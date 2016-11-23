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Сыктывкар ждут в Суперлиге

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Столицу Республики Коми посетил главный тренер мужской национальной сборной России Сергей Мяус.

В рамках рабочего визита в Сыктывкар наставник действующих чемпионов мира первым делом осмотрел инфраструктуру региона — Республиканский стадион и ДЮСШ «Северная Олимпия», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта РК. Именно на главной спортивной арене региона 26 и 27 ноября «Строитель» откроет сезон во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги, принимая на родном льду столичную команду «Динамо-Крылатское». А с 27 по 29 января 2017 года Республиканский стадион примет Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров.

«Республиканский стадион находится в хорошем состоянии. Да, для Первенства мира среди юниоров, которое будет у вас в январе, необходимо более мощное освещение, чтобы была качественная телевизионная картинка. Но этот вопрос решаем. У вас искусственный лед, возможно, есть небольшие проблемы с заливкой, так как всего две машины, но я не сомневаюсь и даже уверен, что Сыктывкар на высшем уровне проведет Первенство мира», — резюмировал член Исполкома ФХМР.

Помимо этого, в программе рабочей поездки Сергея Мяуса в Сыктывкар значилась встреча с административно-тренерским штабом, игроками и ветеранами команды «Строитель», а также семинар с тренерами отделения хоккея с мячом СШОР№ 1.

На встрече с ветеранами заслуженный тренер России встретился с теми, кто приносил славу «Строителю» в былые годы — Эдуардом Баем, Александром Плосковым, Рафиком Мухаметзяновым, Александром Мальцевым, Алексеем Друговым, Сергеем Морозовым, Сергеем Камболовым, Сергеем Пешкиным, Евгением Петровым, Михаилом Киневым, Андреем Паниным, Александром Шевяковым, Анатолием Соловьевым. Присутствовали на встрече, прошедшей в неформальной обстановке, также директор ХК «Строитель» Илья Першуков и президент Федерации хоккея с мячом Республики Коми Константин Агафонов.

«Я очень рад, что встреча состоялась. Узнал, наверное, всех, со многими удалось поиграть в свое время. Например, с Эдуардом Баем мы были извечными соперниками, выступали на одной позиции, хоть и в разных клубах, но зато на сборах по несколько недель жили в одной комнате. Тогда была настоящая общность. В Сыктывкаре не был, наверное, лет 10», — подчеркнул Сергей Мяус.

Отметил гость из Москвы особую роль руководства республики в развитии хоккея с мячом. «Ваш глава, Сергей Гапликов — государственный человек, который понимает роль и значение спорта и сам имеет к нему непосредственное отношение. Он с уважением относится к истории хоккея с мячом Республики Коми. Но добавлю, что для развития русского хоккея ему нужна помощь, и в первую очередь, населения региона, которое должно любить этот вид спорта, заниматься им, приходить на трибуны и отдавать детей в спортивную секцию», — заключил наставник сборной России.

В заключении рабочего дня Сергей Мяус проинспектировал базу ХК «Строитель» и встретился с командой. «Не секрет, что мы снова ждем «Строитель» в Суперлиге, но этот вопрос долго не удавалось решить. Очень рад, что состоялась рабочая встреча Главы Республики Коми Сергея Гапликова, президента Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, министра физической культуры и спорта региона Николая Бережного. Я тоже там присутствовал. Это был деловой разговор людей, которые понимают, для чего нужен хоккей с мячом, и что это социальный вид спорта, который культивировался в Сыктывкаре. И руководитель вашего региона решил поэтапно сделать сильную команду, вывести ее в Суперлигу, а также посмотреть, чем можно и нужно помочь развитию детского хоккея с мячом, и, в итоге выстроить такую вертикаль, чтобы во главе стояла команда мастеров, затем — фармклуб, и, естественно, спортшкола».

Сергей Мяус не стал скрывать, что «Строитель», перед которым стоит задача по выходу в Суперлигу, ожидает усиление тренерского штаба, и призвал административно-тренерский штаб и игроков к конструктивным взаимоотношениям. Также он провел семинар с тренерами по хоккею с мячом.

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