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Виктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеров

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеров
Источник: Reuters

Бывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев прокомментировал ничейный результат столичного клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).

– Если мы говорим о выступлении армейцев в Лиге чемпионов, то в игре с «Монако» все выглядело безвольно, можно сказать, что это было просто избиение. Хорошо, что французский клуб не действовал агрессивно… Сегодня подопечные Леонида Слуцкого выглядели лучше, чем в матче с «Монако». Это касается организации игры, движения. На мой взгляд, команда провела встречу достойно, но на победу, конечно, ЦСКА не наиграл. Почему? Потому что в завершающей атаке у ЦСКА ограничен потенциал. Ничья – закономерный результат, учитывая ситуацию с резервом, да и вообще с выбором состава. 

– 18-летний нападающий Федор Чалов впервые провел матч за первую команду ЦСКА в Лиге чемпионов. Что скажете об игре этого футболиста?
– Есть у ЦСКА два легионера в атаку, большие, мобильные, габаритные. Вышли они сегодня в концовке встречи, но, возможно, таков был план. Устроить «Байеру» навал в конце встречи. Что касается Чалова, то здесь можно сказать, что этот мальчик заслужил свое место не просто так, особенно в такой команде, как ЦСКА. Очевидно, что Чалов убеждает тренерский штаб на тренировках, что достоин места в основе. Ему верят и дают шанс, потому что каждый матч на таком уровне для Федора идет в копилку. Тем не менее, наш игрок сейчас предпочтительнее в оценке Леонида Слуцкого. Возможно, опытные игроки в лице Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого, Игоря Акинфеева тоже выступают за этого парня. Чалов не выпадал из игры, держал в напряжении защитников «Байера», но ему нужно время, а именно – игровая практика. 

– Вспоминается первый тайм, когда Чалов «проткнул» мяч между ног игроку «Байера и вывел Александра Головина на ударную позицию… Можно сказать, что Федор вышел крайне мотивированным?
– Конечно! Чалов убегал от защитника «Байера» и на такой скорости «просунул» мяч между ног. Головину было трудно обработать мяч. Видел пару раз, как Федор неплохо действовал при переходе из обороны в атаку. Достойная игра в исполнении юного футболиста.

– Есть ли виновные в пропущенном голе от «Байера»? Показалось, что игроки ЦСКА пытались создать искусственный офсайд.
– Да, это проблема у столичного клуба. Очень часто команда допускает ошибки. Вспомните, и в этом матче то же самое случилось, когда немцы забили второй мяч, но рефери его не засчитал в итоге. Было еще пару подобных моментов. Это эффективный прием, но очень рискованный. Нельзя в этом плане постоянно играть идеально. Конечно, в голе Кевина Фолланда виноваты защитники, поскольку в момент передачи он уже стоял в штрафной, выбежав туда из глубины. 

– Удивлены, что Алан Дзагоев провел на поле 80 минут после такой длительной паузы?
– Да, конечно, но этот игрок очень неплохо выглядел. Очевидно, что с Дзагоевым провели определенную работу, но, все-таки, травма еще дает о себе знать. В этом вопросе важно играть с головой, потому что в любой момент может случиться рецидив. Дзагоев на данный момент далек от идеальный формы, но он сыграл, как мог. Алан добавил осмысленности в действиях ЦСКА. К тому же, футболисты такого уровня придают уверенности другим игрокам.

– Можно сказать, что с возвращением Дзагоева черная полоса для ЦСКА подошла к концу?
– Возможно. Но уверенным быть трудно, потому что команде требуется футболист в атаку. Нестандартный и забивной. Конечно, Алан поможет команде, потому что у него есть класс.

– Сложилось впечатление, особенно если говорить о втором тайме, что у ЦСКА нет никакого кризиса… Может, у команды проблемы с настроем? 
– Конечно, не без этого, потому что когда «выпадает» такой футболист, как Роман Еременко, болеет Дзагоев, неубедительная игра в атаке, а защитники вообще играют на износ, сложно сохранять концентрацию. Фон сейчас такой, что игроки, возможно, просто не верят в себя. Вспомните матч с тульским «Арсеналом». Вроде команды разного уровня, но как тяжело было армейцам в этой игре. Все привыкли к тому, что ЦСКА играет более убедительно, но сейчас это дается непросто. С другой стороны, не скажу, что в клубе кризис. Это просто обстановка в силу разных обстоятельств, но самое главное – такое случается не в первый раз. Однако, футболисты ЦСКА – настоящие профессионалы, которые способны преодолеть все проблемы, а тренерский штаб старается выдавать максимум с тем составом, который есть, – заявил Папаев.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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