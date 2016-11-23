Армейский самострел. Сергей Микулик о том, как тренер сберег деньги клуба

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему после удачного матча с «Байером» у Леонида Слуцкого осталось еще меньше шансов на покупку новых игроков.

Ну и кому, интересно, стало лучше от увиденного в матче ЦСКА с «Байером»? Послушать ведь – команда словно из пепла восстала, и уже без Еременко, но с полуготовым Дзагоевым и дерзким Чаловым гоняла порой этот «Байер» не хуже, чем «Мордовию» в прошлом году. Моментами, может, и да – но, в отличии от стадиона в Санкт-Петербурге, где деньги за табло распилили еще на стадии подписания договора о его установке, на «Арене ЦСКА» табло не просто стоит, но еще и работает. И написано на нем после игры было 1:1, а это значит, что в Лиге чемпионов действующий наш чемпион привычно не вышел из группы, оставив себе лишь не самые явные шансы на весеннюю Лигу Европы в случае победы в Лондоне – а их, побед этих, и домашних пока не случалось.



Но ведь если так продолжить – раньше почему-то не начав – то «Рубин» с «Оренбургом» и «Уралом» должны быть просто сметены могучим армейским ураганом, а «Тоттенхэм» – хотя бы им напуган. Привычка играть без Игнашевича привьется еще лучше, Дзагоев доберет кондиций, а Чалов – уверенности, и как, скажите, такому ЦСКА противостоять?



Ничего не выиграв, и даже наоборот, Леонид Слуцкий дал своему руководству просто идеальный антиусилительный посыл: вновь можно обойтись без каких-либо глобальных перемен, довольствовавшись косметическим ремонтом вроде обратной рокировки Ионов – Панченко. Ну, и в Бразилию еще слетать, поближе и повнимательней поглядеть на Витиньо. А так, смотрите, до чего поэтапно все идет: в прошлом сезоне выстрелил Головин, теперь вот Чалов – почти готовый, как выясняется, игрок основы, за ним еще «птенцы Гришина» наверняка подтянутся, да и самого Александра Сергеевича пора уже к работе с главной командой подключать – ведь после ухода Гончаренко тренерский штаб ЦСКА – опять один из самых малочисленных во всей РПФЛ.



Тут впору уже не о приобретениях думать, а о том, как бы от балласта навроде Траоре избавиться. Его говорливый агент вроде с Гвардиолой помирился – может, в Манчестер парня попробовать двинуть? Здесь-то он уже, похоже, все исторические голы на новом стадионе позабивал, и сидит теперь, считает дни до отпуска. Знал ведь, форвард стоячий, когда на аренду соглашался, на какую долгую паузу наш чемпионат зимой встает.

