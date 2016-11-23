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«Похоже, это самый красивый гол в жизни Радулова!» Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Похоже, это самый красивый гол в жизни Радулова!» Пять гвоздей НХЛ (видео)
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Монреаль» играл с «Оттавой» и в этом сезоне потерпел первое поражение в основное время. Когда-нибудь это должно было произойти.

Хотя для «канадцев» все начиналось неплохо. Во втором периоде защитник Ши Уэбер забил свой уже восьмой гол, снова реализовав большинство. Такого доминирующего игрока обороны у «Монреаля» не было со времен Ларри Робинсона.


Форвард «Оттавы» Майк Хоффман показал, что тоже умеет разыгрывать лишнего. Но затем Александр Радулов сделал счет 2:1. Снова выстрелила его связка с Алексом Гальченюком. Получив пас, Радулов сотворил что-то невероятное на правом фланге. Вы только посмотрите этот шедевр! Раздел финтом игрока «Сенаторз», выкатился на ворота, пролетев вдоль них как самолет-фантом. И успел нанести бросок, пока его не сбили с ног. Очень красиво!


Вот такого Радулова болельщики «Монреаля» готовы нести на руках хоть до Китая.

Позже «канадцы» реализовали еще одно большинство. Но в этот вечер «Оттава» была сильнее. По 3 (1+2) очка набрали Марк Стоун и Майк Хоффман. А победную шайбу забросил Эрик Карлссон, для которого это очко стало 400-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (всего швед провел 498 матчей).

ГЕРОЙ ДНЯ


Великий защитник Андрей Марков поучаствовал во всех трех голах «Монреаля». По числу передач за карьеру он вышел на седьмое место в истории самого титулованного клуба НХЛ – 438. Позади остался Иван Курнуайе (435), впереди – Саку Койву (450) и Жак Лемер (469).

Вряд ли Марков обгонит Ларри Робинсона (686), но он вполне может застолбить за собой пятое место в летописи «Монреаля». Что поражает больше всего, 37-летний Андрей Марков стал лидером в матче против «Оттавы» по игровому времени – 30.43. Больше нет ни у кого, включая Ши Уэбера и Эрика Карлссона.

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ


Наиль Якупов не так часто попадает в состав «Сент-Луиса», играет через раз. Но в матче с «Бостоном» (4:2) он проявил себя неплохо. Отметился голевой передачей – и набрал «+2» за полезность.

Плюс два! Когда еще такое случалось с Наилем? В этом сезоне точно не было… Да, вот – 29 октября прошлого года в матче с «Монреалем» (4:3), когда Якупов еще выступал за «Эдмонтон».

Также отметим, что в этом матче некогда капитан «Сент-Луиса» Дэвид Бэккес, который теперь в «Бостоне», впервые играл против своего бывшего клуба – и забил гол. Причем эта шайба стала 20 000-й в истории «Брюинз». Вот такой юбилей.

КОНТРАКТ ДНЯ


Брент Бернс – теперь не только веселый бородач, который на Матче звезд НХЛ может нарядиться в костюм Чубакки. Но и один из самых высокооплачиваемых защитников лиги. «Сан-Хосе» продлил контракт со своим лидером на восемь лет, за которые Бернс заработает $64 млн. То есть как в шахматах – 8 на 8.

Много ли это? Для сравнения скажем, что один из сильнейших форвардов НХЛ Владимир Тарасенко получил от «Сент-Луиса» восьмилетний договор на $60 млн.

Теперь Брент Бернс будет играть за «Шаркс» до 2025 года, то есть до 40 лет. Вот так человек обеспечил свое будущее.

НАЗВАНИЕ ДНЯ


«Лас-Вегас» со следующего сезона вступает в НХЛ. И вот хозяин клуба Билл Фоли провел презентацию, на которой объявил, что отныне его команда будет зваться «Золотые рыцари».

Выбор шел также между «Пустынными рыцарями» и «Серебряными рыцарями». Слово «Golden» совсем не оригинально для американского спорта. Например, в НБА есть Golden State со Стиви Карри. А в НХЛ когда-то была California Golden Seals– возможно, худший клуб по результатам в истории лиги.

Впрочем, Фоли пообещал, что «Рыцари» завоюют Кубок Стэнли через шесть лет. Мог бы сказать, что и через год – там ведь постоянно в июне проходят церемонии вручения призов, так что Вегас видит серебряную чашу регулярно.

Это первое расширение НХЛ с 2000 года, когда в лигу вступили «Миннесота» и «Коламбус». Вот им не хватило даже 16 лет на то, чтобы взять Кубок Стэнли. И надо сказать, что Лас-Вегас получил первую профессиональную команду. На этой целине еще не было бейсбола, американского футбола, соккера и баскетбола.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Андрей МАРКОВ (Монреаль)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Оттавой» (3:4)

2** - Наиль ЯКУПОВ (Сент-Луис)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (4:2)

3*** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Оттавой» (3:4)

ЦИТАТА ДНЯ

«Похоже, это самый красивый гол в жизни Александра Радулова! Вы видели, как он раздел игрока «Оттавы»? О боже, что творит этот парень!»

болельщики «Монреаля» в экстазе

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Оттава – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Уэбер (МАРКОВ), РАДУЛОВ (МАРКОВ), Гальченюк (МАРКОВ) – Хоффман, Брассар, Стоун, Э.Карлссон

М: Радулов (1+0; -1, 0, 3, 20.13)

Марков (0+3; +1, 0, 2, 30.43)

Емелин (0+0; -1, 0, 2, 19.44)

Бостон – Сент-Луис – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Бэккес, Мур – Лехтеря (ТАРАСЕНКО), Бортуццо, Штястны (ЯКУПОВ), Лехтеря

СЛ: Тарасенко (0+1; 0, 2, 1, 17.12)

Якупов (0+1; +2, 2, 0, 9.17)

Торонто – Каролина – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Гардинер – Скиннер, Столберг

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 21.59)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 7.07)

Флорида – Филадельфия – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Р.Смит – Симмондс, Уиз, Казинс

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 0, 20.21)

Анахайм – Айлендерс

Матч

Анахайм - Айлендерс - 2:3 Б. (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Фаулер (Гецлаф), 1:04 (1:0). Пелеш (Бэйли, Де Хаан), 11:51 (1:1). Бэйли (Таварес, Лэдди), 16:42 (1:2). Ракелль (Перри, Фаулер), 49:08 (2:2).

Победный буллит:

Лэдди - 2:3.

Место и дата

23 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 00.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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