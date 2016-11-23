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Евгений Макеев: «Спартак» тренируется, как топ-клубы Италии

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Макеев: «Спартак» тренируется, как топ-клубы Италии
Источник: ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев давно не играл из-за травмы, но восстановился и теперь ждет шанса от Массимо Карреры. А накануне Евгений продолжил хорошую традицию «Спартака» – попробовал себя в роли экскурсовода на «Открытие Арене».

Как известно, на спартаковском стадионе экскурсии для болельщиков – регулярные. Если повезет – можно попасть на одну из тех, которую проводит игрок клуба. В этот раз гидом выступил Макеев. Показал раздевалку, площадку для разминки, поле, а на верхнем ярусе арены, как и многие посетители, оказался впервые. Защитника «Спартака» спрашивали, могут ли приехать на базу спартаковские ветераны и не закрыт ли им туда ход («могут, не закрыт»), какие тренировки проводит Каррера («иногда он проводит занятия по линиям, когда защитники работают с защитниками, а группа атаки – отдельно»). У ресторана зашла речь про питание – и Макеев рассказал о рационе перед матчем («куриный суп, спагетти тоже с курицей»).

На десерт для пришедших на экскурсию – фото с Макеевым и автограф-сессия в клубном музее.

- Я здесь не впервые, - сказал Евгений корреспонденту «Советского спорта». – По музеям, признаюсь, редко хожу. Но вот тут хочется снова и снова оказываться. Здесь и без экскурсовода самому даже что-то интересно открывать. Музей классный, подстать стадиону.

- В музее оставили задел для новых трофеев. Чувствуете, что в этом сезоне команда может фонд музея пополнить?
- Не хочется загадывать. Пока все идет хорошо. Не сглазить бы... Конечно, все хотят, надеются. Но вслух, пожалуй, не стоит пока об этом.

- Тогда вслух о Каррере. Почему Массимо удается то, что не удавалось предшественникам?
- Сейчас у нас серьезные нагрузки. Все работают, стараются выложиться даже на тренировках по полной. У меня впервые такое – чтобы в конце года были такие нагрузки, которые тренер не сбавляет.

- Каррера объясняет команде, для чего это нужно?
- Это дает результат. Насколько понимаю, это итальянская система. Разговаривал с ребятами – они говорят, что клубы первой итальянской восьмерки работают именно так. И Фернандо, игравший в Италии, рассказывал, и Ивелин Попов. Кто-то из его партнеров по сборной Болгарии играет в Италии. Так вот они делились впечатлениями о тренировках в своих клубах. Примерно одно и то же.

- Вы давно не играли и пока не понятно, когда сыграете. Хотя раньше на такой срок вы никогда не выпадали.
- Да. Но сейчас меня уже травма не беспокоит. Команда же хорошо играет, на ноль. Как только шанс предоставят, буду готов. До этого у меня почти получилось восстановиться, но в итоге пришлось заново форму набирать.

- Впервые за долгое время игра «Спартака» в обороне стабилизировалась. Вы упомянули о тренировках по линиям. Это они дают о себе знать?
- В обороне, как и в атаке, вся команда участвует. А тренировки по линиям, да, они тоже помогают. Но они в определенный день только проходят.

- Когда в «Спартаке» день защитника?
- Например, если игра в воскресенье, то защитники тренируются отдельно во вторник. В остальные дни – работаем в комплексе.

- Как вы реагируете на критику болельщиков – что без Макеева оборона стала надежнее, а вы много ошибались?
- Может, это и имеет место быть. Я просто рад за команду. Но хочу и сам играть.

- Вы не играете, Паршивлюка и Яковлева – ваших друзей – вообще в клубе больше нет. Как отреагировали на то, что «Спартак» с ними расстался?
- С этими ребятами я с самого начала был в «Спартаке». Когда уходят те, с кем долго работал, – это неприятно. Но это спортивная жизнь. Сегодня ты здесь, завтра в другой команде.

- С другом Дзюбой вы наверняка на связи. Как ему лидерство «Спартака»?
- Ничего особенного в этом нет – борьба продолжается. Мы в разных клубах – и задачи решаем разные. Главное – у нас сохранились человеческие отношения.

- У вас был разговор с глазу на глаз с Каррерой?
- У меня – нет. Он вообще редко такое практикует. Почему не играю – я и так понимаю. У команды есть результат, нет смысла мне на что-то обижаться. Но повторюсь: хочу играть.

- «Спартак-2» стал бы хорошим вариантом, чтобы набрать форму.
- Меня не заявили за вторую команду в начале сезона. А так бы с удовольствием поиграл.

- «Спартак» подписал вратаря Селихова. Знакомы?
- Лично – нет, а с игрой знаком, конечно.

- У «Спартака» нет проблем с вратарской линией. Вы понимаете, зачем еще один вратарь? Или хорошего много не бывает?
- Проблем во вратарской линии команда сейчас не испытывает. Возможно, это покупка на будущее. Селихов – вратарь молодой.

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