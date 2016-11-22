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МПК требует по 250 тысяч евро в год на период отстранение наших паралимпийцев

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
МПК требует по 250 тысяч евро в год на период отстранение наших паралимпийцев
Источник: Associated Press

Международный паралимпийский комитет обозначил требования по восстановлению в правах Паралимпийского комитета России. В том числе – потребовал от ПКР денег.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

Итак, МПК, как и обещал, опубликовал критерии восстановления членства ПКР. Документ на 11 страниц уже изучается в нашем Паралимпийском комитете. Каковы требования? Они разделены на две категории. Первая предусматривает пункты, по результата выполнения которых в принципе будет решаться вопрос о восстановлении в правах российских паралимпийцев. Вторая содержит критерии проверки.

Пройдемся по основным моментам.

Первое – ПКР должен полностью соответствовать программам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и кодексу организации. С момента восстановления деятельности Комитета надлежит выполнять все антидопинговые мероприятия в России и по отношению к российским спортсменам без внешнего вмешательства (то, о чем говорилось в докладе Ричарда Макларена). Только в этом случае участие наших паралимпийцев в международных турнирах не будет ставить под сомнение честность самих соревнований.

Второе – для проверки должен быть создан координационный комитет ПКР, который будет следить за соблюдением всех требований. ПКР должен уведомлять специально созданную рабочую группу МПК о своем руководящем составе. При этом должно быть подтверждение того, что ни один из участников рабочего процесса не был уличен в нарушении антидопинговых правил и не фигурировал в докладе Макларена.

Тут важная ремарка: «ПКР не должен назначать чиновников в совет, исполком или на какие-то иные должности», - говорится в пресс-релизе МПК. По сути, это, помимо прочего, является требованием отставки действующего главы ПКР Владимира Лукина, который одновременно является членом Совета Федерации.

Также МПК создаст рабочую группу из пяти человек по восстановлению членства ПКР. Имена участников группы будут объявлены в ближайшее время, а сама она начнет деятельность приблизительно 12 декабря. При этом запланированного срока окончания мандата рабочей группы МПК нет, но указано, что «представители данного органа должны будут завершить работу так скоро, как это будет практически возможно».

ОТ ПКР ТРЕБУЮТ РОССИЙСКИЕ ВИЗЫ

Есть еще ряд интересных требований. Например, ПКР:

- обязан по запросу предоставлять рабочей группе МПК всю подробную информацию обо всех своих сотрудниках, спортсменах и тренерах. Как именно предполагается в короткие сроки собрать досье на тысячи паралимпийцев и их наставников, живущих в нашей стране и юридически не являющихся сотрудниками ПКР, не указано.

- встречи рабочей группы МПК с коллегами из России должны проходить вне территории нашей страны. Чем это обусловлено – опять же, не прописано.

- ПКР обязан регулярно обеспечивать рабочими визами офицеров международного допинг-котнроля, гарантировать свободное пересечение границы РФ, транспортировку проб и доступ к спортсменам для тестирования, включая жителей так называемых «закрытых» городов. Представление о том, что общественная организация, коей является ПКР, никак не может повлиять на работу миграционных, таможенных и силовых структур нашей страны, у чиновников МПК, похоже, полностью отсутствует.

250 ТЫСЯЧ В ГОД

Наконец, самое интересное. В списке критериев скрупулезно прописан и денежный вопрос! Так, ПКР обязан выплачивать МПК по 250 000 евро за каждый год своего отстранения и еще по 125 тысяч евро – в течение трех лет после восстановления в правах. Таким образом, по идее чиновников МПК, наш Паралимпийский комитет обязан компенсировать расходы, связанные с увеличением числа тестируемых российских атлетов с 18 июля по 31 декабря 2016 года. Причем, процедура оплаты прописана досконально – ПКР обязан открыть счет в одном из немецких банков до 31 декабря этого года и перечислить туда сразу 500 000 евро, а в дальнейшем следить, чтобы баланс не опускался ниже отметки в 250 000.

- Контрибуция? Да это рэкет! – жестко прокомментировал данное требование бывший член МОК, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов, слова которого приводит «Р-Спорт». – Как еще это назвать? «Дайте денег и, может быть, мы вас восстановим»… Выглядит немного странновато.

Тем не менее, в самом ПКР от подобных заявлений воздерживаются.

- Чтобы давать оценку любым критериями, необходимо их детально изучить, - рассказала «Р-Спорту» вице-президент ПКР Рима Баталова. – А это возможно после того, как мы получим версию документа на русском языке - часто детали становятся понятны только после профессионального перевода. 1 декабря состоится исполком ПКР. Думаю, на нем, в том числе, мы обсудим и данные критерии.

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