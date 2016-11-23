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Девушка дня. Анна Роусон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодняшняя героиня рубрики – австралийская гольфистка Анна Роусон, которая радует болельщиком не только результатами, но и красивым телом.

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