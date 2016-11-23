Легенда №5 в субботу простится с большим хоккеем

25 ноября перед первым домашним матчем клуба «Динамо-Казань» состоится чествование признанного лидера команды — Сергея Харитонова и его символические проводы из большого спорта.

Как сообщает официальный сайт клуба, торжество пройдет в рамках церемонии открытия XXV Чемпионата России по хоккею с мячом в Казани. В ближайшую пятницу столица Татарстана будет чествовать самого яркого воспитанника казанского хоккея с мячом, за 25 лет карьеры хоккеиста внесшего весомый вклад в развитие отечественного хоккея с мячом, а летом нынешнего года принявшего решение о завершении спортивной карьеры.

Сергей Харитонов являлся многолетним лидером казанского хоккея с мячом, с 1996 года защищая честь Республики Татарстан в составе родной «Ракеты» и «Динамо-Казани» и завоевав с клубом Кубок чемпионов, Кубок России и став бронзовым призером Чемпионата страны. В сезоне 2015/16 годов бомбардир после перерыва вернулся в команду и помог ей в трудной ситуации, а теперь продолжит трудиться в клубе в качестве администратора-т ехника молодежной команды «Динамо».

Свой последний гол на высшему уровне Харитонов забил 24 января 2016 года в домашнем матче ворота «Кузбасса», а последний матч за динамовцев 38-летний игрок провел 23 февраля против «Сибсельмаша».

25 ноября Сергей Харитонов, всем известный «Дед», любимый дербышкинскими болельщиками, кумир всех юных воспитанников ДЮСШ «Ракета», талантливейший и преданный родной Казани хоккеист, прощается со Спортом. И Казань готовится проводить свою Легенду № 5!

В чемпионатах России Харитонов играл за клубы: «Ракета» 1994 (кубок), 1997−2005, 2007−2008, «Старт» 2005-осень (кубок), «Динамо-Казань» 2009−2010, «Волга» 2011 г.

В чемпионатах страны Харитонов провел 415 матчей и забил 445 мячей. В Кубке России на его счету 166 мячей в 146 встречах.

Начало церемонии — в 18:40.