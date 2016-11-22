Франциско да Силва: Россия — страна великих бойцов, а Харитонов — легенда ММА

Франциско да Силва

3 декабря в Екатеринбурге российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проведет поединок против бразильца Франциско Сандро да Силвы по прозвищу «Туши свет». Этот поединок станет главным событием бойцовского вечера турнира MixFace.

Как бразильский спортсмен собирается победить именитого россиянина? Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».

Франциско Сандро да Силва Безерра - бразильский боец смешанного стиля. На профессиональном уровне провел девять поединков, в которых одержал восемь побед (5 - нокаутом, 1 - сабмишеном, 2 - решением судей) и потерпел одно поражение (нокаутом).

- Сейчас мне сложно сказать, как. Все будет зависеть от момента, стратегии, психологии, но задача одна - победить. Мы все знаем, что Харитонов - боец с огромным потенциалом, он - легенда смешанных единоборств. Победа зависит от подготовки, а я провел отличный тренировочный лагерь к этому бою.

- Поражение Харитонова в поединке против Айалы — случайность или закономерность?

- С сложно оценивать бой за 16 секунд. В спорте всегда есть момент случайности. С другой стороны победу Айялы сложно назвать случайностью. Он, должно быть, много тренировался, чтобы добиться победы, и у него все вышло в лучшем виде. Так что это было неожиданно и одновременно потрясающе.

- Расскажите о ваших тренировках. Где проводили сборы, с кем тренировались?

- Я тренируюсь интенсивно, со всеми своими наставниками, тренерами и спарринг-партнерами. Мои нынешние тренеры - это мой главный наставник Фернанду Мора, профессор Макс Соареш и Витор Перейра и Рафаэль Бруну Безера. Мы уделяем особое внимание как работе в стойке, так и работе в партере: универсальность важна в смешанных единоборствах. Настраиваюсь драться все три раунда.

- Вы проведете бой в Екатеринбурге. Бывали ли вы в России раньше?

- Я никогда не был в России. Поэтому это очень важный момент для меня, то что мой бой пройдет в России - стране великих бойцов. А если в России удастся победить с божьей помощью, то уже можно и на покой (смеется).

- Не считаете ли вы, что у вас будет преимущество, так как Сергей только что провел бой в Bellator, к тому же был нокаутирован на 16 секунде. Ему придется больше восстанавливаться.

- Харитонов - боец с большим потенциалом. Он чувствует себя хорошо, он готов драться. Его поражение не может быть моим преимуществом. Помочь мне могут только усиленные тренировки. Нужно не смотреть на чужие ошибки, а делать свою работу. Я, конечно же, приложу все силы, и с божьей помощью постараюсь добиться этой важнейшей победы над этим великим противником. Нокаут в прошлом - теперь будет другой бой, наш бой.

- Какие цели ставите перед собой в ММА?

- У меня те же цели, что и у любого бойца – принимать участие в крупнейших и лучших состязаниях, против лучших бойцов, стать известным, добиться успеха, делать свою работу хорошо, добиться уважения.

- Вы впервые проведете бой против российского бойца. С кем из россиян хотели бы помериться силами? Емельяненко, Минаков, Олейник? Кого вы считаете лучшим тяжеловесом на данный момент?

- Федор Емельяненко – это живая легенда, он доводил публику до неистовства количеством нокаутов и потрясающих приемов. Это очень круто, что он вернулся. Мечта каждого бойца – это бой с лучшими. Каждый тяжеловес мечтает когда-нибудь встретиться на ринге с Федором Емельяненко. Я ничем не отличаюсь от остальных.

Сергей Харитонов - российский боец смешанного стиля. За профессиональную карьеру в ММА провел 29 поединков, к оторых одержал 23 победы (13 - нокаутом, 9 - сабмишеном и 1 - судейским решением) и потерпел шесть поражений (3 - нокаутом, 2 - сабмишеном, 1 -судейским решением).



