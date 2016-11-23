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Кирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистов

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен
Магнус КарлсенИсточник: Российская шахматная федерация (РШФ)

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о матче за шахматную корону и ситуации с американской визой.

В Нью-Йорке проходит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Счет после восьми партий 4,5:3,5. в пользу Карякин. Девятая партия состоится сегодня. Матч состоит из 12 классических партий. В случае ничейного результата, соперники 30 ноября выявят победителя на тай-брейке.

– Прошло две трети матча, и пока я очень доволен, как играют, как борются оба участника, – говорит президент ФИДЕ. – Борьба во всех партиях идет упорная. Коротких ничьих не было. Гроссмейстеры проводят за доской по 6-7 часов. В одной партии борьба шла до 94-го хода.

Перед началом матча безоговорочным фаворитом считался Карлсен, но как показали прошедшие восемь партий, Сергей Карякин не был мальчиком для битья. Оказалось, что в психологическом отношении Сергей лучше подготовлен. И это показала восьмая партия: Магнус пожертвовал две пешки, рисковал, но Сергей оказался более хладнокровным.

– Карлсен был настроен на победу, что даже отказался от возможности дать вечный шах…
– Да, там был такой вариант. Магнус не смог перестроиться психологически, так верил в свою победу, а через несколько ходов после отказа от вечного шаха, получил проигранную позицию.

– Карлсен так расстроился, что покинул пресс-конференцию. Как президент ФИДЕ, прокомментируете этот поступок.
– Такой поступок Магнуса не красит. Спортсмены должны уметь проигрывать. Журналисты его ждали, у них было не мало вопросов к чемпиону мира после поражения, а он своим поступком их обидел. В контрактах обоих участников прописано, что они обязаны приходить на пресс-конференции. Теперь Магнус заплатит штраф в размере 10 процентов от своих призовых – от 40 до 60 тысяч евро.

– Какую тактику надо избрать Сергею в оставшихся партиях? Карлсен явно бросится в бой.
– Сергею надо придерживаться такой же тактики, какая была в восьми партиях. Быть готовым в борьбе, но не уходить в глухую защиту.

– В контракте прописан матч-реванш?
– Нет, матча-реванша не будет. Через два года следующий матч за корону, уже начался новый 2-летний цикл.

– Кирсан Николаевич, хотел только уточнить – вам уже окончательно отказали в американской визе?
– Отказа не было. С тех пор, как мы с вами общались, ничего не изменилось. Мой паспорт по-прежнему находится в американском посольстве, у консула. Мы звоним в посольство ежедневно после двух часов дня. Нам отвечают: «Пока решения нет». И все. Вот такая ситуация.

25 ноября 2015 года министерство финансов США объявило о включении Илюмжинова в санкционный список по Сирии. Пояснялось, что он оказывал «материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

Сам Илюмжинов затем заявил, что знает лишь одного из двух сотрудников банка Сирии, в связях с которыми его обвиняет минфин США.

Напомним, 25 августа президента ФИДЕ не допустили на рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Москва – Нью-Йорк.

«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира

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