе отвечают стюарды, а не полиция. Как вы относитесь к такой практике?

– Как мы видим, за исключением пиротехники порядок на стадионе обеспечен. Значит, такая модель тоже применима. К тому же мировой опыт подсказывает, что не всегда с помощью силы можно наводить порядок. Вопрос в правильной организации и работе с фанатскими движениями.

– Вы планируете лично встречаться с представителями фанатских организаций?

– Обязательно буду встречаться. А как можно работать в комитете по работе с болельщиками, если не знать их настроения и проблемы? Конечно, буду встречаться и с большим удовольствием.



– Сейчас за нарушения болельщиков наказывают клубы. Есть ли возможность ввести персональную ответственность?

– Думаю, отвечать за нарушения должны и клуб, и конкретные нарушители. Во всем мире клуб отвечает за организацию порядка на матче, а также за поведение болельщиков на выезде. Но в зависимости от нарушений, совершаемых на стадионе, речь может идти об административной и даже уголовной ответственности самих болельщиков. В этом вопросе необходима системность. Но пока говорить об этом рано. Пока это всего лишь предпосылки к тому, что мы будем делать. Впереди большая работа.

– На российских стадионах периодически возникают инциденты на почве расизма. Как решить эту проблему?

– Раньше этих фактов было намного больше. В последнее время я таких проблем не припомню. В любом случае, это входит в организацию безопасности на стадионе. Конечно, футбол – это не театр, и болельщики должны проявлять эмоции, но делать это в рамках приличия и закона. И самое главное, чтобы от этого не страдал никто – ни сосед по трибуне, ни тем более главные действующие лица – футболисты. У них не должно быть каких-то комплексов из-за цвета кожи.