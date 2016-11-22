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Карло Анчелотти: «Ростов» незаслуженно проиграл «Атлетико»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карло Анчелотти: «Ростов» незаслуженно проиграл «Атлетико»
Источник: Reuters

Пресс-конференция представителей «Ростова» и «Баварии» перед завтрашней игрой Лиги чемпионов.

«ДЖАНАЕВ УЖЕ ДОЛГО ИГРАЕТ ЧЕРЕЗ БОЛЬ»

Первыми на пресс-конференцию пришли представители «Ростова».

- «Бавария» приехала без пяти игроков. Это изменит тактику вашей команды? – вопрос Ивану Данильянцу.
- Не знаем их состав, но мы играем против «Баварии». Это одна из лучших команд Европы. Для нас это многое значит. Еще не знаем, в каком составе они завтра сыграют.

- «Ростов» будет действовать агрессивно с первых минут?
- Этот матч важен со всех точек зрения. Мы играем с одной из лучших команд мира. В первом матче в составе «Баварии» не играли многие ведущие футболисты, но это не помешало им иметь преимущество. Завтра нас ждет сильный соперник с хорошим составом. Мы – хозяева поля, но все должно быть взвешено. В том числе и тактика.

- Поражение в Мюнхене было чувствительным. Какие выводы сделали из того матча?
- Для нас это была первая игра в групповом турнире. Если у вас в памяти остался не только счет, а его события, то до 27-й минуты мы хорошо играли и почти ничего не дали создать сопернику. «Бавария» забила с сомнительного пенальти. Тогда мы хорошо сыграли по содержанию, а не по счету. Нам было сложно выступать на таких же скоростях, но ребята получили важный опыт. Надеемся, что завтра мы будет действовать на поле быстрее.

- Все ли футболисты готовы?
- Во вчерашней тренировке не принял участие Джанаев, он занимается по индивидуальной программе. Небольшое повреждение спины у Мевли. Надеюсь, что он поправится. Остальные готовы.

- Джанаев все-таки сможет сыграть?
-У него был вывих плеча. Играет через боль уже долго. Он волевой парень. Как будет – покажут последние часы. Надеемся, все будет нормально.

-У «Баварии» не сыграет Нойер. «Ростов» будет больше бить с дистанции?
- Эта команда укомплектована хорошо, продублирована каждая позиция. Так что специально играть против кого-то не будем.

- В минувшие выходные «Бавария» проиграла «Боруссии». Разбирали эту игру?
- У каждого матча своя история, и у каждого турнира тоже. «Бавария» ни в чем не уступала сопернику. Слабые стороны есть у многих команд, будем обращать внимание наших ребят. Но основная задача – быть сильными, все будет зависеть от нас.

- Кто из игроков Ростова мог бы заиграть в Баварии?
- Этот вопрос задайте тренеру «Баварии». Селекцией соперника занимаемся не мы. Как говорят? «У девушки было желание, но не было возможности. Выпьем за то, чтобы возможности…». Я могу ответить что угодно на этот вопрос, но ничего не поменяется.

- «Бавария» это – суперклуб. Но многие футболисты «Ростова» выступают в национальных сборных и имеют опыт игры на высоком уровне, - спросили у капитана ростовчан Александра Гацкана.
- Мы далеко не всегда играем против топ-сборных. А игроки «Баварии» играют в самых сильных национальных командах. У них есть быстрота мышления. Надеюсь, завтра порадуем наших болельщиков.

- Матч с «Баварией»? Мы готовы к игре. Главное не терять концентрацию в самых важных моментах. Думаю, все будет хорошо.

«РОСТОВ» ВСЕГДА БОРЕТСЯ ДО КОНЦА»

«Бавария» пунктуальна. Ровно в назначенное время в зале для пресс-конференции появился Роберт Левандовски.

- Шансы на завтра? Игра точно не будет простой. «Ростов» - это серьезный соперник, так что три очка нам не гарантированы. Посмотрим, что будет завтра, - начал форвард.

- Как вам ростовская погода?
- Наша задача – играть футбол. Нам все равно, сколько будет градусов. Но все равно холодно и ветер.

- Почему вы считаете Ростов серьезным соперником?
- Эта команда прогрессирует с каждой игрой. Да, «Ростов» на четвертом месте, но они всегда борются до конца.

- Сильно ли испортилось ваше настроение из-за поражения от «Боруссии»?
-Мы сыграли не очень хорошо. Но мы сейчас настроены на матч с «Ростовом».

- В Германии говорят, что «Баварии» важнее обыграть «Байер» в субботу в Бундеслиге, чем «Ростов» завтра.
- Не нужно разделять игры. Да, в чемпионате мы уже не на первом месте, но нужно относиться к «Ростову» серьезно.

Левандовски ушел готовиться к тренировке, а к журналистам пришел главный тренер баварцев Карло Анчелотти.

- Будет ли завтрашняя игра сложнее первой, когда вы выиграли 5:0?
- «Ростов» сильно проявил себя в последних двух играх с «Атлетико». Наша цель – проявить себя и выложиться на сто процентов.

- Вы уже были в Ростове-на-Дону в 1999 году, когда ваш «Ювентус» играл против местного клуба.
- Помню этот матч. Но тогда это был Кубок Интертото, а сейчас это игра уровня Лиги чемпионов.

- «Бавария» планирует завтра атаковать?
- Думаю, что мы сыграем в три нападающих. Это Рибери, Левандовски и Мюллер.

- В Бундеслиге есть команда, которая похожа на «Ростов»?
- Сложно найти что-то подобное. Наш соперник хорошо играет в защите и быстро убегает в атаки.

- Нужно ли вам вообще готовиться к «Ростову»?
- Да, мы выиграли 5:0, но нам было тяжело. «Ростов» незаслуженно проиграл «Атлетико».

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