Валерий Масалитин: Чалов – игрок основы по сравнению с Траоре

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что доволен игрой команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (1:1).

– Какие ощущения оставил матч? Оптимизм или разочарование результатом?

– Команда находит свою игру. С выходом Алана Дзагоева появилась какая-то мысль. Мяч стал держаться в середине, и впереди появилась игра. ЦСКА на пути к своей игре.

– Я так осторожно спрашиваю потому что, несмотря на хорошую игру ЦСКА, потерял шансы на выход из группы. Это не расстраивает?

– Расстраивает, но каждый раз одно и тоже. Говорим, этого не хватает или того. Как команда играет, такое место и заслуживает. Была бездарная игра с «Монако». Что поделать? Сейчас игра была хорошая, но у «Байера» не было некоторых основных игроков.

– В какой форме находится Дзагоев?

– Ему очень-очень тяжело. Но видно, что вышел человек, который умеет работать с мячом и впереди что-то может создать. Был бы еще Роман Еременко, ЦСКА смотрелся еще лучше. Очень порадовал Федор Чалов. Он напрягал защитников, цеплялся за мяч и моменты создавал.



– Не задаетесь вопросом, а почему такой футболист так долго сидел в запасе?

– Это вопрос к Леониду Слуцкому. Конечно, у ЦСКА были кадровые проблемы впереди. Я думаю, что и еще несколько игроков можно было вводить в состав. Каши бы они не испортили.

– Робости у Чалова не было?

– Вот именно, что не было. Пятками хорошо играл, за мячи цеплялся и был активен. Никакой робости. Да и потерь мяча какие-то страшных у него не было. По сравнению с Ласиной Траоре и Карлосом Страндбергом, он – основной нападающий. Самое главное, надолго ли этого запала хватит. Может, на игру, может на три.

– Вас не удивило активное начало встречи? ЦСКА просто придавил «Байер».

– У немцев отсутствовали несколько основных игроков, включая Штефана Кисслинга и Ларса Бендера. Может без них «Байер», как ЦСКА без Еременко и Дзагоева.

Я думаю, что ЦСКА еще на пользу пошел перерыв, связанный с матчами сборных команд. Ребята привели себя в порядок и соскучились по игре. Выпустили свои положительные эмоции, учитывая что «Байер» давал играть.

– При этом ЦСКА пропустил типичный для себя гол.

– Так в защите играть нельзя. Через центральную зону проходит передача на 11 метров. Ладно бы на фланг, но когда практически все мячи забиваются из центра… Почему эти передачи так проходят? Понятно, что ошибся Бибрас Натхо, но и защитники не должны такую передачу пропускать.

– Меня больше удивляет, что никто игроков ЦСКА не сопровождает и не встречает игрока, который подключается из глубины. Как решать эту проблему?

– Надо доигрывать и ориентироваться защитникам и полузащитникам. Если защитник стоит без игрока, он должен перестроиться на открывающегося соперника. Или полузащитник должен играть до конца с ним. Если не успевает, должен подсказать. Да и сам защитник должен видеть, убегает ли соперник от своего опекуна. На это надо реагировать. Нет взаимодействия между защитниками и полузащитниками.

– Как вам игра Понтуса Вернблума, который играет в последних матчах ближе к атаке?

– Понятно, что он будет стараться, но его лучшие качества – отбор. Человек играет не на своем месте. Если с Тулой он шустрил, «стрелял» по воротам, сегодня совершенно другой класс соперников. Поэтому он так активно не сыграл.

– Вы говорили, что у ЦСКА ранее выпадали из игры почти все футболисты, за исключением Вернблума. Сегодня как это было?

– С выходом Дзагоева и Александр Головин преобразился, и Георги Миланов не выпадал. ЦСКА смотрелся как коллектив по движению и по самоотдаче. Приятно было смотреть. Защитники подключались. Хотя что-то еще можно было усилить. ЦСКА интереснее смотрелся в атаке. Понятно, что ЦСКА ранее не хватало Еременко и Дзагоева. Это большие потери для. Сам Алан мог пару мячей забить.

С выходом лидера преобразились другие игроки. Они на него смотрят, на самоотдачу и не позволяют себе оставаться равнодушными.

– По двум матчам с ЦСКА, какое впечатление оставил «Байер»? За какое место в РФПЛ он бы боролся?

– Середняк по сегодняшней игре. За чемпионство бы не боролся.



