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ЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила Борзыкина
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч, по итогам которого ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов.

В наших интернетах пишут, что ЦСКА в матче с «Байером» смотрелся достойно. Провел превосходный второй тайм, когда прилично поджал немцев, и те даже запаниковали; не хватило совсем чуть-чуть: мастерства, фарта, чуда. Превзошел соперника по владению мячом (54% – 46%), ударам (13/5 – 8/4) и точности передач (81% – 79%)… Но не совсем понятно, что значит смотреться достойно, играя дома с девятой командой бундеслиги. Играя на победу (другой результат выкидывал из турнира), но наиграв лишь на ничью.

Если бы вчера ЦСКА взял три очка, то в последнем матче с «Тоттенхэмом» его могла устроить даже ничья. Этого, представьте, хватило бы для второго места и плей-офф, но при условии, что «Монако» обыграл бы «Байер». Счет шел уже на шесть итоговых очков. В группе, которую при всем желании нельзя назвать сложной. Сложная – это у «Ростова». А у ЦСКА – самая средняя. Но наш чемпион не выполнил даже эту скромную задачу. Возникает вопрос: как можно смотреться достойно, показывая недостойный результат?

ЦСКА старался действовать первым номером – то ли это была предматчевая установка, то ли следствие пропущенного гола в стартовом отрезке. Если Леонид Слуцкий и удивил чем-то «Байер», то разве что расстановкой футболистов. В двух предыдущих матчах на позиции Еременко, назовем ее так, играл Вернблум. А тут вышел Головин. Вернулся наконец-то Дзагоев. Но окопался не в средней линии, как обычно, а на левом фланге. Потому что нынешние кондиции не позволяют Алану выполнять функции box-to-box.

А на острие атаки внезапно возник Чалов! Этого «Байер» тоже не ждал. Насторожился. Но присмотревшись к юному форварду, успокоился. Чалова грех критиковать – 18 лет, дебют в Лиге чемпионов и все такое. Но блеснул он только на первых минутах, когда вывел на ударную позицию Головина. А дальше – неприятно удивлял. Главным образом, своим браком при обработке мяча, да и уровнем мастерства в целом. Ошибся в шести коротких передачах, то есть в передачах на 5-7 метров. Да Траоре за такое проклятия шлют.

Ну ладно, ошибки Чалова можно списать на отсутствие опыта, лигочемпионский мандраж и отвернувшуюся удачу. Но на что списать традиционные дефекты в обороне? ЦСКА пропустил гол в своем фирменном стиле – допустив ошибку при создании искусственного офсайда. Нескольких игроков удалось поймать в офсайдную ловушку, а Фолланда – нет. Когда Натхо, поняв это, ринулся догонять расторопного оппонента, было поздно. Было как всегда. «Mannequin Challenge» по-армейски. Защитники замирают, соперник забивает.

Из-за ошибок при создании искусственного офсайда ЦСКА – внимание! – пропускал во всех пяти матчах нынешней Лиги чемпионов, пять голов из восьми. То есть пять голов из восьми ЦСКА привез себе сам. Читатель знает, что я постоянно об этом пишу. Но больше, обещаю, не буду. Раньше, глядя на эти тактические «привозы», хотелось плакать. Потом – смеяться. Теперь же никаких эмоций нет, полное безразличие. Это что-то совершенно неизлечимое. Медицина бессильна. Остается только молитва. Хотя и она не поможет. 

Безусловно, второй тайм в исполнении ЦСКА обнадежил. Есть характер. И всегда, надо сказать, был. Но это – одно из немногих оставшихся достоинств. Да, еще есть шансы на третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. Всего-то надо обыграть в гостях пятую команду Англии. Раз уж дома с девятой командой Германии не получилось. Смогут ли кентавры сотворить единственное за несколько лет чудо? Игра во втором тайме, характер, возвращение Дзагоева и прочее позволяют на это рассчитывать. Карма, простите, – нет.

Больше того, я не думаю, что ЦСКА вернется в Лигу чемпионов в ближайшее время. Впереди – строительство новой команды, которое надо было начать еще пару лет назад. Но на строительство нет ни финансовых средств, ни внутренних ресурсов. А нынешняя команда себя исчерпала. Уже несколько лет она является командой исключительно для внутреннего пользования. Но иммунная система садится, и организм не выдерживает даже нагрузок премьер-лиги. Для ЦСКА наступает смутное время. Буду очень рад ошибиться. 

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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