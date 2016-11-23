Что нужно «Ростову» для выхода в весенний плей-офф? Все расклады

«Советский спорт» рассматривает все варианты, которые позволят «Ростову» выйти из своей группы в еврокубковый плей-офф.



После четырех туров группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» с одним очком занимает последнее место в группе D и уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако ростовчане еще могут пробиться в весенний плей-офф – в 1/16 финала Лиги Европы. В оставшихся матчах российская команда сыграет дома с немецкой «Баварией» (первый матч – 0:5) и в гостях с голландским ПСВ (2:2).

Регламент. Определение мест команд

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели:

1) Результат игр между собой – очки;

2) Результат игр между собой – лучшая разница мячей;

3) Результат игр между собой – количество голов;

4) Результат игр между собой – голы в гостях;

5) Если после применения критериев от «1» до «4» команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от «1» до «4» применяются повторно исключительно к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от «6» до «8»;

6) Лучшая разница голов во всех матчах;

7) Наибольшее количество голов, забитых во всех матчах;

8) Наибольшее количество побед во всех матчах;

9) Наибольшее количество выездных побед во всех матчах;

10) Наименьшее количество дисциплинарных очков (красная карточка – 3 очка, две желтых карточки – 3 очка, желтая карточка – 1 очко);

11) Наибольший коэффициент в клубном рейтинге.

Группа D. Положение команд

И В Н П М О

1. Атлетико 4 4 0 0 5-1 12

2. Бавария 4 3 0 1 11-3 9

3. ПСВ 4 0 1 3 4-9 1

4. Ростов 4 0 1 3 3-10 1

Оставшиеся матчи: 23 ноября: Ростов – Бавария, Атлетико – ПСВ. 6 декабря: Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

В отличие от ЦСКА, у которого в группе до пятого тура все было очень запутано, у «Ростова» все более чем понятно – в оставшихся матчах надо набрать очков больше, чем ПСВ. В пятом туре наша команда играет с «Баварией», а голландцы – в гостях с «Атлетико», и вероятность того, что кто-то наберет очки, откровенно говоря, минимальна. А значит, все решится в очной встрече 6 декабря.

Из-за домашней ничьей (2:2) «Ростову» необходимо будет играть на победу. В том случае, если матч завершится опять вничью – например, 0:0 или 1:1 – выше будет ПСВ по голам, забитым на чужом поле. «Ростов» устроит только суперрезультатив ная ничья – 3:3 и больше.

Если команды опять сыграют 2:2, то в этом случае у них будет абсолютное равенство по всем показателям в очных встречах. И тогда лучший определится по разнице мячей во всех матчах. На данный момент у ПСВ – минус 5, у «Ростова» – минус 7. Поэтому крайне важно пропустить от «Баварии» как можно меньше и надеяться на то, что «Атлетико» как следует порезвится над ПСВ.