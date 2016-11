В Ростове – гости дорогие. Как встречали «Баварию» на Дону

На матч с «Баварией» в «Ростове» установили рекордно высокие цены на бидеты. Самый дешевый – за ворота – покупали за 2500 рублей. Но такие цены ростовчан не отпугнули. Будет аншлаг.

Футбольные звездные клубы – как эстрадные звезды. У каждого свои требования к принимающей стороне. За несколько недель до матча гости отсылают свой райдер, который необходимо строго соблюдать. За этим пристально и УЕФА следит. Пока самым требовательным из всех соперников «Ростова» оказался «Атлетико». Испанцам была необходима отдельная комната для тренеров, нарезанные ананасы и дыни, экзотические сухофрукты, а также множество примочек для восстановления и безумное количество льда.

У «Баварии» требования куда скромнее. Один из самых титулованных клубов мира попросил, чтобы в раздевалке стояли бочки с холодной водой для футболистов, а также пледы на скамейку запасных. Остальное – на усмотрение хозяев.

Если говорить о райдере «Ростова», он скромный. Главное – массажные столы и теплый чай в раздевалке.

Разогрев матча начал англоязычный аккаунт «Баварии» в твиттере. Там поинтересовались у твиттера «Ростова» погодой, выложив видео, на котором нападающий Мюллер выходит на одно из занятий в трусах. «Советский спорт» накануне уже публиковал это фото. «Как погода? Нужны ли Томасу Мюллеру длинные шорты?», - гласила подпись.

Вообще-то не помешают – на юге России уже несколько дней мороз и сильный ветер.

Ответ «Ростова» не заставил себя ждать. В соцсети появилось командное фото «Баварии» в головных уборах. «Теплее будет в ушанках», - посоветовали ростовчане.

Гостей такое предложение устроило, но с одним условием. «Ростов» должен выйти на матч в национальных баварских костюмах.

. @rostovfc We'll wear those if you wear these! pic.twitter.com/owB22dP5jJ