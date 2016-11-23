Евгений Малкин: В России очень рады, что победил Трамп. Но не спешите с выводами

Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге после матча с «Рейнджерс» (2:5).

- Евгений, что у вас не получилось в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»?

- Мы хорошо действовали в первом периоде, повели 2:0. А потом расслабились. Или подумали, что «Рейнджерс» играли накануне, и теперь они подсели. Мы хотели одержать победу малой кровью, но это НХЛ. Здесь такое не проходит.

Соперник забил один гол, второй, и перевернул игру в свою сторону. А когда мы бросились спасать ситуацию, «рейнджеры» здорово отработали в защите. Откатились вчетвером назад и ловили нас на контратаках.

- Что вы собираетесь делать на День благодарения? Первый праздник, который вы можете провести с сыном Никитой.

- К сожалению, не получится – у «Питтсбурга» будет поездка. Мы отправляемся в Миннесоту, в те же дни у нас пройдет командный ужин. На него сына не возьмешь, - улыбается Малкин. – Вообще в нашей семье нет традиции отмечать День благодарения.

Это все-таки в основном американский праздник. Раньше нас приглашали в гости или мы сами собирали дома друзей. Но пока Никита маленький, не все понимает. Так что дождемся Нового года, и вот тогда справим все вместе.

- Вы следили за выборами в США? За кого болели?

- Нет, я к политике спокойно отношусь. Каждый должен заниматься своим делом. Ни к кому симпатий у меня не было. Просто выборы получились необычными. Дональд Трамп проделал огромнейшую работу.

Слышал, что в России очень рады, что выиграл Трамп. Но мне кажется, не стоит спешить с выводами. Надо прежде всего в России все наладить. Внутренняя политика важнее, чем внешняя. Хотя повторю, что это – не мое дело, и трудно рассуждать на этот счет.

Трамп победил заслуженно. И думаю, теперь будет интересно…

- Это напоминало непредсказуемый хоккейный матч с голом в овертайме?

- Я скажу вам, что сами выборы не смотрел. Голоса ведь ночью подсчитывали. Я утром проснулся, и уже объявили Дональда Трампа. Но я ни за кого не болел. Что первый кандидат, что второй – без разницы.

Может, по слухам Трамп для России и лучше. Однако я не буду глубоко лезть в политику.

…Вообще Евгений Малкин – уникальный человек вот в каком смысле. Когда Барак Обама выиграл выборы и стал президентом США, то в первый год его управления «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли. Поэтому Малкин с товарищами отправился в Белый дом, где его поздравляли с большим триумфом. Джино фотографировал все вокруг на мобильный телефон и вел себя очень забавно.

А когда Барак Обама уже покидал Белый дом, в его последний год, «Питтсбург» снова завоевал Кубок Стэнли – и Малкин опять поехал жать руку президенту США. Теперь, как рассказал Женя, визит в американскую святыню не произвел на него сильного впечатления.

Осталось дождаться, когда Малкин возьмет свой третий Кубок Стэнли, чтобы теперь познакомиться с Дональдом Трампом. Вот тогда Джино сможет сказать, какое впечатление на него произвел президент США, чья фамилия с немецкого переводится как «Козырь».