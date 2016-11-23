Хоккеисты побывали в «Гнездышке»



Фото Павла Шалагина

Хоккеисты клуба высшей лиги по хоккею с мячом «Волга-Черемшан» посетили детский дом «Гнездышко», сообщает ульяновская «Народная газета».

Они решили подружиться. Ведь каждому человеку нужны взаимное общение, взаимная любовь, взаимные интересы. А детишкам, воспитывающимся в детском доме они необходимы вдвойне, втройне. И хорошо, что есть взрослые, которые это понимают.

…В четверг в детский дом «Гнездышко» приехали хоккеисты: старший тренер «Волги-Черемшана « Сергей Горчаков и игроки этой команды Даниил Югай, Дмитрий Скворцов, Илья Борисов и Дмитрий Тумаев. Приехали вовсе не случайно.

Ребята из детского дома уже несколько раз побывали на матчах чемпионата России, которые «Волга» проводит в «Волга-Спорт-Аре не». Вот недавно смотрели игры с московским «Динамо». Ребят заметили все болельщики: во время матча мальчишки и девчонки болели активно и не без фантазии: в ход пошли плакаты, кричалки, дудочки. Потом делились впечатлениями: «Убойная игра! Понравилось, как забивали голы, играли в пас». А после игры — на зависть многим зрителям — сфотографировали сь с игроками «Волги» и «Динамо».

А еще в тот день юные болельщики познакомились с Сергеем Горчаковым. И он пообещал приехать в гости вместе со своими подопечными. Так начинается дружба.

— В моей хоккейной карьере это не первый опыт общения с детишками из детского дома. Когда я играл в Хабаровске, наш клуб курировал один из детдомов , — рассказывает Сергей Горчаков. — Мы приехали не всей командой, чтобы ребята могли поближе познакомится с каждым из игроков. Сам детский дом порадовал — опрятно, уютно, ухоженные дети. Первая встреча прошла на одном дыхании. Мои 17−20 летние ребята с детьми быстро нашли общий язык, они же ненамного старше. Общались легко и непринужденно. Говорили — обо всем, как мы тренируемся, как они живут. Игрокам еще далеко до собственных детей, но опыт общения с ребятами им пригодится. А наша дружба будет полезна и для моих ребят, и для детей.

— Обычно в детские дома приезжают, чтобы дарить подарки…

— Не буду говорить про подарки — это меньшее, что мы можем сделать. Самое главное, что мы можем им подарить — внимание. Чтобы мои мальчики понимали всю ответственность в этих взаимоотношениях , умели делиться тем, что знают и умеют. Если мы отдаем любовь, то мы в ответ ее и получаем.

— Что впереди?

— Идеи есть. Будем приобщать детей к спорту. Будем навещать их, хотим, чтобы они почаще приходили на матчи «Волги -Черемшана». Кстати, мальчишки и некоторые девчонки высказали желание потренироваться, попробовать, что такое хоккей с мячом. Мы договорились, что проведем тренировку вместе с ними.

…Раньше подобные взаимотношения называли шефством. Хоккейный клуб «Волга» уже не впервые протягивает руку дружбы воспитанникам детских домов. Так, к примеру, совместно со спортивным обществом «Динамо» клуб провел уже семь турниров по хоккею с мячом среди детдомов области. У ХК «Волга» еще много планов. И наверняка в скором будущем в хоккейных командах появятся новые игроки, которые когда-то подружились с волжскими хоккеистами. А уж ряды болельщиков непременно пополнятся новыми горячими поклонниками любимой игры ульяновцев.