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Спасут честолюбивые дублеры? Как ЦСКА сыграл вничью с «Байером»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасут честолюбивые дублеры? Как ЦСКА сыграл вничью с «Байером»
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий впервые в Лиге чемпионов поставил в стартовый состав молодого нападающего Федора Чалова, однако армейцам это не помогло победить. А вот юноши ЦСКА во вторник обеспечили себе выход из группы юношеской ЛЧ с первого места!

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, ГОСПОДИН ГИНЕР?

Практически все коллеги в последние месяц-два без устали перечисляли навалившиеся на ЦСКА проблемы, и никто не удосужился представить, какие мысли присутствуют в голове президента клуба Евгения Гинера относительно будущего. Ведь всем известно, что Евгений Леннорович – очень умный человек, отличный президент и один из самых эффективных футбольных менеджеров России.

Неслучайно же во вторник его переизбрали на такую ответственную должность как глава финансового комитета РФС. Наверняка у Гинера есть план на ближайшее будущее – что делать без Романа Еременко, как быть со стареющими центральными защитниками, кем заменить малоэффективных нападающих Ласина Траоре и Карлоса Страндберга.

В принципе президент ЦСКА уже намекал журналистам, что один из вариантов развития клуба – больше доверять молодым. Когда после победы над «Уфой» Гинер вышел к журналистам в микст-зону, первыми его словами были: «Очень хорошо выступила молодежь: у нас есть будущее и это радует. Гордюшенко вышел и не растерялся. Головин тоже, хотя он и давно играет… Мы забываем, сколько ему лет. Надеюсь, что в дальнейшем будет играть еще больше наших воспитанников».

Если на это надеется владелец клуба, на что же еще рассчитывать главному тренеру команды Леониды Слуцкому? Очевидно, что живущий по принципу экономии ЦСКА не купит зимой дорогих футболистов, которые сразу усилят состав. Поэтому – даешь молодежь!

ШЕДЕВРЫ ХОСОНОВА И ЖАМАЛЕТДИНОВА

А хорошей молодежи у ЦСКА – бери не хочу! В прошлом сезоне Слуцкий брал в главную команду Александра Головина, в этом – опорного полузащитника Астемира Гордюшенко, а также нападающего Федора Чалова, который во вторник дебютировал в Лиге чемпионов.

Да и чего не брать, если у армейских юношей дела идут лучше всех – в первенстве молодежных команд они лидируют, а в Юношеской лиге чемпионов команда ЦСКА U19 во вторник вышла из группы в плей-офф. Причем, парни хорошего тренера Александра Гришина не просто побеждают в европейском турнире, а делают это в ярко-атакующем стиле: дважды «грохнули» сверстников из «Монако» 5:0 и 4:1, переиграли «Тоттенхэм» 3:2. Во вторник днем прибили и «Байер» 2:1! Причем, оба гола армейской молодежи получились красивыми – сначала Хетаг Хосонов со штрафного закрутил мяч в дальнюю девятку, а потом Тимур Жамалетдинов убежал с центра поля, переиграв защитника, затем еще троих и точно пробил в угол.

Раз уж Гинер так надеется на молодежь, значит, скоро мы увидим Жамалетдинова в главной армейской команде. А Ласина Траоре вернется в «Монако».

ЗА ГРАНЬЮ ОФСАЙДА И ПОНИМАНИЯ

Перемены назрели не только в группе атаки, но и в оборонительной линии. Центральные защитники ЦСКА не раз и не два в этом сезоне грубо ошибались. Нашло на них затмение и в матче против «Байера», причем весьма скоро, уже на 16 минуте. Выдерживая четко линию, за которой начинался офсайд, они прозевали шустрого парня по фамилии Фолланд. Тот принял, подработал и забил – 0:1.

Коллега Борзыкин, заметки которого Леонид Слуцкий иногда почитывает, давно уже отказывается понимать, что происходит с защитниками ЦСКА, когда они выстраивают эту самую линию.

На какое-то время болельщики «Спартака», «Зенита» и прочих неармейских коллектив бросили смотреть футбол и выложили в соцсети заготовленные заранее мемы и демотиваторы с числом «42». Затем антиакинфеевская истерика улеглась, а футбол продолжился.

Мы увидели, что Федор Чалов быстро бежит и умеет отдать последний пас. Что Александру Головину надо поработать над приемом мяча, чтобы он не отскакивал от него на два метра, мешая реализовывать выходы один на один с вратарем. Что всей команде надо прибавлять в скорости и комбинационной игре. И что, добавлю от себя, если в этот состав постепенно вводить новых Чаловых и Гордюшенко, будущее у ЦСКА есть.

Самый интересный футбол начался после того, как Фернандес заработал пенальти, а Натхо его реализовал – 1:1. После были и штанги, и опасные моменты, и удары в створ, единственное чего не было – голов…

Остаются ли шансы у ЦСКА на попадание в Лигу Европы, станет ясно после матча «Монако» - «Тоттенхэм».

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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