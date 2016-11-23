Тренируйся как Боло Йен-младший

Пословица «сын в отца» это про него. Дэвид Йен – сын легендарного Боло Йена, который дрался еще с Брюсом Ли, а затем эпохально бил Ван Дамма в «Кровавом спорте».

Сегодня 70-летний Боло отошел от съемок: он преподает боевые искусства в собственной сети школ. В то же время его сына Дэвида называют в СМИ «Китайским Геркулесом».

42-летний Дэвид начал как классический бодибилдер, но потом избавился от чрезмерной массы и привел свое тело в невероятную форму. Он способен подтягиваться на двух пальцах руки, делать сложные силовые трюки и работать как кроссфит-атлет. В своих интервью он называет себя «Боло младшим».

Как тренируется «Боло-младший» и как адаптировать его тренинг под себя – разбирался «Советский Спорт».

ДЕТСТВО

Дэвид Йен родился в Гонконге в 1974 году. Его отец Боло еще только шел к своей славе. Он уже снялся вместе с Брюсом Ли в «Острове Дракона», но до «Кровавого Спорта», который сделает Боло мировой знаменитостью, оставалось еще 14 лет.

«Уже в пять лет папа начал учить меня основам тайцзи – китайской гимнастики. Когда мне было 7, он привел меня в школу каратэ. А чуть позже он решил, что пора мне заняться и силовой тренировкой: я был слабый и часто получал травмы в каратэ-спаррингах», – вспоминает Дэвид свое детство.

В 1988 году вышел «Кровавый спорт». Боло стали узнавать на улицах. «Было трудновато. Мы гуляли с отцом по улицам, и каждый день за нами ходила целая толпа людей».

КУЛЬТУРИСТ

В 1989 Боло провел собственное шоу бодибилдеров в Гонконге – на манер американской «Олимпии». Его сын говорит, что сначала не планировал тренироваться как культурист: «Я хотел быть похожим на Брюса Ли или Сильвестра Сталлоне в его ранних фильмах. Но внезапно вокруг оказалось такое количество качков, что меня закрутило тоже. Я стал заниматься как бодибилдер, и уже лет с 12 выступал на молодежных соревнованиях».

Боло Йен был известен как «самый накачанный китаец в кино». Под руководством отца Дэвид быстро прогрессировал в массе и пропорциях. Он занимал первые места на соревнованиях Азии. Но в начале «нулевых» неожиданно решил оставить бодибилдинг.

«Тело посылало мне сигналы о том, что нужно остановиться. У меня были разные травмы, была травма колена. И тогда я просто спросил себя: куда это приведет меня дальше? Что важнее: бодибилдинг или моя собственная жизнь?», – говорит он.

ФОРМА

В течение следующего десятилетия Дэвид Йен привел себя в совершенную форму. Он вернулся к занятиям кикбоксингом и каратэ, включил в тренинг упражнения с собственным весом и стал фанатом функционального кругового тренинга.

«Я сбросил около 30 кг массы. Было тяжело, но я сделал это. Я чувствую себя намного лучше, чем во времена, когда выступал как культурист», – говорит он.

Сегодня «Боло-младший» – популярный тренер и эксперт фитнес-журналов. Он консультирует команды американского футбола из лиги NFL, работает над формой баскетболистов NBA, тренирует бойцов смешанных единоборств. Он также играет эпизодические роли в кино: как и следовало ожидать, это второсортные боевики о кунг-фу.

ТРЕНИНГ

«Боло младший» тренируется ежедневно. Часто он работает в тренировочной маске, которая, как считается, имитирует воздух высокогорья.

В дни кроссфита Дэвид делает круги из подтягиваний на турнике и отжиманий на брусьях, дополняя их работой с покрышками, тросами и другим кроссфит-оборудованием. Он старается сочетать в себе упражнения-антагонисты – тяговые и жимовые. Он считает, что таким образом мышцы работают в разном режиме и повышается эффективность тренинга. К ним он добавляет (и заставляет делать своих учеников) многочисленные берпи. Причем, Дэвид усложняет стандартное берпи, добавляя в него прыжки на препятствия разной высоты.

В дни бодибилдинга «Боло-младший» предпочитает изолированные упражнения. Он делает их со средними весами, в высоком (от 15) количестве повторов, часто комбинируя в супер-серии – т.е. в связки из двух-трех упражнений без отдыха.

Такой режим тренинга отлично подойдет тем, кто хочет сбросить лишний вес и обрести рельеф.