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Сергей Андреев: Анчелотти – это топ-тренер. Но я поставил на ничью

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карло Анчелотти
Карло АнчелоттиИсточник: «Советский спорт»

Легенда донского футбола Сергей Андреев перед матчем «Ростова» с «Баварией» дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором объяснил, почему впервые сыграл в футбольный тотализатор и вспомнил прошлый приезд Карло Анчелотти в Ростов-на-Дону.

Дело было летом 1999-го. Анчелотти привез «Ювентус» на игру с «Ростсельмашем», возглавляемым как раз Сергеем Андреевым, и победил 4:0. Теперь итальянец будет руководить на этом стадионе «Баварией».

- Леонид Слуцкий называл «Баварию» «космосом» и «Ростов» в этом убедился в первом матче проиграв 0:5. Чего ждать от этой игры?
- Не поверите, накануне впервые в жизни сыграл в футбольный тотализатор. Раньше делал ставки только на скачках в Швеции. А на футбол ставлю впервые. Минут 20 меня регистрировали в конторе. И я поставил на 0:0.

- Почему?
- Аргументирую. Видел поражение «Баварии» от «Боруссией» из Дортмунда в последнем туре. «Бавария» удручающее впечатление произвела. Ни одного голевого момента! Если учесть, что в защите «Ростов» играет лучше «Боруссии», выходит, что «Бавария» вновь не забьет. И «Ростов» вряд ли забьет. Вот если б Азмун был в такой форме, как летом…

- Но у «Баварии» не будет Нойера.
- Ну и что? У них и второй вратарь наверняка хороший. Владеть преимуществом будет «Бавария», работы у вратаря гостей вряд ли будет много. Так что потерю Нойера большой потерей не назову. Вот если б не приехал Левандовски или Рибери – другое дело.

- Перед матчем с «Атлетико» «Рубин» играли с «Амкаром» дублем. Сейчас с «Рубином» нет. Почему?
- Потому что игра с «Баварией» после матча в Казани – на пятый день. Футболистам «Ростова» времени на восстановление достаточно. Если б играли через два на третий – вот это было бы серьезно. А так ребята молодые – успеют восстановиться. Что касается матча с «Рубином», «Ростов» соперника полностью переиграл. А я такую плохую Казань вообще никогда не видел.

- Почему?
- Не знаю, что этот тренер делает там, но… Да, они в сумасшедшем темпе бегали, ложились под мяч. Но философии игры не вижу. Там есть Жонатас и остальные. Слабо они выглядели. «Ростов» должен был забивать пару-тройку голов.

- Вы на матч с «Баварией» пойдете?
- Моей пенсии не хватает на билет. 10 тысяч? Извините... А билеты за две-три тысячи – это места в углу где-нибудь. Да и погода в Ростове сейчас не очень. Если кто-то пригласит, как приятели на игру с «Атлетико» – пойду. А за свои деньги – нет.

- Жаль. Так, может, вновь повидались бы с Анчелотти.
- Да ладно вам! Спокойно к этому отношусь. Он работает, я – нет.

- Вам нравится, как Карло работает?
- Понятно, что он топ-тренер. Но сейчас у Анчелотти не очень получается.

- В общем, самое время «Ростову» «Баварию» обыгрывать.
- Судьбоносный матч для «Ростова»! Очко нужно. Три вряд ли получится. Если «Атлетико» поможет и победит ПСВ, то «Ростову» в последнем туре нужна будет ничья в Эйндховене. Большая разница – играть на победу и ничью. Так что шанс получить европейскую весну у «Ростова» есть.

- Вам не кажется, что Бердыеву стоит официально вернуться на пост главного тренера «Ростова»?
- Для него занимать нынешнюю должность (тренер-вице-президент – Прим. ред.) не составляет труда. Но вообще мне это по барабану как-то.

Матч

Ростов - Бавария

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция



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