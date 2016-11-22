У судей будет электронный дневник? О чем говорили после исполкома РФС

Бывший представитель Следственного комитета получил работу в одном из комитетов РФС, комитет по этике, наконец, получил руководителя, а оценки судей, возможно, теперь станут общедоступны.

СИМОНЯН – ПЕРВЫЙ

В конце сентября Виталий Мутко победил на выборах президента РФС. Тогда же был сформирован новый состав исполкома организации. Вчера исполком впервые собрался в новом составе. Начали заседание с переизбрания Никиты Симоняна первым вице-президентом РФС и автоматического переизбрания Сергея Прядкина, как руководителя РФПЛ, вице-президентом РФС.

Потом создали новый орган – совет регионов РФС, в который вошли президенты Межрегиональных объединений и еще 10 представителей, выдвинутых наиболее активными федерациями. Зачем он создан? Обсуждать и консолидировать! Возглавил совет регионов Анатолий Турчак, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга .

- Совет будет собираться накануне заседаний исполкома, обсуждать актуальные вопросы и выносить консолидированны е решения, оформленные соответствующим образом, на исполком, - сообщил Мутко.

Самого Мутко РФС выдвинул в совет ФИФА и исполком УЕФА. «Коллеги предложили мне продолжить эту работу, и исполком выдвинул мою кандидатуру», - скромно заметил президент.

ГИНЕР – ДЖЕНТЛЬМЕН

Затем исполком утвердил всех руководителей постоянных комитетов РФС. Сохранили свои должности Евгений Гинер (финансовый комитет), Николай Левников (судейский), Сергей Анохин (пляжного футбола), Никита Симонян (технический), Виктор Блажеев (юридический) и Александр Мирзоян (ветеранов футбола).

Правильность назначения Евгения Гинера главой финансового комитета на выходе с исполкома подтвердил президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин. Мэр Казани, комментирая судебные тяжбы с «Ростовом» по поводу трансфера Сердара Азмуна, вспомнил предыдущий подобный случай – с Романом Еременко, который тоже ушел из «Рубина» против воли казанского клуба.

- Евгений Гинер поступил со мной очень порядочно, как с новым президентом «Рубина». Когда я поднял этот вопрос, мы все обсудили вне юридической плоскости, и он выполнил данные обещания. Поступил как джентльмен. Поэтому «Рубин» с ЦСКА вопрос по Еременко решили рукопожатием руководителей клубов. Гинер – джентльмен. На таких людях футбол и держится.

Тот, на ком должен держаться пляжный футбол – Сергей Анохин – наверняка тоже настоящий джентльмен. Других в РФС и нет. Но дела в этом виде спорта после серии успехов пошли на спад. Российская команда, двукратный чемпион мира, не отобралась на ближайший мировой форум.

- Мы обсудили с Анохиным снижение результатов, - поделился переживаниями Мутко. – Будем стараться возвращать позиции.

ДОРОГУ – ПОРЯДОЧНЫМ

Переизбранием прежних руководителей исполком не ограничился. Так руководителем комитета по безопасности и работе с болельщиками стал Владимир Маркин, работавший до недавнего временем в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета. Маркин рвется в бой и готов встречаться с болельщиками лично, лишь бы вернуть порядок на российских стадионах (интервью с ним – на sovsport.ru).

Руководителей получили комитет программ развития футбола (Александр Дюков), комитет женского футбола (Наталья Авдонченко), медицинский комитет (Эдуард Безуглов), комитет детско-юношеског о футбола (Игорь Лебедев), комитет по статусу игроков (Ольга Шевченко), и, наконец, комитет по этике (Семен Андреев).

- Андреев – авторитетный в футболе человек, - пояснил Мутко. – Он был одним из тех, кто стоял у истоков мини-футбола в России. Честный, порядочный человек. Когда мы обсуждали эту кандидатуру, сказал, что мы готовы пойти на некоторую демократизацию работы данного комитета. Чтобы для вынесения какого-то вопроса не требовалось личное участие президента РФС. Думаю, в этом вопросе будут сделаны изменения.

Без руководителя остался только комитет массового футбола. С ним определятся позже.

ИВАНОВ – ИЗ ФНЛ В ЕВРОПУ

Также во вторник на исполкоме представили список арбитров, которых РФС рекомендует ФИФА: это Алексей Матюнин, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков, Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Алексей Еськов.

- Планировали включить в список еще одного арбитра – Алексея Николаева, но в ФИФА нужно именно девять судей, - пояснил Мутко. - Поэтому Николаева из списка убрали. Он постепенно завершает судейскую карьеру. Будем готовить его к другой работе.

РЕЙТИНГ – ДЛЯ СУДЕЙ

На исполкоме делились планами. Глава судейского департамента Андрей Будогосский тезисно высказался о том, что бы он хотел изменить в работе судейского корпуса.

- Планируем организовать систему оценок, по которой будет составляться рейтинг арбитров, - с воодушевлением раскрывал секреты Мутко. – И этот рейтинг можно будет увидеть в интернете в открытом доступе. Так вопросов по назначению судей на тот или иной матч станет меньше.

Высказывалось предложение перевести судей на ежемесячную зарплату, а денежные бонусы за матчи прикрепить к полученным оценкам. Также предлагалась более прозрачная система назначения судей на игры: чтобы арбитр заранее знал, в каком туре и в каком месяце ему работать. Для адаптации этих и других идей будет создана специальная группа, которая к одному из ближайших исполкомов подготовить детальный отчет.

Кипит, бурлит жизнь в РФС!