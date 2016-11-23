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Карлсен – Карякин: онлайн девятой партии

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин и Магнус Карлсен
Сергей Карякин и Магнус КарлсенИсточник: Associated Press

«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию девятой партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

В Нью-Йорке проходит матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. Сегодня разыгрывается девятая партия, белыми фигурами играет россиянин. Начало партии – в 22.00 мск.

Счет в матче – 4,5 на 3,5 в пользу российского претендента.

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