Хороший ЦСКА с плохими привычками. Колонка Юрия Цыбанева

ЦСКА сыграл удивительный матч, заставивший посмотреть на его проблемы другими глазами.

Ведь из каждого утюга звучало: в конце осени эта команда, исчерпав кадровый и двигательный ресурс, обречена что-то на поле вымучивать, и не более того. Но действующие чемпионы России – а ЦСКА во вторник делом напомнил о своем статусе – завершали схватку с «Байером» в жанре атакующей феерии!

И потому заключительный домашний лигочемпионский матч года навел на мысль, что проблемы команды скрываются вовсе не там, где все их искали и вроде как нашли. И я даже готов назвать место, где они, проблемы, гнездятся. Это – отсек в сознании Леонида Слуцкого, где располагаются его тренерские привычки. А привычкам тренер красно-синих подвержен необычайно.

Второй матч Слуцкий выпускает Федора Чалова. Решился, похоже, сугубо от беспросветности на переднем рубеже атаки. Но что мы увидели против «Байера»!? Парень-то, оказалось, созрел для основы! Ни толики робости, берет игру на себя, быстрый, готов атаку и инициировать, и усложнить. Он что, Федор Чалов, только к этим двум матчам вдруг так резко прогрессировал? Вряд ли. Просто Слуцкий привык к тому, что коли уж селекционеры клуба кого-то из-за кордона привезли, пусть даже привезли ерунду, - надо ставить. Помилуйте, Леонид Викторович, да Федя Чалов на порядок интереснее и оснащеннее, чем ваши импортные псевдофорварды. И, коли б решились вы вживить его в состав пораньше, нынче Чалов с Головиным вам бы уже рисовали картину маслом в атаке. Вон как Головин оживился, почуяв рядом партнера одной с ним футбольной крови!

И за милую душу обыграли бы они вам этот не шибко художественный «Байер»! Да только среди привычек Леонида Викторовича – еще и почтение к европейским соперникам даже средней руки. Почему пятились-то весь первый тайм, почему в стыки робели входить, тая перед немецкими игроками, словно перегретое масло?

Наконец, самая негодная из цеэсковских привычек – пресловутый искусственный офсайд. У меня, знаете, этакий «детский вопрос» после гола «Байера» родился: а тренер не пробовал сломать этот навык своей обороны, создающий голы в ворота Акинфеева из ничего – как фокусник прямо-таки – от матча к матчу? И вообще, это – его, тренерская, идея? Или самоволка оборонцев? Если тренерская – то она давным-давно забракована практикой. А если самоволка - то надо бы штрафовать уже.

Восемь российских игроков (если и Фернандеса считать) вышли в основе – не рекорд ли века для Лиги чемпионов? Получилось свежо, симпатично и даже перспективно.

Жаль только, что привычка свыше им дана - и только портит все она…