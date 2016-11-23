«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»

Вчера в редакции «Советского спорта» побывали исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский и действующий чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев. Тема беседы очевидна – матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным и победа российского гроссмейстера в восьмой партии, после чего Сергей повел в счете 4,5:3,5. Следующая партия состоится сегодня.

«КАРЯКИН ДАВНО В ТОП-10, ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ О «СПАРТАКЕ»

Эрнесто Инаркиев: Независимо от того, кто победит, для Сергея это уже великое достижение. До матча считалось, что Карлсен во многих компонентах превосходит Сергея. Так получилось, что ни в одной партии Карякин в дебюте не получал лучшую позицию, и ему приходилось играть вторым номером. Карлсен чаще захватывал инициативу, а Сергею приходилось реагировать. Но за счет только одной тактики он поставил Магнуса в сложное психологическое положение. Важными в этом плане оказались третья и четвертая партии, когда позиции у Магнуса теоретически были выигранными, но Сергей обе спас.

Если сравнивать с боксом, Сергей встал в угол, закрыл лицо руками и сказал: «Бей меня». Он создал ситуацию, в которой Магнус особенно силен. И даже в такой ситуации он не смог победить. В пятой партии уже было видно, как Карлсен теряет уверенность.

Марк Глуховский: Считаю, что следующая, девятая партия будет самой опасной для Сергея: Магнусу нечего терять. Но впереди еще четыре партии. Если сравнивать с футбольным матчем, то будем считать, что Сергей открыл счет на 60-й минуте. Впереди еще 30 минут игры.

- Гендиректор ФК» Спартак» Сергей Родионов сравнил Карлсена с «Реалом», за который тот болеет, а Карякина – со «Спартаком». Сергей поклонник красно-белых.

М.Г.: Будем считать, что это «Спартак» забил «Реалу» на 60-й минуте. Но разница в классе между Карлсеном и Карякиным гораздо меньше, чем между «Реалом» и «Спартаком». Карякин давно входит в топ-10 лучших гроссмейстеров мира, побеждает в очень сильных турнирах, чего не скажешь про «Спартак».

Но Карлсен начинал матч, имея огромную фору. Для него это третий поединок на первенство мира, у Сергея такого опыта нет совсем. А подобные матчи – совершенно особенные соревнования. Тяжело постоянно играть с одним и тем же соперником, да еще когда на тебя смотрит весь мир.

«КАРЯКИН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРАКЕНА»

- Гроссмейстер Ян Непомнящий сказал, что когда Карякин получает тяжелую позицию, он начинает играть «в бисову силу».

Э.И.: Это так. Я говорю, что он превращается в кракена. Кто это? Мифический кальмар-монстр. Когда противник начинает ошибаться, возникает ощущение, что он уже потерял нить игры и его остается только добить. И тут вдруг понимаешь, что прямого выигрыша не видно. И здесь дуэль - кто кого перетерпит, тот и победит. А Сергей в тяжелых позициях это делает блестяще.

М.Г.: Так как слежу за обоими гроссмейстерами много лет, скажу, что оба сейчас не в лучшей форме.

Э.И.: Не соглашусь. Борьбу определяет выбор дебютов. Они получают игровые позиции. И если в этой ситуации будут другие игроки, не думаю, что они покажут уровень выше того, что демонстрируют Карякин и Карлсен. Хорошо разыграть дебют может и шахматист среднего класса, для этого достаточно выучить варианты. А вот непосредственно за доской такой уровень могут демонстрировать только супергроссмейсте ры.

- Карякин трижды белыми выбирал испанскую партию и лишь в седьмой партии сменил дебют. Карлсен каждый раз играет новый дебют. И оба ни разу не получили преимущество.

М.Г.: Карлсен, в отличие от многих гроссмейстеров, не старается получить по дебюту преимущество. Его задача – получить нестандартную позицию, уйти с наезженных путей. А дальше уже решает сила игры. И он такие позиции получал - нестандартные, игровые.

Э.И.: Согласен, и этим матч мне нравится. Соперники не соревнуются в домашних заготовках, а играют. Магнус любит выжимать из позиции мелкие плюсы, усиливать давление и вынуждать соперника ошибиться.

Карякин же вновь ярко демонстрирует умение терпеть и редкостное упорство. Это матч – противостояние характеров и воли.

- Эрнесто, какой у вас личный счет с Карлсеном?

Э.И.: 2:0 в его пользу. Правда, только одна партия была классической, вторая -- в быстрые шахматы. Но тогда он еще не был таким монстром. Как его побеждать? Есть старая шутка: «Как обыграть Каспарова? Просто не ошибаться».

М.Г.: Магнус следует этой шутке – почти не ошибается. Чего нельзя сказать по этому матчу – у него очень много ошибок.

Э.И.: Фактор бремени фаворита играет большую роль. Магнусу нужно было сразу показать, что он может выиграть матч. И в этом заключался козырь Сергея.

- Кому наступивший выходной на пользу?

Э.И.: Думаю, обоим. Да, счет в пользу Сергея, давление возросло. Но если мы отбросим эти восемь партий, осталось еще четыре, а это очень много. Думаю, Магнус считает, что у него хорошие шансы. Но Сергей здорово прибавил. Это видно, если сравнить две его первые партии и последние.

М.Г.: На мой взгляд, сейчас в более сложном психологическом положении находится Сергей. Теперь он фаворит. Девятую партию он играет белыми. Ничьей будет достичь легче. И ему надо определиться – хочет ли он получить две почти гарантированные ничьи белыми, и согласен ли он тогда «терпеть» черными? А Магнусу терять нечего.

Э.И.: Я бы в ситуации Сергея пошел вперед. Потому что счет в четырех партиях удержать сложно. Для этого нужно сделать огромное количество очень сильных ходов. А при таком напряжении это тяжело.

«МАГНУС – ЭТО АЛЬФА-САМЕЦ»

- Если Карякин все же найдет способ удивить Карслена и выиграет 9-ю партию – такое преимущество упустить нельзя?

М.Г.: Теоретически, пока есть возможность отыграться – все может быть. Мой прогноз – не будет четырех ничьих. Но кто выиграет – сказать не берусь.

Э.И.: Мне же интересно, как в этой ситуации поведет себя Карлсен. Понятно, что его тактика на «выжимание» не работает. Продолжит ли он играть на небольшое преимущество, или нет? Чувствует ли в себе силы и уверенность, что выбранная стратегия все же способна принести результат, либо смирился с мыслью, что Карякина – не пробить, и надо действовать более активно? Ведь 8-ю партию Магнус начинал в своем стиле, но затем резко стал играть агрессивно. В любой другой ситуации он бы никогда не отдал две пешки по сути за какую-то мифическую атаку. Но время теперь работает против него, песочные часы перевернулись. При этом поднимать острые схемы может быть опасно – вдруг Карякин лучше к ним готов? Сергею в этой ситуации несколько проще. Его-то тактика сработала, ему не надо ничего выдумывать.

- В командах игроков кто-то может повлиять на их действия?

М.Г.: Хороший вопрос. Вообще, Магнус – это альфа-самец. У него хороший тренер –Петер-Хайне Нильсен. Помимо прочего, это еще и просто физический развитый, крепкий мужик. Что, кстати, важно - альфа-самец должен видеть перед собой «медведя», чтобы у него был хоть какой-то авторитет. Нильсен отлично дополняет Магнуса, тонко его чувствует, всегда готов помочь. Надо пойти в пинг-понг поиграть – пойдем, четыре часа поиграем. В футбол? Пойдем. У Карлсена же колоссальное количество энергии внутри. Посмотрите, сколько он воды за одну партию выпивает – 12 бутылок! Это ж какой ускоренный обмен веществ! Иногда норвежец может днями из номера не выходить, но если начинает заниматься спортом – проводит на площадке по многу часов. Так вот, даже Нильсен ничего указать Магнусу в плане шахмат не может. Единственный человек, кто теоретически способен это сделать – папа Карлсена.

- Папа?

М.Г.: Да. Но вопрос – что такого знает он, чего не знает сам Магнус? Это вообще отдельная беда сильнейших шахматистов. Почему они все эгоисты? Потому что с детства привыкли только выигрывать. А у Карлсена это проблема в кубе, ведь он с 2008 года побеждает все, что движется. Даже дополнительные показатели всегда играют в его пользу. С такой ситуацией, как в матче с Карякиным, норвежец раньше просто не сталкивался. Поэтому поражение в 8-й партии так сильно выбило его из колеи.

«ПСИХОЛОГ КАРЛСЕНУ ОБОШЕЛСЯ БЫ ДЕШЕВЛЕ ШТРАФА»

- А психологи в команде есть? Они ведь могут помочь справиться со стрессом.

М.Г.: Точно знаю, что пользуются услугами массажистов. Не то, чтобы есть постоянный человек в команде – его можно найти на месте. Но массаж, который помогает успокоиться, очень важен. Ведь главная проблема шахматистов – они не могут заснуть. Постоянно считают варианты… Что касается психологов, то в 1970-е и 1980-е они были почти всегда в матчах на первенство мира. Но сейчас, насколько мне известно, ведущие игроки к их помощи не прибегают. Может быть, и зря. Вон, Магнус – 90 секунд на пресс-конференци и выдержал и убежал. Что же у него в душе творилось! Теперь будет оштрафован или на 40, или на 60 тысяч долларов – в зависимости от результата матча. Психолог ему бы явно обошелся дешевле.

- На допинг шахматистов проверяют?

М.Г.: Должны! Правда, непонятно, зачем. Какой именно допинг может помочь выиграть партию? Есть, конечно, препараты, способные ускорить реакцию или повысить внимание, но их эффект в любом случае будет ничтожным. Порой легче и полезнее в этом плане выпить стакан свежего апельсинового сока или чашку кофе. Но нет же, у нас все равно взяли полный список ВАДА и сказали, что эти вещества принимать нельзя! Сделали реверанс в сторону МОК в надежде, что когда-нибудь шахматы включат в олимпийскую семью, чего, конечно, никогда не будет. В общем, правила совершенно ненужные. А вот некоторых нужных как раз нет.

- Например?

- Многие турниры нуждаются в улучшении организационных моментов. Необходимо усиливать анти-читинговые меры. Потом, такой аспект – шахматисты всегда позиционируют себя как спортсмены. Но не всегда себя как спортсмены ведут. По отношению к тем же болельщикам, например. Простой пример – есть комната отдыха для игроков. Ни в одном другом виде спорта такого нет. Баскетболисты или теннисисты не уходят с площадки надолго. Футбольный вратарь, пока игроки его команды развивают атаку, не убегает с поля, чтобы посидеть в раздевалке. Но шахматистам такая комната нужна. Мы предложили устанавливать в них камеры – чтобы зрители в любой момент партии могли видеть игрока. Интересно же, чем он занимается – чай пьет, на диване лежит… В туалете мы их в любом случае не снимаем.

Эта идея у меня родилась в Сочи, во время матча Карлсена с Анандом. Там часто были ситуации, когда болельщики смотрели на два пустых стула возле доски. Один уже ушел отдыхать, другой еще не пришел…. Это же скучно! В общем, в Нью-Йорке камеры поставили. Но команда Карлсена стала возмущаться, что это нарушает его личное пространство. И трансляции отключили. Я считаю, это неправильно. Болельщиков надо уважать. Ты, в конце концов, большие деньги получаешь. А не хочешь, чтобы во время работы снимали, как ты на диване лежишь – не лежи! Сиди все 6-7 часов за доской, и проблем не будет.

ВОСЬМАЯ ПАРТИЯ

«МАГНУС ПОСТОЯННО ПОДНИМАЛ НАПРЯЖЕНИЕ»

Комментарий Эрнесто Инаркиева:

Вначале была равная позиция, но ближе к контролю времени (к 40-м ходу) Магнус пошел ва-банк. Он вынудил Сергея забрать две пешки ради атаки на короля, но для результативной атаки было маловато материала. Когда гроссмейстеры прошли через цейтнот, еще ничего не было ясно, в позиции сохранилось большое напряжение. Но дальше Магнус начал поднимать напряжение, не стал объявлять вечный шах. Видимо, так был настроен на победу. После этого позицию уже трудно был спасти.

Что касается игры Сергея. Он ни в одном моменте не прогнулся, ни разу у него не было хуже. Все время контролировал позицию и дождался ошибки соперника.

Карлсен – Карякин

Дебют Цукерторта

1.d4 Кf6 2. Кf3 d5 3.e3 e6 4. Сd3 c5 5.b3 Сe7 6. O-O O-O 7.Сb2 b6 8. dc5 С:c5 9.Кbd2 Сb7 10.Фe2 Кbd7 11. c4 dc4 12. К:c4 Фe7 13. a3 a5 14. Кd4 Лfd8 15.Лfd1 Лac8 16. Лac1 Кf8 17. Фe1 Кg6 18. Сf1 Кg4 19. Кb5 Сc6 20. a4 Сd5 21. Сd4 С:c4 22. Л:c4 С:d4 23. Лd:d4 Л:c4 24. bc4 Кf6 25. Фd2 Лb8 26. g3 Кe5 27.Сg2 h6 28.f4 Кed7 29. Кa7 Фa3 30. Кc6 Лf8 31.h3 Кc5 32. Крh2 К:a4 33. Лd8 g6 34. Фd4 Крg7 35. c5 Л:d8 36. К:d8 К:c5 37.Фd6 Фd3 38. К:e6+ fe6 39. Фe7+ Крg8 40. Ф:f6 a4 41. e4 Фd7 42. Ф:g6+Фg7 43. Фe8+ Фf8 44. Фc6 Фd8 45. f5 a3 46. fe6 Крg7 47. e7 Ф:e7 48. Ф:b6 Кd3 49.Фa5 Фc5 50. Фa6 Кe5 51.Фe6 h5 52. h4 a2. Белые сдались.