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Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалить

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалить
Источник: Associated Press

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил Федора Чалова и заявил, что матч с «Байером» стал лучшим для команды в Лиге чемпионов.

- Наверное, лучшая наша игра в нынешней Лиге чемпионов. Очень жаль, что то ощутимое преимущество не сумели воплотить в большее количество забитых мячей. Но в любом случае нужно поблагодарить ребят за качественный футбол7 Остается сожаление о того, что не удалось одержать победу. Хотя мы в ней были ближе.

- Как оцените игру Чалова, и что с Аланом Дзагоевым?
- Дзагоев играл первый матч после двух месяцев, он всего две тренировки в общей группе провел. Он и так превзошел все временные показатели, которые мы изначально планировали. Никакого повреждения нет, просто замена по его стоянию. Молодец, что столько выдержал. Что касается Чалова, то он может занести себе этот матч в актив. Понятно, что задача нападающего – забивать, у него было моменты. Но так дебютировать на уровне лиги чемпионов… Пока его можно слегка подхвалить.

- В связи с хорошей игрой Чалова, какое будущее у Траоре в ЦСКА?
- Не думаю, что это напрямую взаимосвязанные вещи, больше сказать на эту тему сложно.

Роджер Шмидт: Пенальти? Его назначение логично 

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт остался доволен ничьей с ЦСКА и отметил, что пенальти в ворота его команды был назначен справедливо.

- Очень напряжённая игра. В первом тайме у нас были все шансы забить больше голов. Во второй половине хозяева прибавили, уже у них возникали моменты.

- Вы хорошо сумели настроить футболистов.
- Да, сумел донести до игроков важность матча. Правда во втором тайме ЦСКА здорово поддерживали болельщики, им удалось переломить ход встречи. Но считаю, что мы выглядели достойно.

- Ничья заставляет вас волноваться, или ещё одного набранного очка будет достаточно для выхода в следующую стадию?
- Понимаем, что при такой равной группе нужно побеждать в последнем матче. Но заработанное очко вселяет уверенность.

- Что думаете о назначенном пенальти?
- Было нарушение, его назначение логично.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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