«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» накануне матча с «Маккаби» с помощью букваря рассказывает о недовольстве Дзюбы, неудачах Анюкова и травме Кокорина.

Автогол Александра Анюкова. В двухсторонней игре опытный защитник действует не очень удачно. Сначала забивает в свои ворота, а затем отдает две неточных передачи, которые приводят к голам в его ворота.

Беговым занятием Данни, Игоря Смольникова и Александра Кокорина начинается открытая тренировка.

Данни, Кокорин и Смольников наматывают круги вокруг поля в одиночестве #ЗенитМаккаби Видео опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Ноя 23 2016 в 12:00 PST

Виктор-Михай Хексан. Вряд ли вы что-то знаете об этом специалисте, но Хексан – важнейший человек в тренерском штабе Луческу. После победы в Суперкубке России он в раздевалке разливал шампанское и пел с Нету и Кришито Besame Mucho, а на тренировке следит, чтобы все игроки выполняли все задания с особой прилежностью.

Газон. Агрономы «Зенита» славятся прекрасным полем всегда и везде. Правда, плохая погода отражается на той части газона, где проходят самые интенсивные беговые занятия.

Долгов. Молодой нападающий уже давно тренируется с «Зенитом-2». Вот и в этот день он грустно проходит мимо журналистов и спускается к нижнему полю, где работает команда Владислава Радимова.

Евсеев. Вместе с Долговым с тренировок основного состава пропал и хавбек Алексей Евсеев. Все его мысли сейчас не о «Маккаби», а о субботнем матче против «Балтики», последней команды ФНЛ.

– Жуля, будь аккуратнее, – ласково следит за своим партнером Артем Дзюба. Бразилец чуть было не наступил на Доменико Кришито. А так и до травмы недалеко.

Зонт. Некоторые телевизионные группы приходят с зонтами, но так по ходу занятия их и не достают. Погода и пасмурная, но дождя нет. Вот бы и в завтрашнем матче с «Маккаби» так.

Индивидуальные занятия продолжает Мигель Данни. Он приходит на тренировку самым первым, а уходит последним.





Йованович: сербский защитник продолжает тренироваться во второй команде и играть за дубль. Мирча Луческу не вызвал молодого игрока в основу даже во время самых тяжелых проблем с защитниками.

Кришито становится главным объектом для шуток Мигеля Данни. В одном из эпизодов тренировки итальянец неуклюже не попадает по мячу. В это время с соседнего поля, где занимается португалец, доносится «Браво, Миммо!» и истошный смех.

Луческу выглядит очень радостным и довольным. Может, потому что в его распоряжении перед матчем с «Маккаби» целых 19 здоровых футболистов, да еще и дисквалифицированных нет.

Могилевец снова не появляется на тренировке. Покоя не дает колено, которое он перегрузил в товарищеском матче против Румынии.

Недовольство: во время двухсторонней игры больше всех возмущается Артем Дзюба. Он недоволен тем, как футболистов поделили на команды. Наверно, счет 4:11 не в пользу Дзюбы говорит о правоте форварда сборной России. Но тренерам виднее.

– Отлично себя чувствую, – ответил Игорь Смольников на вопрос о собственном состоянии. Защитник только начал занятия после операции. Смольников вне футбола до января 2017 года.





Последним на тренировку приходит капитан Хави Гарсия. В руках у него бутсы с испанским флагом, а на лице вся ненависть к петербургской погоде.

Розовые линии вместо белых нанесены на газон на тренировочном поле. Такие же были и в матче против «Дандолка» на «Петровском».

Свет: нечасто на тренировочной арене включаются прожекторы. В этот раз именно такой случай.

Темно в Петербурге. Пришлось включить прожекторы, чтобы «Зенит» спокойно подготовился к матчу #ЗенитМаккаби Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Ноя 23 2016 в 1:13 PST

– Темно тут у вас в Петербурге в 11 утра, – с улыбкой замечает Мирча Луческу еще перед тем, как сотрудники включают дополнительное освещение. Да, в Донецке наверняка посветлее.

Ушиб – именно он не позволил Александру Кокорину провести всю тренировку перед матчем с «Маккаби». Несмотря на это, к игре Лиги Европы он будет готов.





Файзулина на тренировке снова нет, даже на пробежке по индивидуальной программе. В интернете продолжают шутить о таинственном исчезновении полузащитника.

– Харасо, харасо, – подбадривает своих игроков Массимо Уголини. Именно итальянец проводит большую часть разминки.

Цель: видно, что все футболисты перед матчем с «Маккаби» намного расслабленнее, чем перед матчами чемпионата. Может, потому что основная цель в Европе на этом этапе выполнена, «Зенит» уже точно выйдет из группы с первого места. Но Мирча Луческу не забывает о коэффициентах УЕФА, поэтому играть будет на победу.

Чернов: 24-летний защитник, который внезапно стал игроком основного состава, готовится к матчу вместе со всеми. Хотя с «Маккаби» он точно не сыграет, потому что в заявке на Лигу Европы его нет.

Шатов отсутствует, из-за повреждения он пропустит уже не первый матч своей команды.

– Ща, ща, ща, забью, – кричит Дзюба и в одном из последних эпизодов двухсторонки, который видели журналисты, лупит выше ворот. Надеемся, во время завтрашнего матча будет точнее.

Эстафету промахов перехватывает Александр Анюков, которому тренировка совершенно не удается. После автогола и двух «привозов» он еще умудряется не попасть с метра по пустым воротам.

Юсупов оказывается одним из самых устойчивых к погоде. Артур на тренировке в шортах и без головного убора. Единственный игрок с таким же набором – Луиш Нету, но его лицо греет плотная борода.

«Я – манекен!» Футболисты «Зенита» продолжают во время тренировки обсуждать свое участие во всемирном флэшмобе Mannequin Challenge. Если вы еще не видели, что получилось у сине-бело-голубых – смотрите здесь.