Анзор Кавазашвили: Зачем брать Селихова, когда Ребров – один из лучших в РФПЛ?

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что красно-белые не нуждались в срочном приобретении вратаря «Амкара» Александра Селихова.

– Вчера «Спартак» официально подписал контракт с вратарем Александром Селиховым. Насколько красно-белые в нем нуждались?

– Сначала хочу сказать, что у «Спартака» уже есть вратарь, который десять матчей в этом сезоне провел на «ноль». Зачем в такой ситуации понадобился другой хороший вратарь? Таким образом, «Спартак» одного из двух голкиперов «погубит».

Артем Ребров оказался в «капкане». Получается, что, приглашая Селихова, руководство команды дает понять, что готовится заменить Реброва. Тогда все встает на свои места. Но такой момент нужно было лично донести до самого Артема. Он весь первый круг отыграл просто здорово и заслужил право знать, рассчитывают ли на него.

– А что должен думать Селихов в такой ситуации?

– Наверняка, он прояснил вопрос – будет ли он основным вратарем или нет. Возможно, он рассчитывает пересидеть Реброва. Но мне такой подход не очень понятен. Селихов играет в основном составе «Амкар» и выглядит хорошо. Переезжать в Москву, когда выбор стоит между тем, чтобы сидеть на лавке или вытеснить из состава вратаря, играющего блестяще, – сомнительный шаг.

Допустим, его ставят в состав. И он пропустил мяч, который не имел права пропускать. Представьте его психологическое состояние. Мандраж, неуверенность. Тем более, что любой футболист, а особенно вратарь, который приходит в новый клуб, должен заручиться доверием других футболистов. Защитники должны принять его с распростертыми объятиями. Они должны быть уверены, что теперь с ними будет играть «Лев Яшин».

– Вы хотите сказать, что в нынешней ситуации Селихов приходит в команду, ворота которой уже защищает «Лев Яшин»?

– Именно. И Селихов приходит, смирившись с мыслью, что будет запасным. Или же он рассчитывает вытеснить из состава «Яшина». Возможно, что хочет поменять вратаря, но защитники же доверяют своему «Яшину», а новому вратарю нет.

Я это рассказываю, потому что в мое время при Яшине у нас было пять равноценных вратарей: Евгений Рудаков, Виктор Банников, Юрий Пшеничников, Кавазашвили и Леонид Шмуц. Мы играли поочередно, но защитники всегда более комфортно и спокойно себя чувствовали, когда играл Яшин. Даже если он пропускал «свой» гол. Он завоевал доверие защитников, и они верили в своего вратаря. В сегодняшнем «Спартаке» защитники полностью доверяют Реброву. Я считаю Артема одним из лучших вратарей в нашем чемпионате, поэтому я не понимаю цель приглашения на его место другого голкипера. Были же подобные истории с Сергеем Песьяковым, Сосланом Джанаевым и Александром Беленовым. Никто из них не стал основным вратарем «Спартак».

– Что можете сказать про Селихова. Есть ли у него вратарская школа или потенциал для большого клуба?

– Я давно не видел вратарей с большим потенциалом в нашем чемпионате. Последним был Игорь Акинфеев. При этом даже классный вратарь, оказавшись в большом клубе или сборной, может завалить все, а средний голкипер может подойти. У него спокойная нервная система. Он более рационально смотрит на себя и как ни странно он подойдет команде больше чем классный, но неуравновешенный вратарь. Если бы я знал, какая нервная система у Селихова, я бы ответил на этот вопрос.

– Вы сами сталкивались с подобными проблемами, когда переходили из Тбилиси в Ленинград и из Ленинграда в Москву?

– В «Зенит» я переходил, когда мне было 18 лет. У меня было больше стремления показать себя, чем чего-то испугаться. Я был уверен в себе, потому что к этому моменту играл в основном составе тбилисского «Динамо», звездной команды Советского союза. Для меня «Зенит» не был командой более классной, чем «Динамо». Я уходил из команды вынужденно. В «Зените» же я сыграл настолько уверенно, что меня пригласили в «Торпедо».

– «Торпедо» в 60-е годы было намного более классной командой, чем «Зенит». Проблемы возникли?

– «Торпедо» было великолепной командой. Первые два года было очень сложно. Я и пропускал, и ловил, и пропускал опять. Но мне повезло, что одновременно со мной на поле выпускали других молодых футболистов, которые тоже ошибались и на меня не сыпались «шишки». Мы постепенно входили в то самое мастерство, которое необходимо для зрелого футболиста.

Когда я в конце 60-х перешел в «Спартак», я уже был большой мастер и все футболисты смотрели мне в рот, как на самого авторитетного партнера по команде. Но эта ситуация совсем не похожа на ту, в которой сейчас находится Селихов. Он молодой вратарь и хорошо играет на периферии, но свой класс ему еще предстоит доказать.

– Сообщалось, что Массимо Каррера был недоволен тем, что Селихова взяли, не посоветовавшись с ним…

– Тренер всегда должен быть в курсе таких вещей. Он должен комплектовать команду, а не президент или генеральный директор.

– В самом крайнем случае, не считаете ли, что «Спартак» поступил правильно, хотя бы с той точки зрения, чтобы Селихов не достался «Зениту»?

– Если мы будем брать лучших футболистов в «Спартак» только для того, чтобы они не достались конкурентам и сидели в запасе – это изуверство.

– Но разве сам «Зенит» сам действует не подобным образом?

– Это право «Зенита», а не обязанность других клубов действовать так же. Найти и вырастить хорошего футболиста - очень сложно. Нужны годы. И после этого взять и отдать его в большой клуб, чтобы он там сидел в запасе, но не достался другим? Безумие!

