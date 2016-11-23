Девушка дня. Анна Роусон
Сегодняшняя героиня рубрики – австралийская гольфистка Анна Роусон, которая радует болельщиком не только результатами, но и красивым телом.
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|Футбол
|Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
|Футбол
|Ростов- : -Бавария
|Футбол
|Селтик- : -Барселона
|Хоккей
|Металлург- : -Локомотив
|Футбол
|Атлетико- : -ПСВ
|Футбол
|Наполи- : -Динамо Киев
Сегодняшняя героиня рубрики – австралийская гольфистка Анна Роусон, которая радует болельщиком не только результатами, но и красивым телом.